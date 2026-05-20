Sergen Yalçın gider gitmez o isimle anlaştılar! Önder Özen geri döndü

Beşiktaş’ta sezonun tamamlanmasının ardından yönetim kadrosunda yapılan değişiklikler sürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber’in de görevine son verilmişti. Siyah-beyazlılarda şimdi ise sportif direktörlük koltuğu için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

SERDAL ADALI TERCİHİNİ YAPTI

Başkan Serdal Adalı’nın, daha önce de Beşiktaş bünyesinde görev alan Önder Özen ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Tarafların sportif direktörlük görevi için prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

ÖNDER ÖZEN YENİDEN GÖREVE HAZIRLANIYOR

56 yaşındaki futbol adamı, Beşiktaş’ta daha önce Slaven Bilic’in teknik direktörlük yaptığı 2013-2014 sezonunda sportif direktör olarak görev yapmıştı. Siyah-beyazlı kulüpte yeniden görev almaya hazırlanan Özen’in, yeni sezon planlamasında aktif rol üstleneceği ifade ediliyor.

YÖNETİMDE YENİ YAPILANMA

Beşiktaş yönetimi, teknik heyet ve futbol yapılanmasında peş peşe aldığı kararlarla yeni sezon öncesi kapsamlı bir değişim sürecine girdi. Sportif direktörlük görevine Önder Özen’in getirilmesiyle birlikte transfer ve takım planlamasının da yeni bir yapıyla yürütülmesi bekleniyor.