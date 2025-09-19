Bugün hangi maçlar var? 19 Eylül Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Göztepe-Beşiktaş

19 Eylül 2025 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:00’de Trendyol Süper Lig'de Göztepe, Beşiktaş ile karşılaşacak. Göztepe, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Beşiktaş ise 10. sırada bulunuyor. Henüz 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Takım 6 puana sahip. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir önem taşıyor. İzleyiciler, çekişmeli anlara tanık olacak.

Serik Spor-Bandırmaspor

19 Eylül 2025 tarihinde Trendyol 1. Lig maçları oynanacak. Serik Spor, saat 14:30'da Bandırmaspor'u konuk edecek. Serik Spor, ligde 11. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 7. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Maçın heyecanı, futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İki takımın mücadelesi, büyük bir çekişme sergileyecek. Serik Spor, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet hedefliyor. Bandırmaspor ise puan kaybetmek istemiyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli. Futbol tutkunları, maçı heyecanla bekliyor.

Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK

19 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Ümraniyespor, ligde 17. sırada yer alıyor. Iğdır FK ise 13. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadelede iki takımın performansını yakından takip edebilecek. İki takım için de bu maç hayati öneme sahip. Lig sıralamasında bu durum, oyuncular üzerinde baskı oluşturabilir. Maç öncesi her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Hangi takımın daha iyi performans göstereceği merak ediliyor.

İstanbulspor-Arca Çorum FK

19 Eylül 2025 tarihinde Trendyol 1. Lig'de heyecan verici bir maç olacak. İstanbulspor, Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. İstanbulspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta yalnızca 1 galibiyet elde etti. 4 beraberlik ve 7 puanla mücadele ediyor. İstanbulspor’un durumu pek iç açıcı değil.

Arca Çorum FK ise lider konumda bulunuyor. Takım, 5 maçta 4 galibiyet aldı. Ayrıca 1 beraberlik ile toplamda 13 puana ulaşmış durumdalar. Arca Çorum FK'nın performansı oldukça dikkat çekici. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler bu keyifli karşılaşmayı izleme fırsatını kaçırmamalı.

Atakaş Hatayspor-Boluspor

19 Eylül 2025 tarihinde, saat 20:00'de Trendyol 1. Lig mücadelesi başlayacak. Atakaş Hatayspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Atakaş Hatayspor, ilk beş maçında galibiyet alamadı. Şu an 18. sırada yer alıyor. Bu durum, takım için zorlu bir sınav demek. Boluspor ise 5. sırada yer alıyor. Takım, üç galibiyet elde ederek formda bir grafik çizdi. Bu maçta Boluspor'un favori olduğu görülüyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek. Herkes maçı izlemek için sabırsızlanıyor.

Vfb Stuttgart-St Pauli

19 Eylül 2025 tarihinde saat 21:30’da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç yapılacak. Vfb Stuttgart, St Pauli ile karşı karşıya gelecek. Vfb Stuttgart, ligde 12. sırada yer alıyor. St Pauli ise 4. sırada. Maç, Tivibu Spor kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir mücadele olacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlar bekleyebilir. Vfb Stuttgart, sahasında galibiyet almak istiyor. St Pauli ise play-off hedefinde ilerlemek istiyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. İzleyicilerin dikkatle takip etmesini öneririm.

Lecce-Cagliari

19 Eylül 2025'te, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Saat 21:45'te Lecce ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Lecce, şu anda 20. sırada bulunuyor. Takım, ligde henüz galibiyet elde edemedi. Toplamda 1 puanla mücadele ediyor. Cagliari ise 8. sırada yer almakta. Takım, ligdeki mücadelesine 4 puanla devam ediyor. Bu karşılaşma, futbol tutkunlarına heyecan verici bir mücadele sunacak. İzleyiciler, iki takımın performansını merakla bekliyor. Her iki ekip de galibiyet için sahada ter dökecek. Bu maç, ligdeki dengeleri etkileyebilir. Hayranlar için unutulmaz bir an yaşanacak.

Real Betis-Real Sociedad

İspanya La Liga'nın 19 Eylül 2025 tarihindeki maçı ilgiyle bekleniyor. Saat 22:00'de, Real Betis evinde Real Sociedad'ı ağırlayacak. Real Betis, ligde 10. sırada bulunuyor. Takım, geçen 5 maçta 1 galibiyet elde etti. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla toplamda 6 puana sahipler.

Rakip takım Real Sociedad ise 17. sırada yer alıyor. Onlar, 4 maçta galibiyet yaşayamadı. Takım, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 2 puanda kalmış durumda. Bu durum, Real Sociedad için zor bir başlangıç oldu. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Olympique Lyon-Angers

Fransa Ligue 1'de önemli bir maç gerçekleşecek. Olympique Lyon, 19 Eylül 2025 tarihinde Angers ile karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:45 olarak belirlendi. Lyon, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 9 puanla 4. sırada yer alıyor. Bu maç, Lyon’un galibiyet arayışını devam ettireceği bir mücadele olacak.

Angers ise 4 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 5 puan toplayarak 12. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, dikkatle takip edilecek. Maç, beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Herkes, takımlarının performansını merakla bekliyor.

Middlesbrough-West Bromwich Albion

19 Eylül Cuma 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Qadsiah FC-Al Khaleej

19 Eylül 2025'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Al Qadsiah FC ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç saati 18:15 olarak belirlendi. Al Qadsiah FC, ligde 6. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 2. sırada. İki takım da ligdeki performanslarını gösterecek. Hedefleri puan almak ve sıralamada yükselmek. Maç, her iki ekip için önemli bir fırsat. Taraftarlar da bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Al Fayha-Al Shabab

19 Eylül 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Fayha ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:00'de başlayacak. İki takım ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Al Fayha 12. sırada yer alıyor. Al Shabab ise 13. sırada bulunuyor. Her iki takım, sezonun başında 2 maça çıktı. Bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldılar. Sonuç olarak, her iki ekip de 3 puan topladı. Her takım 2 gol atmayı başardı. Fakat, defansta ise 4 gol yedikleri görülüyor. Maç heyecan verici geçecek. Takımların performansları merak ediliyor. Taraftarlar, skoru sabırsızlıkla bekliyor.

Al Ahli SC-Al Hilal

19 Eylül 2025 tarihinde, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç olacak. Al Ahli SC ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Saat 21:00'de başlayacak olan mücadele, rekabeti derinleştirecek. Her iki takım da oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla birlikte 4 puana sahipler. Al Ahli SC, ligde 8. sırada yer alıyor. Al Hilal ise 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Sparta Rotterdam-Twente

19 Eylül Cuma 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Sparta Rotterdam ile Twente takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00