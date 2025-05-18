Bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig maçı oynanacak. Bu maçta Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Reeder Samsunspor, ligde 4. sırada bulunuyor. Net Global Sivasspor ise 16. sırada mücadele ediyor. Maç, beIN Sports Max 2 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Sipay Bodrum FK-Trabzonspor

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig kapsamında Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile karşılaşacak. Ev sahibi Sipay Bodrum FK, 33 maçta 35 puan ile ligde 17. sırada yer alıyor. Konuk takım Trabzonspor ise 46 puan ile 8. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele futbolseverler tarafından beIN Sports ve beIN Sports 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Bellona Kayserispor

18 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Bellona Kayserispor karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Galatasaray şu anda ligde 1. sırada yer alıyor. Bellona Kayserispor ise 11. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

18 Mayıs 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig maçında Fenerbahçe, İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 78 puan topladı. İkas Eyüpspor ise 6. sırada bulunuyor. Bu takım, 34 maçta 50 puan elde etti. Maçın heyecanı, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig kapsamında bir maç oynanacak. Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Corendon Alanyaspor, ligde 15. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 3. sırada bulunuyor. Bu önemli maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da, Trendyol Süper Lig kapsamında Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK karşılaşacak. Bu mücadele, ligin orta sıralarında yer alan takımların kapışmasına sahne olacak. Onvo Antalyaspor, 12. sırada bulunuyor. Takım, 33 maçta 43 puan topladı. 36 gol attı ve 58 gol yedi. Gaziantep FK ise 13. sıradadır. Bu takım, 33 maçta 42 puan elde etti. 41 gol attı ve 46 gol yedi. Kritik karşılaşma, beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Çaykur Rizespor-Göztepe

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Çaykur Rizespor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Çaykur Rizespor, ligde 14. sırada yer alıyor. Göztepe ise 7. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports tarafından yayınlanacak.

Kasımpaşa-Rams Başakşehir

18 Mayıs 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig kapsamında Kasımpaşa ile Rams Başakşehir arasında bir maç oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Kasımpaşa, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 11 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 13 beraberlik elde etti. Topladığı puan 46. Rams Başakşehir ise 5. sırada bulunuyor. Bu takım, 33 maçta 15 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 51 puan topladı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Everton-Southampton

18 Mayıs 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 14:00'te Everton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Everton, 36 maçta 42 puanla 13. sırada yer almakta. Southampton ise 36 maçta yalnızca 12 puan toplayarak 20. sırada bulunuyor. Southampton, bu süreçte sadece 2 galibiyet elde edebildi. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

West Ham United-Nottingham Forest

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:15'te İngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Nottingham Forest karşılaşacak. West Ham United, 15. sırada yer alıyor. Takım, ligde zorlu bir sezon geçiriyor. 36 maçta 10 galibiyet elde ettiler. Nottingham Forest ise 7. sırada bulunuyor. Takım, başarılı bir performans sergiledi. 36 maçta 18 galibiyet kazandılar. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Leicester City-Ipswich Town

18 Mayıs 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City ile Ipswich Town karşılaşacak. Maç saati 17:00'dir. Her iki takım da ligde zor bir sezon geçirmektedir. Leicester City, 19. sırada yer alıyor. Ipswich Town ise 18. sıradadır. Her iki ekibin de puanı 22'dir. Maç, TOD ve beIN Connect üzerinden yayınlanacaktır.

Brentford-Fulham

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Bu karşılaşmada Brentford, Fulham'ı ağırlayacak. Brentford, ligde 36 maçta 16 galibiyet elde etti. Şu anda 55 puanla 8. sırada yer alıyor. Fulham ise 36 maçta 14 galibiyet aldı. Takım, 51 puanla 11. sırada bulunuyor. Bu keyifli karşılaşma, TOD ve beIN Connect kanalından yayınlanacak.

Arsenal-Newcastle United

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:30'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Arsenal ile Newcastle United birbirleriyle mücadele edecek. Arsenal, oynadığı 36 maç sonrası 2. sırada yer alıyor. Takım, 18 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 14 beraberlik ile toplamda 68 puan topladı. Newcastle United ise aynı sayıda maç oynamasına rağmen 3. sırada bulunuyor. Takım, 20 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 66 puana sahip. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Parma-Napoli

18 Mayıs 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde bir maç yapılacak. Parma ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:45'te başlayacak. Ev sahibi Parma, ligde 16. sırada yer alıyor. Rakibi Napoli ise lider durumda. Maç, S Sport 2 ve S Sport+ üzerinden yayınlanacak.

Roma-Milan

18 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Roma, Milan ile karşı karşıya gelecek. Roma, 36 maçta 18 galibiyet alarak 6. sırada yer alıyor. Milan ise 17 galibiyetle 8. sırada bulunuyor. Bu mücadele S Sport 2 ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak.