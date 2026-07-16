Bugün hangi maçlar var? 16 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FC Astana-Dinamo City

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. FC Astana, Dinamo City ile mücadele edecek. FC Astana, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Bu maç, Astana için kritik bir fırsat. Dinamo City ise zorlu bir maça çıkacak. Puan almak için mücadele edecekler. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar için büyük bir heyecan var. Sonuçlar, her iki takım için de önem taşıyor.

Yelimay Semey-Alashkert

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00'de UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir mücadele gerçekleşecek. Yelimay Semey ile Alashkert takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki ekip için de büyük bir öneme sahip. Yelimay Semey, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Takım, sahasında avantaj arıyor. Alashkert, deplasmanda iyi bir sonuç almayı hedefliyor. Bu sonuç, grup aşamasında bir üst sırada yer almak için kritik. Maçın yayıncısı hakkında ise şu an için herhangi bir bilgi yok.

Inter Turku-Sarajevo

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç yapılacak. Inter Turku ve Sarajevo karşılaşması saat 18:00'de başlayacak. Her iki takımın ligdeki konumları dikkat çekici. Inter Turku mücadeleci bir performans sergiliyor. Sarajevo ise iddialı bir oyunla rakibine zorlu anlar yaşatmayı hedefliyor. Bu karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor. Takımların başarıları dikkate alındığında, maçın sonuçları merak ediliyor. Şimdiden her iki ekip de hazırlıklarına devam ediyor. Futbol tutkunları için önemli bir etkinlik olacak.

St Joseph's-Bohemians

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçı gerçekleşecek. St Joseph's ile Bohemians takımları karşı karşıya gelecek. Mücadelenin saati 19:00. Her iki takım da turnuvada ilerlemeyi hedefliyor. Bu kritik müsabakaya odaklandılar. Yayıncı kanalı henüz belirlenmedi. Taraftarlar, maçı merakla bekliyor. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olabilir. Herkes, takımların performansını değerlendirecek. İzleyiciler, maç sırasında büyük bir rekabet görecek. Takımların stratejileri maçı etkileyecek. Bu nedenle, futbolseverler dikkat kesilecek.

Torpedo Kutaisi-Zire FK

16 Temmuz 2026'da saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi maçında Torpedo Kutaisi ile Zire FK karşılaşacak. Bu maç, her iki takım için büyük bir önem taşıyor. İki takım, grup aşamasındaki pozisyonlarını etkileyebilir. Maçın yayıncı bilgileri henüz açıklanmadı. İzleyiciler, bu bilgilerin gelmesini bekliyor. Maçın sonucunun, gruptaki dengeleri nasıl değiştireceği merak ediliyor. Gösterilecek performans, iki takımın ilerlemesi açısından kritik olacak. Taraftarlar da bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Ilves-Differdange 03

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. Ilves ile Differdange 03 takımları karşı karşıya gelecek. Ilves, ligdeki performansıyla dikkat çeken bir takım. Differdange 03 ise güçlü bir kadro yapısına sahip. Bu durum, rakibi zorlamalarına neden olacaktır. Maçın yayıncısı hakkında net bir bilgi mevcut değildir. İzleyiciler, maçın nasıl yayınlanacağını merak ediyor. İki takımın da hedefleri yüksek. İyi bir performans sergilemek istiyorlar. Maç, futbol severler için heyecan dolu olacak.

Pyunik-Marsaxlokk FC

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Pyunik, Marsaxlokk FC ile karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Takımların ligdeki performansları açısından büyük bir önem taşıyor. Olası şampiyonluk hedefleri için kritik bir test niteliğinde. Bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Taraftarlar, yayın bilgilerini merakla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki gidişatı etkileyebilir. Herkes, bu karşılaşmayı ilgiyle takip edecek.

Paide Linnameeskond-FC Hegelmann

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçında Paide Linnameeskond ile FC Hegelmann karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00’da başlayacak. İki takımın ligdeki konumu oldukça dikkat çekici. Bu önemli mücadele için heyecan dorukta. Ancak, maçın yayıncısı henüz netleşmemiş durumda. Taraftarlar, hangi kanaldan izleyebileceklerini merak ediyor. Herkes, bu karşılaşmanın sonuçlarını dört gözle bekliyor. İki ekip de galibiyet için savaşacak. Maç öncesi, futbolseverlerin beklentileri oldukça yüksek.

Rigas FS-Glentoran

16 Temmuz 2026'da saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi'nde Rigas FS ile Glentoran mücadele edecek. Bu karşılaşma, her iki takım için önemli bir fırsat sunacak. Lig performanslarını bu maçta sergileyecekler. Takımların ligdeki konumları da heyecanı artırıyor. Taraftarlar, bu durumu merakla bekliyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Bu durum, izleyicileri daha fazla tedirgin ediyor. Önceki maçlar, takımların performansına dair ipuçları verebilir. Ancak herkes, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Tallinna FCI Levadia-Caernarfon Town

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi heyecanı yaşanacak. Maç saat 19:30'da başlayacak. Tallinna FCI Levadia, Caernarfon Town ile karşı karşıya gelecek. Takımların ligdeki konumları hakkında bilgi verilmedi. Bu durumda sadece maçın heyecanı ön plana çıkıyor. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir bilgi yok. Taraftarlar bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. İki ekip de kazanmak için mücadele verecek. İlgili takımlar, sahada performansları ile dikkat çekecek.

Milsami Orhei-Velez

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Milsami Orhei ile Velez karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Her iki takım bu sezonki performanslarıyla ön plana çıkıyor. Grup aşamasındaki puan durumları önem taşıyor. Bu nedenle karşılaşma kritik bir nitelik taşıyor. Maçın yayıncılarıyla ilgili bilgiler henüz açıklanmadı. İzleyiciler maçla ilgili detayları bekliyor. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Takımlar arasındaki rekabet, izlemek için sabırsızlık yaratıyor. Maç, dikkatli bir izleyici kitlesiyle buluşacak. Bu mücadele, takımların hedefleri açısından büyük bir önem taşıyor.

Dinamo Tiflis-US Mondorf

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de, UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Dinamo Tiflis, US Mondorf ile karşılaşacak. Her iki takım da maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlıklar, liglerinde kazandıkları başarılarla destekleniyor. Dinamo Tiflis ve US Mondorf'un maçtaki konumları rekabeti artıracak. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Maçın yayıncı kanalı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, taraftarların merakını artırıyor. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici anlar barındıracak. Maç öncesi atmosfer oldukça yoğun. Herkes, takımlarının performansını merak ediyor. Mücadele, futbol dünyasında önemli bir yer tutacak. Takımlar arasındaki rekabet, izleyenler için keyifli anlar sunacak.

BATE-AF Elbasani

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde BATE ile AF Elbasani karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele saat 20:00'de başlayacak. Takımların ligdeki konumları henüz netleşmedi. Bu konuda detaylar belli değil. Maçın yayıncı kanalı hakkında da bilgi bulunmuyor. Beklentiler yüksek. Futbolseverler bu maçı dört gözle bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu tür maçlar seyir zevki açısından önemli. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

Zalgiris Vilnius-Petrovac

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Zalgiris Vilnius ile Petrovac takımları karşılaşacak. Zalgiris Vilnius, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Petrovac ise güçlü bir mücadele sergilemek için sahada olacak. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi yok. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacak. Futbolun keyfi, bu tür çekişmeli maçlarda daha da artıyor. Zalgiris Vilnius ve Petrovac takımları sahada en iyi performanslarını sergilemek isteyecek.

FC Santa Coloma-Penybont

16 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesi yapılacak. FC Santa Coloma ile Penybont takımları karşı karşıya gelecek. Maç 20:00'de başlayacak. Her iki takım, ligdeki durumlarını korumak istiyor. Ayrıca, ilerlemek için büyük bir motivasyonla sahada olacaklar. Maçın yayıncısının kim olduğu ise henüz belirsiz.