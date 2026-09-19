Bugün hangi maçlar var? 19 Eylül Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

19 Eylül 2026'da saat 17:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç gerçekleşecek. Arca Çorum FK, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Arca Çorum FK, ligin 10. sırasında yer alıyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan topladı. Corendon Alanyaspor ise 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 5 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 8 puana sahip durumda. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla izleyecek. İki takım da önemli puanlar almak istiyor. Maç sonucu ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek.

Kocaelispor-Gaziantep FK

Kocaelispor, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de kendi sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig'de gerçekleşecek. Kocaelispor, ligde 6. sırada yer alıyor. Takımın geride kalan 5 maçta 3 galibiyeti ve 2 mağlubiyeti var. Toplamda 9 puan topladılar. Gaziantep FK ise 7. sırada bulunuyor. Onlar da 5 maçta mücadele etti. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde ettiler. Gaziantep FK'nın puanı 8. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Tüm futbolseverler, bu mücadeleyi merakla bekliyor. Hangi takım galip gelecek? Bu sorunun cevabı, 19 Eylül'de netleşecek. Takımların performansı, sonucu belirleyecek. İyi bir futbol bekleniyor.

Trabzonspor-Galatasaray

19 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu derbi mücadelesi, heyecan dolu anlara sahne olacak. Trabzonspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Galatasaray ise lider konumda. Kritik karşılaşma futbolseverler tarafından izlenecek. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle, izleyiciler yoğun ilgi gösterecek. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Herkes bu maçın sonucunu merakla bekliyor. Trabzonspor ve Galatasaray arasında bu derbinin önemi büyük.

İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği

İstanbul Başakşehir, 19 Eylül 2026 tarihinde bir maça çıkıyor. Takım, Trendyol Süper Lig kapsamında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu maç, saat 20:00'de başlayacak. İstanbul Başakşehir, ligde 14. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 12. sıradadır. Maç, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de önem taşıyor. Başakşehir, galibiyet arayışında olacak. Gençlerbirliği ise sıralamada üst sıralara tırmanmak istiyor. Taraftarlar, bu mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor. Maç, her iki tarafın da performansını sergilemesi için bir fırsat sunacak.

SMS Grup Sarıyer-Boluspor

19 Eylül 2026 tarihinde, Trendyol 1. Lig kapsamında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. SMS Grup Sarıyer, Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 17:00'de başlayacak. Ligdeki durumu inceleyecek olursak, SMS Grup Sarıyer 7. sırada. Boluspor ise 20. sırada yer alıyor. Bu durum maçı daha da kritik hale getiriyor. Maçın yayıncıları arasında beIN Sports Max 2 ve TRT Türk bulunuyor. İzleyiciler heyecan dolu anlar yaşayacak. Her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar stadyumda takımlarını destekleyecek. Maçın sonucu, lige dair büyük etkilere yol açabilir.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor

19 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile Ekenler Beton Sivasspor karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Keçiörengücü, 12 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 7 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu durum, iki takım için büyük önem taşıyor. Mücadele heyecan dolu geçecek. Maç, beIN Sports Haber ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım da galibiyet almak için mücadele edecek. İzleyiciler, karşılaşmanın heyecanını ekran başında yaşayacak.

Turka Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

19 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Turka Esenler Erokspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Erokspor, ligde 18. sırada yer alıyor. Rakibi Fatih Karagümrük ise 11. sırada bulunuyor. Her iki takımın da maçta galibiyet hedefi yüksek. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Avaz kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İki takım da sahada elinden geleni yapacak. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı etkileyecek.

Batman Petrolspor-Bursaspor

19 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Batman Petrolspor, Bursaspor ile oynayacak. Her iki takımın da 16 puanı bulunuyor. Ancak Bursaspor, averaj ile ikinci sırada. Batman Petrolspor ise dördüncü sırada yer almakta. Bu maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç, canlı olarak izlenebilecek. Yayın kanalları beIN Sports Max 1 ve TRT Spor olacak. Futbol tutkunları, bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Tottenham Hotspur-Aston Villa

19 Eylül 2026 tarihinde, İngiltere Premier Ligi kapsamında Tottenham Hotspur, Aston Villa ile karşılaşacak. Maç saati 14:30 olarak belirlendi. Mevcut lig sıralamasında Tottenham Hotspur 17. sırada yer alıyor. Aston Villa ise bu sıralamada 19. sırada bulunuyor.

Her iki takım bu sezon zorlu bir başlangıç yaptı. Tottenham, oynadığı 4 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. Aston Villa'nın durumu daha da kötü. Takım sadece 1 puan elde edebildi. Bu durum, her iki takım için de sıkıntılı bir tablo oluşturuyor.

Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler için keyifli bir mücadele olması bekleniyor. Takımlar, bu kritik karşılaşmada galip gelmek istiyor. Herkes, karşılaşmayı merakla bekliyor.

Newcastle United-Hull City

19 Eylül 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde bir maç var. Newcastle United, Hull City ile karşılaşacak. Maç saati 17:00'de başlayacak. Newcastle United, ligde 12. sırada yer alıyor. Hull City ise 5. sırada bulunmakta. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecanlı mücadeleyi takip edebilecek. Takımların son durumu oldukça ilginç. İzleyiciler merakla maç saatini bekliyor.

Brighton & Hove Albion-Arsenal

19 Eylül 2026'da İngiltere Premier Ligi'nde Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşılaşacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Brighton, ligde 6. sırada bulunuyor. Arsenal ise liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Bu heyecan verici mücadele, beIN Sports 4 ve beIN Sports 3 kanallarından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, maçın heyecanını büyük bir merakla bekliyor. İki takım arasındaki rekabet her zaman ilgi çekici olmuştur. Bugünkü karşılaşma da bu geleneği sürdürecek. Takımlar, galibiyet için savaşıp, güçlü oyun sergileyecek.

Everton-Ipswich Town

19 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nin önemli bir maçı olacak. Everton ile Ipswich Town karşılaşacak. İki takımın ligdeki durumu oldukça benzer. Everton 9. sırada bulunuyor. Takım, 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladığı puan sayısı 6. Ipswich Town ise 10. sırayı işgal ediyor. Bu takım 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Onların da puanı 6. Maç, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, hayranlar için heyecan verici bir mücadele olacak. İki takım da puan almak için savaşacak. Futbolseverler, bu maçı kaçırmak istemeyecek.

Nottingham Forest-Coventry City

19 Eylül 2026 tarihinde saat 19:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde bir karşılaşma var. Nottingham Forest ve Coventry City, karşı karşıya gelecek. Nottingham Forest, 4 maçta 1 galibiyet aldı. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik de bulunuyor. Bu sonuçlarla 11. sırada yer alıyor. Coventry City ise henüz galibiyet elde edemedi. Bu takım 4 maçta sadece 20. sırada duruyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu mücadeleyi takip edebilir. Karşılaşmanın heyecanı yüksek bekleniyor.

Hamburger SV-FC Köln

19 Eylül 2026 tarihinde saat 16:30'da, Almanya Bundesliga Ligi'nde Hamburger SV ile FC Köln karşılaşacak. Bu maç, ligin ilk haftalarında önemli bir mücadele olacak. Hamburger SV, şu anda 18. sırada yer alıyor. Takım, henüz galibiyet elde edemedi. 3 maçta toplam 12 gol yedi. FC Köln ise 12. sırada bulunuyor. Onların 1 galibiyeti, 1 mağlubiyeti ve 1 beraberliği var. Toplamda 4 puanları mevcut. Bu heyecanlı karşılaşma S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, önemli anlara tanıklık edecek. Her iki takım için de puan almak kritik öneme sahip.

M'gladbach-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16:30'da M'gladbach, Mainz 05'i ağırlayacak.

M'gladbach, lige kötü bir başlangıç yaptı. Takım, geride kalan üç maçta galibiyet alamadı. Bu nedenle M'gladbach, 17. sırada bulunuyor. Oynadıkları futbol taraftarlarını endişelendiriyor.

Maçta rakip takım Mainz 05, daha iyi bir performans sergiliyor. Mainz 05, oynadığı üç maçta bir galibiyet aldı. Ayrıca bir mağlubiyet ve bir de beraberlik elde etti. Bu başarıyla Mainz 05, 8. sırada yer alıyor.

Maçın yayıncı kuruluşu S Sport+ olacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma. M'gladbach galibiyet için savaşacak. Mainz 05 ise seriyi devam ettirmek isteyecek.