Galatasaray turnayı gözünden vuracak! 40 milyon Euro'luk teklif masada

Yeni sezon planlamaları doğrultusunda transfer mesaisine devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı formayla sergilediği üst düzey performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Wilfried Singo için astronomik bir rakam önerildi.

MASADAKİ TEKLİF 40 MİLYON EURO

beIN Sports'ta yer alan habere göre; yurt dışından bir kulüp, Fildişi Sahilli başarılı savunma oyuncusu için Galatasaray'a tam 40 milyon Euro tutarında resmi bir teklif iletti. Kulübün finansal yapısı ve geleceği açısından büyük bir önem taşıyan bu rekor seviyedeki teklifin, doğrudan Başkan Dursun Özbek'in masasına geldiği ve değerlendirmeye alındığı ifade edildi.

TEKNİK HEYET VE SİNGO AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Masadaki baş döndürücü rakama rağmen, bu dev transferin gerçekleşmesinin önünde bazı kritik faktörler bulunuyor. Yıldız futbolcunun an itibarıyla takımdan ayrılma yönünde herhangi bir talebinin olmadığı öğrenilirken, teknik heyetin de yeni sezon kadro iskeletinde Singo'ya çok büyük bir rol biçtiği ve ayrılığına kesinlikle sıcak bakmadığı aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin süreci titizlikle takip ettiği; yıldız ismin satışına ancak kulüp menfaatleri doğrultusunda kaçırılmayacak, tarihi bir fırsat olarak değerlendirilmesi halinde onay verebileceği belirtiliyor.