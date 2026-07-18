SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Daejeon Hana Citizen-Ulsan HD

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Jeju United-Pohang Steelers

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Incheon United-Jeonbuk FC

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gangwon-Gimcheon Sangmu

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Chongqing Tongliang Long -Zhejiang Professional

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chongqing Tongliang Long ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Dalian Yingbo-Shandong Taishan

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Yingbo ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Wuhan Three Towns FC-Shenzhen Peng City

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Ham Kam-Tromso

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Ham Kam ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kristiansund BK-Sarpsborg 08

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Sarpsborg 08 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Lillestrom-KFUM

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Lillestrom ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Start-Rosenborg

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Start ile Rosenborg takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Viking-Sandefjord

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Sandefjord takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Molde-Brann

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Molde ile Brann takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Seongnam FC-Busan I'Park

18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu!Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray'da hiç beklenmedik kriz! Kampa katılmadı: İmza parası vermezseniz ayrılırımGalatasaray'da hiç beklenmedik kriz! Kampa katılmadı: İmza parası vermezseniz ayrılırım
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.