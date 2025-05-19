Bugün hangi maçlar var? 19 Mayısıs Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor

19 Mayıs 2025 tarihinde, Trendyol 1. Lig kapsamında bir maç yapılacak. Saat 20:00'de Geosis Boluspor ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin pek çok heyecan verici unsuru var. Geosis Boluspor 7. sırada yer alıyor. Teksüt Bandırmaspor ise 5. sırada bulunuyor. İki takımın da puanları oldukça yakın. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Brighton & Hove Albion-Liverpool

19 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de Brighton & Hove Albion ile Liverpool maçı oynanacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion, 36 maçta 14 galibiyet elde etti. Bu performansla ligde 9. sırada yer alıyor. Liverpool ise 36 maçta 25 galibiyetle lider konumda bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Sebat Gençlikspor-Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Sebat Gençlikspor ile Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Ayvalıkgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinop SK

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Ayvalıkgücü Belediyespor ile Küçükçekmece Sinop SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Karşıyaka-Muş SK

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Karşıyaka ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Balıkesirspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 3. Lig liginde oynanacak olan Balıkesirspor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Cordoba-Mirandes

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cordoba ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Salernitana-Frosinone

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Salernitana ile Frosinone takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Lokomotiv Moskova-CSKA Moskova

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Moskova ile CSKA Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Botev Plovdiv II-Montana

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Botev Plovdiv II ile Montana takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Smederevo 1924-Trayal Krusevac

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Smederevo 1924 ile Trayal Krusevac takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Sloboda Uzice-Radnicki Sremska Mitrovica

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Sloboda Uzice ile Radnicki Sremska Mitrovica takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Dubocica Leskovac-Slovan Ruma

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dubocica Leskovac ile Slovan Ruma takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Indija-FK Zemun

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Indija ile FK Zemun takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC AGMK-Neftchi Fargona

19 Mayısıs Pazartesi 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan FC AGMK ile Neftchi Fargona takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00