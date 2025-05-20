Bugün hangi maçlar var? 20 Mayıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Crystal Palace-Wolverhampton

20 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Crystal Palace, Wolverhampton ile karşılaşacak. Crystal Palace, ligde 12. sırada yer alıyor. Wolverhampton ise 14. sırada bulunuyor. Bu önemli maç, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

Manchester City-AFC Bournemouth

20 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:00'de önemli bir karşılaşma oynanacak. Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nde AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Manchester City, ligde 6. sırada yer alıyor. Bournemouth ise 11. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak.

Al Qadsiah FC-Al Orubah

20 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Qadsiah FC ile Al Orubah karşılaşacak. Al Qadsiah FC, ligde 3. sırada. Takım, şampiyonluk yarışında güçlü bir konumda. Al Orubah ise 16. sırada. Bu durumda, Al Orubah düşme hattında mücadele ediyor. Bu kritik maçın yayıncısı henüz açıklanmadı.

Al Taawon-Al-Riyadh

20 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Taawon ile Al-Riyadh takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Al Taawon, ligde 32 maçta 42 puanla 8. sırada yer alıyor. Al-Riyadh ise 38 puanla 9. sırada bulunuyor.

Al Shabab-Al-Ittihad Jeddah

20 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Al Shabab ile Al-Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç, yerel saatle 21:00'de başlayacak. Al Shabab, ligde 6. sırada yer alıyor. Al-Ittihad Jeddah ise liderlik koltuğunda oturmakta. Maç TRT Spor ve S Sport+ kanallarında yayınlanacak.

Boulogne-Clermont

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile Clermont takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Velez Nevesinje-Borac Kozarska Dubica

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Velez Nevesinje ile Borac Kozarska Dubica takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Dila Gori-Samgurali Tskhaltubo

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile Samgurali Tskhaltubo takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Iberia 1999-Dinamo Tiflis

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile Dinamo Tiflis takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Torpedo Kutaisi-Kolkheti-1913 Poti

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Kolkheti-1913 Poti takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

CSKA 1948 Sofya II-CSKA Sofya II

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan CSKA 1948 Sofya II ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Panevezys-2-Siauliai-2

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile Siauliai-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

İngiltere U17-Belçika U17

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İngiltere U17 ile Belçika U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İtalya U17-Çekya U17

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde U17 Avrupa Şampiyonası liginde oynanacak olan İtalya U17 ile Çekya U17 takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Pyunik II-FC Urartu II

20 Mayısıs Salı 2025 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Pyunik II ile FC Urartu II takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00