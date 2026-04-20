Bugün hangi maçlar var? 20 Nisan Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gaziantep FK-Zecorner Kayserispor

20 Nisan 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 20:00'de Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor karşılaşacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Gaziantep FK, ligde 11. sırada yer alıyor. Zecorner Kayserispor ise 17. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports kanalından izlenebilecek. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takımın da hedefleri farklı. Gaziantep FK, ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Zecorner Kayserispor ise küme düşme hattından kurtulmayı amaçlıyor. Bu durum maçın önemini artırıyor. Taraftarlar, 90 dakikada neler olacağını merakla takip edecek. Sinirlerin gerileceği bir mücadele bizleri bekliyor.

Crystal Palace-West Ham United

20 Nisan 2026 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Crystal Palace, West Ham United ile karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Crystal Palace, ligde 13. sırada yer alıyor. West Ham United ise 17. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. İki takım arasındaki rekabet her zaman dikkat çekiyor. Özellikle ligde kalma mücadelesi önem taşıyor. Bu maça gitmek isteyenler biletlerini temin etmeli. Maç sonucu, takımların sezonundaki gidişatı etkileyebilir.

Lecce-Fiorentina

20 Nisan 2026'da saat 21:45'te Lecce ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç, İtalya Serie A Ligi kapsamında oynanacak. Ev sahibi Lecce, ligde 18. sırada bulunuyor. Lecce'nin puanı 27. Bu durum, zor bir dönem geçirdiklerini gösteriyor. Konuk ekip Fiorentina ise 15. sırada yer alıyor. Fiorentina, 35 puanla daha iyi bir pozisyonda. Maçın yayıncıları Tivibu Spor ve S Sport 2 kanalları olacak. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Bu maç, hem Lecce hem de Fiorentina için önemli. Beklentiler yüksek. Her iki ekip de mücadele edecek. Sıralama açısından kritik bir karşılaşma. Taraflar, üç puanı almak için savaşacak. Maçın hangi sonuçla biteceği merakla bekleniyor.

Moreirense-Estoril

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Moreirense ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

USL Dunkerque-Laval

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan USL Dunkerque ile Laval takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Deportivo La Coruna-Mirandes

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Deportivo La Coruna ile Mirandes takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

07 Vestur-B36 Torshavn

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan 07 Vestur ile B36 Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Skala-Vikingur

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Skala ile Vikingur takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

NSI Runavik-EB/Streymur

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan NSI Runavik ile EB/Streymur takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

AB Argir-Klaksvik

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan AB Argir ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Lion City Sailors-Young Lions

20 Nisan Pazartesi 2026 tarihinde Singapur Premier Ligi liginde oynanacak olan Lion City Sailors ile Young Lions takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30