Bugün hangi maçlar var? 21 Mart Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Boluspor-Bandırmaspor

21 Mart 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. Boluspor, Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 13:30. Ev sahibi Boluspor, ligde 13. sırada bulunuyor. Konuk takım Bandırmaspor ise 7. sırada mücadele ediyor. Bu karşılaşma için büyük bir heyecan var. Maç, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. Her iki takımın da kazanmak için sahaya çıkması bekleniyor. Boluspor, evinde oynayacağı için avantajlı bir konumda. Bandırmaspor ise bu karşılaşmada güçlü bir performans sergilemek istiyor. Herkes, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Serik Spor-Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç var. 21 Mart 2026 tarihinde saat 13:30'da başlayacak. Serik Spor ile Sakaryaspor karşılaşacak. Her iki takım, ligde 32 puana sahip. Bu takımlar, 17. ve 18. sıradalar. Puan durumları açısından oldukça kritik bir eşitlik var. Maç, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Herkes, bu karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor

21 Mart 2026 saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ankara Keçiörengücü, 31 maçta 11 galibiyet aldı. Bu, onların 9. sırada yer almasını sağladı. Adana Demirspor ise 31 maçta galibiyet kazanamadı. Bu nedenle 20. sırada bulunuyorlar.

Bu önemli karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın durumu derbi havası yaratıyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Bu maçın sonucu, ligdeki yarışmayı etkileyecek.

Manisa FK-Özbelsan Sivasspor

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Manisa FK, 21 Mart 2026 tarihinde saat 16:00'da, Özbelsan Sivasspor ile karşılaşacak. Bu maçta Manisa FK, 11. sırada bulunuyor. Özbelsan Sivasspor ise 10. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki mücadele büyük bir heyecan yaratacak. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Takımlar, zorlu bir karşılaşma için sahaya çıkacak. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Şu anki sıralamalar, maçı daha da ilginç kılıyor. Tüm futbolseverleri ekran başına bekliyoruz.

Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor

21 Mart 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. Eminevim Ümraniyespor, Atko Grup Pendikspor ile oynayacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. İki takımın ligdeki durumu da oldukça farklı. Eminevim Ümraniyespor 15. sırada bulunuyor. Atko Grup Pendikspor ise 6. sıradadır. Bu mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamak için ekran başında olmalı. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Karşılaşma, ligdeki gerilimi artıracak. Taraftarlar, takımlarının başarısını ise merakla bekliyor.

Brighton & Hove Albion-Liverpool

21 Mart 2026 tarihinde saat 15:30'da bir İngiltere Premier Ligi maçı yapılacak. Brighton & Hove Albion, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım Brighton, ligde 12. sırada yer alıyor. Konuk takım Liverpool ise 5. sırada bulunuyor. Maçın yayınlanacağı kanal beIN Sports 3. Lig sıralamaları açısından bu karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Brighton, taraftarının desteğini arkasına almak istiyor. Liverpool ise hedefini üst sıralara taşımak istiyor. Maç, futbolseverler için dikkat çekici bir karşılaşma olacağa benziyor. Beklentiler oldukça yüksek. Bu nedenle, takımların performansı merakla bekleniyor.

Fulham-Burnley

21 Mart 2026 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde Fulham ve Burnley karşılaşacak. Bu maç, saat 18:00'de başlayacak. Fulham, ligde 11. sırada yer alıyor. Burnley ise 19. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de hayati önem taşıyor. Sezon sonu hedefleri açısından kritik bir dönüm noktası. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak. Bu mücadele, büyük bir heyecan yaratacak. Herkes sonuçları merakla bekliyor.

Manchester City-Crystal Palace

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. 21 Mart 2026 tarihinde saat 18:00'de Manchester City, Crystal Palace ile karşılaşacak. Manchester City, ligde 2. sırada yer alıyor. Şu ana kadar 30 maçta 61 puan topladı. Bu performans, takımın güçlü olduğunu gösteriyor. Crystal Palace ise 14. sıradadır. 30 maçta 39 puan elde etti. Düşme hattından uzak durmaya çalışıyorlar. Bu mücadele, futbolseverler için oldukça heyecan verici. BeIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli maçı takip edebilecek.

Everton-Chelsea

21 Mart 2026 tarihi, heyecan dolu bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:30'da İngiltere Premier Ligi'nde Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Everton, bu sezon 8. sırada yer alıyor. Chelsea ise 6. sıradadır. Bu kritik mücadele futbolseverler için büyük bir önem taşıyor. Maçın yayıncı kanalı beIN Sports 3 olarak açıklandı. Taraftarlar, takımlarının bu maçta nasıl performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Leeds United-Brentford

Leeds United-Brentford maçı, 21 Mart 2026'da oynanacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Maç, saat 23:00'te başlayacak. Leeds United, ligde 30 maçta 32 puan topladı. Bu, onlara 15. sırayı getirdi. Brentford ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanalda takip edebilir. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Maç oldukça heyecanlı geçecek gibi görünüyor.

Bayern Münih-Union Berlin

21 Mart 2026 tarihinde saat 17:30'da önemli bir mücadele gerçekleşecek. Almanya Bundesliga Ligi'nde Bayern Münih ile Union Berlin karşılaşacak. Bayern Münih, ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Takım, 26 maçta 21 galibiyet aldı. Şu anda 67 puanla 1. sırada bulunuyor. Rakip takım Union Berlin ise daha zor bir durumda. Lig sıralamasında 9. sırada yer alıyor. Union Berlin, 31 puanla mücadele etmekte. Maç, izleyiciler için iki kanal üzerinden yayınlanacak. S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanalları bu karşılaşmayı ekranlara getirecek. Maçının önemi ve takımların durumu oldukça dikkat çekiyor.

FC Heidenheim-Bayer Leverkusen

21 Mart 2026 tarihinde saat 17:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. Almanya Bundesliga Ligi'nde FC Heidenheim, Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Heidenheim, ligin alt sıralarında mücadele ediyor. 18. sırada bulunan Heidenheim, 26 maçta yalnızca 14 puan toplayabildi. Tehlikeli bölgeden çıkmak istiyorlar. Bayer Leverkusen ise 6. sırada yer alıyor. Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda galibiyet arayacaklar. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından canlı yayınlanacak. Bu mücadele, Heidenheim için hayati önem taşıyor. Galip gelmek, onların kaderi için kritik. Leverkusen’in ise hedefleri büyük. Galibiyet, onlara önemli bir avantaj sağlayacak. Maçın heyecan dolu geçmesi bekleniyor. Taraftarlar, bu mücadelede takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Vfl Wolfsburg-Werder Bremen

21 Mart 2026 tarihinde saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Vfl Wolfsburg, Werder Bremen ile mücadele edecek. Vfl Wolfsburg, ligde 17. sırada yer alıyor. Takım, 26 maçta 5 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Toplamda 21 puan topladı.

Werder Bremen ise 15. sıradadır. Aynı sayıda maçta 6 galibiyet elde etti. 13 mağlubiyeti ve 7 beraberliği var. Sonuç olarak, Bremen 25 puana sahip. Maç S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından izlenebilecek. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Herkes bu maçı merakla bekliyor.

FC Köln-M'gladbach

21 Mart 2026 tarihi önemli bir maç için bekleniyor. Saat 17:30'da FC Köln, M'gladbach ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma Almanya Bundesliga Ligi kapsamında gerçekleşecek. FC Köln, ligde 14. sırada yer alıyor. M'gladbach ise 12. pozisyonda bulunuyor. Maç S Sport+ kanalında canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu mücadeleyi kaçırmamalı. İki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Her iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Bu durumda tahminler heyecan verici hale geliyor. Maç sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

Borussia Dortmund-Hamburger SV

21 Mart 2026 tarihinde, saat 20:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç olacak. Borussia Dortmund, Hamburger SV ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Borussia Dortmund, ligde 2. sırada yer alıyor. Konuk ekip Hamburger SV ise 11. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Dortmund, şampiyonluk yarışı için kritik bir galibiyet arayacak. Hamburger SV ise ligde kalma mücadelesi veriyor. Her iki takım için de büyük bir önem taşıyan bir maç. İzleyicilerin gözleri, stadyumda bu mücadelede olacak.