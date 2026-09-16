Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FC Ararat Armenia-Sparta Prag

16 Eylül 2026'da saat 19:45'te UEFA Avrupa Ligi maçında FC Ararat Armenia ile Sparta Prag karşılaşacak. FC Ararat Armenia ligde 11. sıradadır. Sparta Prag ise 30. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşma tabii Spor kanalından yayınlanacak. Her iki takım da sahada en iyi performansını sergilemeye çalışacak. Hangi tarafın galip geleceği merak ediliyor. Bu maçta her an heyecan yaşanacak. Takımların oyuncuları dikkat çekici mücadeleler sergileyecek. Maç öncesi taraftarlar da takımlarını destekleyecek. Heyecanlı bir atmosfer bekleniyor.

Omonia-Celta Vigo

16 Eylül 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Omonia ile Celta Vigo takımları karşılaşacak. Maç saati 19:45. Omonia, lig sıralamasında 26. sırada yer alıyor. Celta Vigo ise 7. sırada konumlanmış durumda. Mücadele, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Her iki takımın da hedefleri farklı. Omonia, düşme hattından kurtulmak istiyor. Celta Vigo ise üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Maç, izleyenlere heyecan dolu anlar sunacak. Takımların performansları merak konusu. Taraftarlar, karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Milan-Benfica

16 Eylül 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Milan ile Benfica arasında oynanacak maç, saat 22:00'de başlayacak. Milan, ligdeki sıralamada 20. sırada bulunuyor. Benfica ise 5. sırada yer alıyor. Maç, tabii Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. İzleyiciler, takımların performansını merakla takip edecek. Maç, iki takımın kaderini etkileyecek. Her iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, son derece kritik bir öneme sahip.

Sturm Graz-Rennes

UEFA Avrupa Ligi’nde önemli bir maç gerçekleşecek. Sturm Graz ile Rennes takımları 16 Eylül 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Sturm Graz, ligde 31. sırada yer alıyor. Rennes ise 29. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Herkesin bu maçı takip etmesi bekleniyor. İki takımın durumu, mücadele için heyecan katıyor. Maç öncesinde statta büyük bir atmosfer oluşacak. İzleyiciler, takımlarının performansını merakla bekliyor. Maçın detayları, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek.

Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb

16 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile Dinamo Zagreb karşılaşacak. Hapoel Beer Sheva ligde 13. sırada bulunuyor. Hâlâ oynadığı maç yok. Dinamo Zagreb ise 10. sıradadır. Onların da ligde oynaması gereken bir maç mevcut değil. Maç, Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Anderlecht-Olympique Lyon

16 Eylül 2026 tarihinde, saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi kapsamında Anderlecht-Olympique Lyon maçı oynanacak. Maç, her iki takım için önemli bir karşılaşma. Anderlecht, lig sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Olympique Lyon ise 25. sırada konumlanmış durumda. Bu zorlu mücadele, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Takımlar, sezonun başlangıcında güçlü bir performans sergilemek için mücadele edecek. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki ekip, galibiyet hedefliyor. Maçın sonucu, sezonun gidişatını belirleyebilir.

Olympiakos-Jagiellonia Bialystok

16 Eylül 2026'da UEFA Avrupa Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Olympiakos, Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. İki takım da ligdeki mücadelelere henüz başlamadı. Bu nedenle, puan durumları ve istatistikleri sıfır. Maç, tabii Spor kanalından naklen yayınlanacak. Hangi takımın avantajlı olacağı merak ediliyor. Taraftarlar büyük bir heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Sunderland-AZ Alkmaar

16 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Sunderland, evinde AZ Alkmaar ile mücadele edecek. Sunderland, ligde 32. sırada bulunuyor. AZ Alkmaar ise şu anda 3. sırada yer alıyor. Karşılaşma, tabii Spor kanalında yayınlanacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, bu maçı büyük bir merakla bekliyor. Duygu dolu anların yaşanacağı bir maç olacak. Her iki takım da sahada en iyi performanslarını sergilemeye çalışacak.

Bayer Leverkusen-NK CM Celje

16 Eylül 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Bayer Leverkusen, NK CM Celje ile oynayacak. Maçın başlama saati 22:00. Bayer Leverkusen, ligde 4. sırada. NK CM Celje ise 22. sırada yer alıyor. Maç, tabii Spor kanalından izlenebilecek. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Bayer Leverkusen galip gelmek istiyor. NK CM Celje’nin de iyi bir sonuç alması gerekiyor. İzleyiciler maçı heyecanla bekliyor. Takımlar, sahaya çıkmak için hazır.

Gölespor-Kars 36 Spor

16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Gölespor ile Kars 36 Spor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Bayburtspor-Borçkaspor

16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Bayburtspor ile Borçkaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Cizre Belediyespor-Hakkari Zap SK

16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Cizre Belediyespor ile Hakkari Zap SK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Sinopspor-Arıt Kayadibi SK

16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Sinopspor ile Arıt Kayadibi SK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Karaman FK-Kepezspor Futbol

16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Karaman FK ile Kepezspor Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Tokat Belediye SK-Keşap SK

16 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tokat Belediye SK ile Keşap SK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00