Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. 20 Ekim 2025 tarihinde, saat 20:00'de ikas Eyüpspor, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu mücadelede, iki takımın durumu dikkatle izlenecek. İkas Eyüpspor şu an 16. sırada. 8 maçta yalnızca 5 puan topladı. Ayrıca, 11 gol yedi. Sadece 4 gol atmayı başardı. Kasımpaşa ise 11. sırada yer alıyor. Onlar da 8 maçta 9 puan elde etti. 8 gol attılar, fakat 9 gol yediler. Maç beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Seyirciler, bu maçı izlemek için ekran başında olacak. Herkes bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Takımların performansı, maçı etkileyebilir. İyi bir oyun sergileyen takım, avantaj sağlayacak. İki taraf için de kritik bir mücadele olacak.

Serik Spor-Amed Sportif Faaliyetler

20 Ekim 2025 tarihinde saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Serik Spor, ligde 13. sırada yer alıyor. Amed Sportif Faaliyetler ise 6. sırada bulunuyor. Bu iki takım, birbirlerine karşı mücadale edecek. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu anlar yaşanacak. İki takımın da hedefi 3 puanı almak. Bütün gözler bu karşılaşmada olacak. Ayrıca, ligdeki sıralama da bu maçla birlikte önemli değişiklikler gösterebilir. Karşılaşma, futbolseverler için büyük bir ilgiyle takip edilecek.

İstanbulspor-Bandırmaspor

20 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maç, Trendyol 1. Lig'deki önemli bir mücadele. İstanbulspor, ligde 14. sırada yer alıyor. Bandırmaspor ise 8. sırada bulunuyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Mücadele dışarıdan büyük bir ilgi görüyor. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Takımların performansları merak ediliyor. Spor severler için keyifli bir akşam olacak.

West Ham United-Brentford

20 Ekim 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Saat 22:00'de başlayacak karşılaşmada West Ham United, Brentford'u ağırlayacak. West Ham United, ligin 19. sırasında yer alıyor. Brentford ise 16. sırada konumlanmış durumda. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Sonucun ne olacağı merakla bekleniyor.

Cremonese-Udinese

Cremonese ile Udinese, 20 Ekim 2025 tarihinde saat 21:45'te karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Cremonese, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Toplamda 9 puana sahip durumda. Udinese ise 13. sırada bulunuyor. Bu takım, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Böylece toplamda 8 puan topladı. Maç, S Sport+ ve Spor 1 kanallarında yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

Deportivo Alaves-Valencia

Ekim ayının 20'sinde, saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Deportivo Alaves, Valencia ile karşılaşacak. Şu anki lig sıralamasında Deportivo Alaves 11. sırada. Valencia ise 16. sırada yer alıyor. Maçtaki heyecan oldukça yüksek. İzleyiciler bu mücadeleyi S Sport kanalı üzerinden takip edebilir. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu maç, her iki takım için de önemli. Alaves ve Valencia, bu karşılaşmadan puan almak isteyecek. İzleyiciler bu maçı heyecanla bekliyor.

Standard Liege-Antwerp

20 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Antwerp takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Nancy-Amiens SC

20 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Nancy ile Amiens SC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cadiz-Burgos

20 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Cadiz ile Burgos takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Juventude-RB Bragantino

21 Ekim Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Juventude ile RB Bragantino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Vasco da Gama-Fluminense

21 Ekim Salı 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Vasco da Gama ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

UCSA-Livyi Bereh

20 Ekim Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan UCSA ile Livyi Bereh takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00