Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Manchester City-Wydad Casablanca
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Manchester City ile Wydad Casablanca takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Real Madrid-Al Hilal
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Real Madrid ile Al Hilal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Pachuca-Red Bull Salzburg
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Pachuca ile Red Bull Salzburg takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Daejeon Hana Citizen-Gimcheon Sangmu
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Jeju United-Gwangju
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Henan Songshan Longmen-Shanghai Port FC
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shenzhen Peng City-Wuhan Three Towns FC
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
BFA-FK Tauras Taurage
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan BFA ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Siauliai-2-Transinvest
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Ekranas-Nevezis
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Nevezis takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kosta Rika-Dominik Cumhuriyeti
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Kosta Rika ile Dominik Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Bumprom-Torpedo Zhodino
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Bumprom ile Torpedo Zhodino takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Yokohama FC-Iwate Grulla Morioka
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Yokohama FC ile Iwate Grulla Morioka takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Gamba Osaka-Veertien Mie
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Gamba Osaka ile Veertien Mie takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Hokkaido Consadole Sapporo-Oita Trinita
18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Hokkaido Consadole Sapporo ile Oita Trinita takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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