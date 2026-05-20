Bugün hangi maçlar var? 20 Mayıs Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Freiburg-Aston Villa

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Freiburg, 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Toplamda 17 puanla ligde 7. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 8 maçta 7 galibiyet aldı. Bu şekilde 21 puanla 2. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı TRT 1 olarak belirlendi. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet arayacak. Taraftarların yoğun ilgisi bekleniyor. Bu maç, Avrupa'nın önemli platformlarından birinde gerçekleştirilecek.

Boston River-O'Higgins

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Boston River ile O'Higgins takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Olimpia-Vasco da Gama

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Olimpia ile Vasco da Gama takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Santos-San Lorenzo

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Santos ile San Lorenzo takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Independiente Petrolero-Botafogo FR

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Independiente Petrolero ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Gremio-Palestino

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Gremio ile Palestino takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Al Najma-Al Shabab

20 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç var. Al Najma ile Al Shabab takımları karşılaşacak. Maç saati 21:00'dir. Al Najma, ligde 18. sıradadır. Takım, 33 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etmiştir. Durum, oldukça zorlu görünüyor.

Al Shabab ise 13. sıradadır. Bu takım, 33 maçta 8 galibiyet almaktadır. Toplamda 35 puanı bulunmaktadır. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değildir. Futbolseverler maçı heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki pozisyonları etkileyebilir. Bu karşılaşma önemli bir rekabet sunacak.

Al Khaleej-Al Ahli SC

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Khaleej ile Al Ahli SC karşı karşıya gelecek. Al Khaleej, sezon boyunca 11. sırada yer aldı. Takım, 33 maçta 10 galibiyet elde etti. Topladığı puan ise 37.

Al Ahli SC, ligin 3. sırasında bulunuyor. Bu takım, 33 maçta 24 galibiyet aldı. Elde ettiği toplam puan ise 78. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicileri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Uniao Torreense-Casa Pia

20 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Uniao Torreense ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Club Nacional-Universitario

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Club Nacional ile Universitario takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Palermo-Catanzaro

20 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Palermo ile Catanzaro takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Liaoning Tieren-Qingdao Hainiu

20 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Shenhua-Wuhan Three Towns FC

20 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chongqing Tongliang Long -Yunnan Yukun

20 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chongqing Tongliang Long ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Zhejiang Professional-Shandong Taishan

20 Mayıs Çarşamba 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Shandong Taishan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

