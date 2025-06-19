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Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Palmeiras-Al Ahly

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Palmeiras ile Al Ahly takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Inter Miami CF-Porto

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Inter Miami CF ile Porto takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Seattle Sounders-Atletico Madrid

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Seattle Sounders ile Atletico Madrid takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Throttur Reykjavik-Fjolnir

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Sogdiyona Jizzax-Xorazm FK

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Sogdiyona Jizzax ile Xorazm FK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Andijan-Qizilqum Zarafshon

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Andijan ile Qizilqum Zarafshon takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Trinidad Tobago-Haiti

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Haiti takımları arasındaki maçın başlama saati 01:45

Tallinna FCI Levadia U21-FC Tallinn

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile FC Tallinn takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Tallinna FC Flora U21-JK Tallinna Kalev U21

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FC Flora U21 ile JK Tallinna Kalev U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Elva-Viimsi JK

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Tartu JK Welco-Nomme Kalju FC U21

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Welco ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Stockholm Internazionale-Vasalund

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Stockholm Internazionale ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IFK Stocksund-Hammarby Talang FF

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan IFK Stocksund ile Hammarby Talang FF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

BK Olympic-Ariana

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan BK Olympic ile Ariana takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Husqvarna FF-Norrby

19 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Husqvarna FF ile Norrby takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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