Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

NEC Nijmegen-Bodo Glimt

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00’de Şampiyonlar Ligi kapsamında NEC Nijmegen ve Bodo Glimt karşılaşacak. Bu maç oldukça heyecanlı bir mücadele olacak. Her iki takım, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor. Bu nedenle maçı kazanmayı hedefliyorlar. Karşılaşma, Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, büyük bir heyecanla bu maçı bekliyor. İki ekip de kazanmak için elinden geleni yapacak. Maç, futbolseverler için unutulmaz anlar sunacak. Tüm gözler, bu karşılaşmada olacak.

Slovan Bratislava-NK CM Celje

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde Slovan Bratislava ile NK CM Celje takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük bir anlam taşıyor. Lig performansları açısından bu karşılaşma kritik öneme sahip. Takımlar, bu maçta gösterdikleri performansla dikkat çekmek istiyor. Mücadeleye ilgi büyük. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Herkesin gözü bu kritik maçta olacak.

Hapoel Beer Sheva-Sabah

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Bu karşılaşma Hapoel Beer Sheva ile Sabah takımları arasında geçecek. İki takım için de bu maç büyük önem arz ediyor. Maçta ligdeki konumları göze çarpacak. Taraftarlar bu durumu merakla bekliyor. İki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın hangi kanaldan yayınlanacağına dair ise bilgi yok. İzleyiciler bu konuda belirsizlik yaşıyor. Müsabakanın atmosferi oldukça çekişmeli olacak. Her iki takımın da kazanma adına güçlü bir motivasyonu bulunuyor. Maç öncesinde gerçekleşecek olan bu mücadele büyük heyecan yaratacak.

Celtic-LASK

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Celtic-LASK maçı oynanacak. Bu karşılaşma iki takım için büyük bir önem taşıyor. Celtic, ligdeki güçlü konumunu korumak istiyor. Avrupa sahnesinde daha iyi bir performans sergilemek için mücadele edecek. LASK ise, grup aşamasında şansını artırmayı hedefliyor. Celtic karşısında puan almak zorundalar. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak.

Atletico Madrid-Malaga

19 Ağustos 2026'da İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Atletico Madrid ile Malaga karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Atletico Madrid, ligde 9. sırada bulunuyor. Malaga ise 12. sırada yer alıyor. Maç S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anları takip edebilecek. İki takım arasındaki rekabet göze çarpacak. Taraftarlar, takımlarını destekleyecek. Bu maç, lig için önemli bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç günü yaklaşırken heyecan artıyor. Takımların performansları merakla bekleniyor.

Shanghai Port FC-Dalian Yingbo

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Dalian Yingbo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

OFK Vrsac-Dubocica Leskovac

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Vrsac ile Dubocica Leskovac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Graficar-Loznica

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Graficar ile Loznica takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Teleoptik Beograd-Napredak

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Teleoptik Beograd ile Napredak takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FK Bor-Vozdovac

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Bor ile Vozdovac takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Javor Ivanjica-Jedinstvo Ub

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Javor Ivanjica ile Jedinstvo Ub takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Borac 1926-Proleter 023

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Borac 1926 ile Proleter 023 takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Metalac-Smederevo 1924

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Metalac ile Smederevo 1924 takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

FK TSC Backa Topola-Spartak Subotica

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK TSC Backa Topola ile Spartak Subotica takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

FC AGMK-Dinamo Samarkand

19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan FC AGMK ile Dinamo Samarkand takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00