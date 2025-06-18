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Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Manchester City-Wydad Casablanca

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Manchester City ile Wydad Casablanca takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Real Madrid-Al Hilal

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Real Madrid ile Al Hilal takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Pachuca-Red Bull Salzburg

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Pachuca ile Red Bull Salzburg takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Daejeon Hana Citizen-Gimcheon Sangmu

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeju United-Gwangju

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Henan Songshan Longmen-Shanghai Port FC

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shenzhen Peng City-Wuhan Three Towns FC

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

BFA-FK Tauras Taurage

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan BFA ile FK Tauras Taurage takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Siauliai-2-Transinvest

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Siauliai-2 ile Transinvest takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Ekranas-Nevezis

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ekranas ile Nevezis takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kosta Rika-Dominik Cumhuriyeti

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Kosta Rika ile Dominik Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Bumprom-Torpedo Zhodino

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Bumprom ile Torpedo Zhodino takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Yokohama FC-Iwate Grulla Morioka

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Yokohama FC ile Iwate Grulla Morioka takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Gamba Osaka-Veertien Mie

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Gamba Osaka ile Veertien Mie takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Hokkaido Consadole Sapporo-Oita Trinita

18 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Japonya İmparatorluk Kupası liginde oynanacak olan Hokkaido Consadole Sapporo ile Oita Trinita takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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