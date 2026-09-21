Bugün hangi maçlar var? 21 Eylül Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Zeta-Jedinstvo Bijelo Polje
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Zeta ile Jedinstvo Bijelo Polje takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FK Budva-FK Podgorica
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Budva ile FK Podgorica takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Rustavi-Iberia 1999
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Rustavi ile Iberia 1999 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Spaeri-Dila Gori
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Spaeri ile Dila Gori takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Sportist Svoge-Vihren Sandanski
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sportist Svoge ile Vihren Sandanski takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Spartak Pleven-Ludogorets II
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Spartak Pleven ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Dobrudzha Dobrich-CSKA Sofya II
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Dobrudzha Dobrich ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Montana-Hebar 1918
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Montana ile Hebar 1918 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
PAS Pyrgos-Larisa
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan PAS Pyrgos ile Larisa takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
PAOK II-Nestos Chrisoupolis
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan PAOK II ile Nestos Chrisoupolis takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Panthrakikos-Niki Volos
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 2 liginde oynanacak olan Panthrakikos ile Niki Volos takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FC Petrzalka-FK Pohronie
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Petrzalka ile FK Pohronie takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FK TSC Backa Topola-Dubocica Leskovac
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK TSC Backa Topola ile Dubocica Leskovac takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
OFK Vrsac-FK Bor
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan OFK Vrsac ile FK Bor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Javor Ivanjica-Proleter 023
21 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Javor Ivanjica ile Proleter 023 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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