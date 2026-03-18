Bugün hangi maçlar var? 18 Mart Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Barcelona-Newcastle United

18 Mart 2026 tarihinde saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Barcelona ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Barcelona, ligde 5. sırada yer alıyor. Newcastle United ise 12. sırada bulunuyor. Bu maç, büyük bir heyecan vaat ediyor. Maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takımın da hedefleri büyük. Barcelona, galibiyetle puanını artırmak istiyor. Newcastle United, güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Bu önemli maç, futbolseverlerin dikkatini çekecek. Takımların son durumları, bu karşılaşmaya ilgi duyulmasını sağlıyor. Bu akşamki mücadele, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olabilir.

Liverpool-Galatasaray

18 Mart 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında büyük bir maç gerçekleşecek. Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç, saat 23:00’te başlayacak. Liverpool, grupta 3. sıradadır. Galatasaray ise 20. sırada yer alıyor. Karşılaşma TRT 1 ve tabii Spor kanallarından canlı olarak izlenebilecek. İki takım için de bu maçın önemi büyük. Liverpool, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak. Galatasaray, zorlu bir mücadele verecek. Tüm futbolseverler, bu maçı dört gözle bekliyor.

Tottenham Hotspur-Atletico Madrid

18 Mart 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Tottenham Hotspur, Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Tottenham Hotspur, 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla ligde 4. sırada yer alıyor. Takım toplam 17 puan toplamış durumda. Atletico Madrid ise 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlar ile ligde 14. sırada bulunuyor. Atletico Madrid, toplam 13 puana sahip. Maç Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç heyecanı, futbolseverleri ekran başına toplayacak. Takımların form durumu maçın sonucunu etkileyebilir.

Bayern Münih-Atalanta

18 Mart 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Bayern Münih grup aşamasında 8 maç oynadı. Takım, bu maçlarda 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Aldığı sonuçlarla 21 puanla 2. sırada yer alıyor.

Atalanta ise 8 maçta mücadele etti. Bu süreçte 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Takımın puanı ise sadece 13. Böylece Atalanta 15. sırada bulunuyor. Bu mücadele büyük bir heyecan yaratıyor. Maç, "Tabii Spor" kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi kaçırmamalı. Takımların performansı dikkat çekici. Tüm gözler karşılaşmada olacak.

Braga-Ferencvaros

Braga ve Ferencvaros, 18 Mart 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç, saat 18:30'da başlayacak. Braga, ligde 6. sırada yer alıyor. Toplamda 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ile 17 puan topladı. Ferencvaros ise 12. sırada bulunuyor. Elde ettiği 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile toplamda 15 puana sahip. Bu karşılaşma, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir maç bekleyebilir. Takımlar her zaman olduğu gibi sahada mücadele edecek. Başarılı bir performans, her iki takım açısından önemli olacak.

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

18 Mart 2026 tarihi, önemli bir karşılaşma için belirlenmiş. Saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ile mücadele edecek. Corendon Alanyaspor, ligde 11. sırada. Kocaelispor ise daha üst sırada, 8. konumda yer alıyor. Bu maç, beIN Sports tarafından yayınlanacak. İzleyiciler, iki takımın mücadelesini ekranlarında takip edebilecek. Karşılaşma, her iki takım için önemli bir fırsat sunacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu maçın sonuçları, lig sıralamasını etkileyebilir. Takımlar, bu karşılaşmadan puan almak için mücadele edecek.

ikas Eyüpspor-Trabzonspor

18 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. İkas Eyüpspor, Trabzonspor ile mücadele edecek. Ev sahibi ekip ikas Eyüpspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 26 maçta sadece 22 puan topladı. Trabzonspor ise bu sezon başarılı bir grafik çiziyor. Aynı maç sayısında 57 puanla 3. sırada bulunuyor. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Gözler, iki takımın performansında olacak. Herkes bu mücadeleyi merakla bekliyor.

Rams Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor

18 Mart 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig maçında Rams Başakşehir ile Hesap.com Antalyaspor karşılaşacak. Bu önemli mücadele, uzun bir bekleyişin ardından gerçekleşecek. Rams Başakşehir, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 26 maçta toplamda 42 puan topladı. Hesap.com Antalyaspor ise 15. sırada bulunuyor. Antalyaspor, 26 maçta yalnızca 24 puan elde etti.

Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Maçın sonucu ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Öne çıkan oyuncular, bu akşamki maçta takımlarına katkı sağlamaya çalışacak. Deplasman takımının form durumu, maçın seyrini belli edecek. İki takım da bu zorlu mücadeleye hazır görünüyor. Maç öncesinde her şey belirsiz. Taraftarların heyecanı ise gün geçtikçe artıyor.

Southampton-Norwich City

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Frosinone-Bari

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Frosinone ile Bari takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Carrarese-Sampdoria

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Carrarese ile Sampdoria takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Pescara-Virtus Entella

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Pescara ile Virtus Entella takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Avellino-Südtirol

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Avellino ile Südtirol takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Jeju United-Ulsan Hyundai

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Bucheon-Gangwon

18 Mart Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Gangwon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30