Bugün hangi maçlar var? 20 Şubat Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çaykur Rizespor-Kocaelispor

20 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Çaykur Rizespor, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor, ligde 13. sırada bulunuyor. Kocaelispor ise 7. sırada yer alıyor. Bu maç büyük bir önem taşıyor. Futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports kanalından izleyebilecek. Maçın heyecanı, ekranlara yansıyacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu, ligdeki sıralamalarını etkileyecek bir müsabaka olacak. Taraftarlar, takımlarına destek verecek. Bu önemli karşılaşma, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Mainz 05-Hamburger SV

20 Şubat 2026 tarihinde önemli bir maç oynanacak. Mainz 05, Hamburger SV ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 22:30'da başlayacak. Ev sahibi ekip Mainz 05, Bundesliga Ligi’nde 14. sırada yer alıyor. Konuk takım Hamburger SV ise 9. sırada bulunuyor. Bu maç, iki takım için de kritik bir öneme sahip. İkisi de galibiyet için mücadele edecek. Maç, Tivibu Spor ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Sassuolo-Hellas Verona

20 Şubat 2026 tarihinde saat 22:45'te İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Sassuolo, Hellas Verona ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Sassuolo, oynadığı 25 maçta 32 puan topladı. Bu sonuçlarla Sassuolo, ligde 10. sırada yer alıyor. Konuk takım Hellas Verona ise kötü bir performans sergiledi. Şu ana kadar sadece 15 puan toplayarak 20. sırada bulunuyor. Maç, dikkatle takip edilecek. Yayıncıları arasında S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 bulunuyor. İzleyiciler bu maçı heyecanla bekliyor.

Athletic Bilbao-Elche

İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Athletic Bilbao, Elche'yi evinde ağırlayacak. Maç 20 Şubat 2026 tarihinde oynanacak. Başlama saati 23:00 olarak belirlendi. Athletic Bilbao, ligde 9. sırada yer alıyor. Elche ise 16. sırada bulunuyor. İki takımın da hedefleri farklı. Mücadele zevkli geçmesi bekleniyor. Maçın yayıncısı S Sport kanalı olacak. Taraftarlar, iki takımın performansını merakla takip edecek. Bu karşılaşmanın sonuçları lig sıralamasını etkileyebilir. Her iki ekip de galibiyet peşinde olacak. San Mamés Stadyumu'nda güzel bir atmosfer olacağı düşünülüyor. Maç öncesi hazırlıklar tamamlanmaya başladı. Herkesin ilgisi bu karşılaşmada yoğunlaşacak.

Stade Brest 29-Marsilya

20 Şubat 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Stade Brest 29 ile Marsilya mücadele edecek. Maç saat 22:45'te başlayacak. Stade Brest 29, ligde 12. sırada bulunuyor. Marsilya ise 4. sırada yer alıyor. Bu mücadele, iki takım için kritik bir öneme sahip. Her iki ekip de galibiyet için mücadele verecek. Maçın yayıncı kanalı henüz belirtilmemiş. Hayranlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Blackburn Rovers-Preston North End

20 Şubat Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Blackburn Rovers ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Taawon-Al Fayha

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. 20 Şubat 2026 tarihinde, Al Taawon ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak.

Al Taawon, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, 21 maçta 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı 39. Ayrıca 38 gol atıp, 24 gol yedi.

Al Fayha ise 12. sırada bulunuyor. Bu takım 21 maçta yalnızca 6 galibiyet almış. 10 mağlubiyeti ve 5 beraberliği var. Topladığı puan ise 23. Al Fayha, 23 gol atıp, 35 gol yemiştir.

Maçın hangi kanal üzerinden yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor. Hem puan durumu hem de oynanan futbol açısından dikkat çekecek bir mücadele olacak.

Al Okhdood-Al Qadsiah FC

20 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi’nde önemli bir maç oynanacak. Al Okhdood ile Al Qadsiah FC karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. İki takımın ligdeki durumu dikkat çekiyor. Al Okhdood, 17. sıradadır. Al Qadsiah FC ise 4. sırada yer alıyor. Bu, maçın önemini artırıyor. Al Okhdood için kazanmak hayati bir ihtiyaç. Al Qadsiah FC, güçlü bir performans sergiliyor. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Takımların hedefleri ve stratejileri maçta belirgin olacak. Maç sonucu, lig dinamiklerini etkileyebilir. tüm futbolseverlere heyecan dolu bir karşılaşma sunulacak.

Damac-Al Shabab

20 Şubat 2026 tarihi, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Damac ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Damac, ligde 16. sırada bulunuyor. Al Shabab ise 13. sırada yer alıyor. Her iki takım da galip gelmek için mücadele edecek. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu maça büyük bir ilgi gösteriyor. Takımlar, bu karşılaşmadan puan almak istiyor. Ayrıca, Damac ve Al Shabab arasındaki rekabet her zaman heyecan vericidir.

Fortuna Sittard-Excelsior

20 Şubat Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Fortuna Sittard ile Excelsior takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

KAA Gent-Cercle Brugge

20 Şubat Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile Cercle Brugge takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Estrela da Amadora-Tondela

20 Şubat Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Tondela takımları arasındaki maçın başlama saati 23:45