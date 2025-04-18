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Bugün hangi maçlar var? 18 Nisan Cuma 2025 günün maç programı... Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta?

Rosetta Rosetta
18.04.2025 08:00
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Bugün hangi maçlar var? 18 Nisan Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları futbolseverler tarafından yakınan takip edilirken, Süper Lig 32. hafta maç programı da netleşti. Süper Lig'de sona doğru gelinirken şampiyonluk ve ligde kalma yarışında son viraja girildi. Bugün ise kritik iki maç bizleri bekliyor. Peki şampiyonluk yolunda günün en kritik mücadelesi olan Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta? İşte Türkiye ve dünyada 18 Nisan cuma (bugün) oynanacak maçların programı...

Bugün hangi maçlar var? 18 Nisan Cuma 2025 günün maç programı... Galatasaray-Bodrumspor maçı saat kaçta?

18 Nisan 2025 bugünnün maç programı belli oldu. Bu akşam kimin maçı var, hangi takım kimle oynayacak, maçlar saat kaçta? sorularına yanıt arayan sporseverlerin beklediği haber geldi. Süper Lig'de son haftaya girilirken hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışında bugün iki kritik karşılaşma oynanacak. Lider Galatasaray sahasında Bodrumspor'u konuk etmeye hazırlanırken; Konyaspor da Hatayspor'u konuk edecek. Dünya futbolunda da heyecan dorukta.

Peki, bu akşam hangi maçlar saat kaçta? İşte 18 Nisan Cuma bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

ATAKAŞ HATAYSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR

18 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma yaşanacak. Atakaş Hatayspor, Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Atakaş Hatayspor, ligde 18. sırada yer alıyor. Takımın 29 maçta sadece 4 galibiyeti bulunuyor. Toplamda 19 puana ulaşmış durumdalar. Diğer yandan, Tümosan Konyaspor 30 maçta 10 galibiyet elde etmiş. Takım, 12. sırada bulunuyor ve puanı 37. Bu kritik maç, her iki takım için de ligdeki konumlarını belirlemede önemli bir gösterge olacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarında yayımlanacak.

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GALATASARAY-SİPAY BODRUM FK

18 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig kapsamında Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Galatasaray, 29 maçta 23 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Bu performansla ligdeki liderliğini sürdürüyor. Takım şu anda 74 puanla zirvede bulunuyor. Sipay Bodrum FK ise 30 maçta 9 galibiyet elde etti. Bu sonuçla ligde 14. sırada yer alıyor. Topladığı puan ise 34. Bu karşılaşma, her iki takım için heyecan verici bir mücadele olacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarında yayımlanacak.

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MANİSA FK-MKE ANKARAGÜCÜ

18 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Manisa FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. Manisa FK, 17. sırada yer alıyor. Düşme hattının eşiğinde bulunuyor. MKE Ankaragücü ise 16. sırada, sadece bir puanla önde. Her iki ekip sezon boyunca 34 maç oynamış. Manisa FK, 11 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. MKE Ankaragücü ise 11 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 6 beraberlikle mücadele etti. Bu kritik müsabaka, ligde kalma mücadelesi açısından belirleyici bir rol oynayabilir. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports MAX 1'de yayımlanacak.

ESPANYOL-GETAFE

18 Nisan 2025 tarihinde İspanya La Liga'da heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Espanyol, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 30 maçta 35 puan topladı. Rakibi Getafe ise 11. sırada bulunuyor. Getafe, şu ana kadar 31 maçta 39 puan elde etti. Bu karşılaşmanın her iki takım için kritik olması bekleniyor. Mücadele S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

RENNES-NANTES

18 Nisan 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de saat 21:45'te Rennes ile Nantes karşı karşıya gelecek. Rennes, 29 maçta 11 galibiyet elde etti. Bu sonuç, onları 11. sıraya yerleştiriyor. Nantes ise 28 maçta 7 galibiyet aldı. Nantes, 13. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Sezon sonuna yaklaşırken, ligdeki konumlarını sağlamlaştırmak istiyorlar. Kritik mücadele BeIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MİDDLESBROUGH-PLYMOUTH ARGYLE

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Plymouth Argyle takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

WATFORD-BURNLEY

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile Burnley takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

SWANSEA CİTY-HULL CİTY

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

NORWİCH CİTY-PORTSMOUTH

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

BLACKBURN ROVERS-MİLLWALL

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

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BRİSTOL CİTY-SUNDERLAND

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Bristol City ile Sunderland takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

STOKE CİTY-SHEFFİELD WEDNESDAY

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Sheffield Wednesday takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

PRESTON NORTH END-QUEENS PARK RANGERS

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

COVENTRY CİTY-WEST BROMWİCH ALBİON

18 Nisan Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
-
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Konyaspor bodrumspor futbol galatasaray
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