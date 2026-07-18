Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Daejeon Hana Citizen-Ulsan HD
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Jeju United-Pohang Steelers
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Jeju United ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Incheon United-Jeonbuk FC
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gangwon-Gimcheon Sangmu
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Chongqing Tongliang Long -Zhejiang Professional
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chongqing Tongliang Long ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Dalian Yingbo-Shandong Taishan
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Dalian Yingbo ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Wuhan Three Towns FC-Shenzhen Peng City
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Ham Kam-Tromso
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Ham Kam ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Sarpsborg 08 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Lillestrom-KFUM
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Lillestrom ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Start-Rosenborg
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Start ile Rosenborg takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Viking-Sandefjord
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Viking ile Sandefjord takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Molde-Brann
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Molde ile Brann takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Seongnam FC-Busan I'Park
18 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Seongnam FC ile Busan I'Park takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
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