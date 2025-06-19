Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Palmeiras-Al Ahly
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Al Ahly takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Inter Miami CF-Porto
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Seattle Sounders-Atletico Madrid
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Seattle Sounders ile Atletico Madrid takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Throttur Reykjavik-Fjolnir
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Sogdiyona Jizzax-Xorazm FK
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Sogdiyona Jizzax ile Xorazm FK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Andijan-Qizilqum Zarafshon
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Andijan ile Qizilqum Zarafshon takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Trinidad Tobago-Haiti
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Haiti takımları arasındaki maçın başlama saati 01:45
Tallinna FCI Levadia U21-FC Tallinn
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile FC Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Tallinna FC Flora U21-JK Tallinna Kalev U21
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FC Flora U21 ile JK Tallinna Kalev U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FC Elva-Viimsi JK
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Tartu JK Welco-Nomme Kalju FC U21
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Stockholm Internazionale-Vasalund
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Stockholm Internazionale ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
IFK Stocksund-Hammarby Talang FF
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan IFK Stocksund ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
BK Olympic-Ariana
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Ariana takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Husqvarna FF-Norrby
19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Husqvarna FF ile Norrby takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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