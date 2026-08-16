Bugün hangi maçlar var? 16 Ağustos Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

İstanbul Başakşehir-Kocaelispor

16 Ağustos 2026, saat 19:00'da Trendyol Süper Lig mücadelesi gerçekleşecek. İstanbul Başakşehir, Kocaelispor'u ağırlayacak. Her iki takım da ligde henüz bir maç oynamadı. Şu anki sıralamada Başakşehir 14. Kocaelispor ise 15. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı büyük bir heyecanla bekliyor. Takımlar, sezonun ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Herkes, bu karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

Beşiktaş-Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Eyüpspor karşılaşacak. Maç, 16 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da başlayacak. Her iki takım için sezonun açılış maçı büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle taraftarlar oldukça heyecanlı. Beşiktaş, ligin ilk haftasında 10. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise 12. sırada bulunuyor. Kritik bir karşılaşma olması, heyecanı daha da artırıyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK

16 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig’de bir karşılaşma gerçekleşecek. Amed Sportif Faaliyetler ile Erzurumspor FK mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 9. sırada yer alıyor. Erzurumspor FK ise 11. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç heyecan dolu geçebilir. Taraftarlar iki takımdan da galibiyet bekliyor. Her iki takım da maçta iyi bir performans sergilemek istiyor. İki ekibin de hedefi, puanları hanesine yazdırmak. Mücadele futbolseverler için ilgi çekici olacak. Şu anda her iki takımın durumu dikkatle izleniyor.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Orfa Yapı Pendikspor

16 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım Keçtaş Ankara Keçiörengücü, ligde oynadığı bir maçtan sonra 0 puanla 17. sırada yer alıyor. Misafir takım Orfa Yapı Pendikspor ise bir maçta 1 puanla 11. sırada bulunuyor.

Bu maç, her iki takım için de büyük bir öneme sahip. Takımlar, sahadan galip ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Avaz kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor. Mücadele, sezonun erken döneminde aşağıda ya da yukarıda kalma mücadelesi açısından kritik olacak.

Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor

16 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma olacak. Metro Holding Kayserispor, Ekenler Beton Sivasspor ile mücadele edecek. Bu maç ligdeki konumları açısından dikkat çekici bir içerik sunuyor. Ev sahibi Kayserispor, geride kalan tek maçını kazanarak 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise ilk haftada bir puan aldı ve 12. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayında izlenebilecek.

Mardin 1969 Spor-Antalyaspor

Mardin 1969 Spor, Antalyaspor ile karşılaşacak. Maç tarihi 16 Ağustos 2026. Saat ise 21:30. Yer, Trendyol 1. Lig'dir. Mardin 1969 Spor, ligde 13. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 1 maçta 1 puan topladı. Takım, henüz galibiyet elde edemedi. Antalyaspor ise 6. sırada konumlanmış durumda. Sezonun ilk maçında 3 puan kazandı. Takım, 4 gol attı ve 3 gol yedi. Maç beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarında canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi kaçırmamalı. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Herkesin merakla beklediği bir mücadele.

Muğlaspor-Bandırmaspor

16 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Muğlaspor ile Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Muğlaspor, lig sıralamasında 19. sırada bulunuyor. Bandırmaspor ise 4. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlar vaat ediyor. Maç, beIN Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak. Takımlar arasındaki rekabet, dikkat çekiyor. İzleyiciler, bu maçı heyecanla bekliyor.

Racing Santander-Villarreal

16 Ağustos 2026 tarihinde saat 18:00'de önemli bir maç gerçekleşecek. İspanya La Liga kapsamında Racing Santander ile Villarreal karşılaşacak. İki takım da sezonun başında yeni hedefler belirledi. Racing Santander, ligde 13. sırada yer alıyor. Villarreal ise 18. sırada bulunuyor. Bu, her iki takım için oldukça kritik bir mücadele olacak. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tüm futbolseverler, bu maçı kaçırmamalı. İki takımın performansı merakla bekleniyor.

Espanyol-Levante

16 Ağustos 2026’da saat 20:00’de İspanya La Liga'da bir maç yapılacak. Espanyol ile Levante karşı karşıya gelecek. İki takım da ilk hafta mücadelesine çıkacak. Ancak bu takımların ligde oynadığı maç yok. Dolayısıyla puanları sıfır durumda. Maçın yayın hakkı S Sport kanalına ait. Sporseverler bu karşılaşmayı bu kanaldan izleyebilecek. Heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Her iki takımda galibiyet arayacak.

Watford-Southampton

16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Burnley-West Ham United

16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Burnley ile West Ham United takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

ADO Den Haag-Groningen

16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan ADO Den Haag ile Groningen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:15

Twente-PEC Zwolle

16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Twente ile PEC Zwolle takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Feyenoord-Go Ahead Eagles

16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Feyenoord ile Go Ahead Eagles takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Ajax-Heerenveen

16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Ajax ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 17:45