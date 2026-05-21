Bugün hangi maçlar var? 21 Mayıs Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Vfl Wolfsburg-Paderborn 07

21 Mayıs 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde Vfl Wolfsburg ile Paderborn 07 karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:30. Bu karşılaşma, Vfl Wolfsburg için hayati önem taşıyor. Takım, ligin üst sıralarını hedefliyor. Paderborn 07 ise ligdeki konumunu sağlamlaştırmak için mücadele edecek. İki takım, maçta tüm güçlerini sahaya yansıtacak. Bu karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olabilir. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Sporseverler bu önemli mücadeleyi ekranlarından takip edebilir.

Atletico Mineiro-Cienciano

22 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Cienciano takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Academia Puerto Cabello-Juventud de las Piedras

22 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Academia Puerto Cabello ile Juventud de las Piedras takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Racing Club-Caracas

22 Mayıs Cuma 2026 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Racing Club ile Caracas takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Al Hazm-Al Taawon

21 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Saat 21:00'de Al Hazm, Al Taawon ile karşılaşacak. Bu mücadelede Al Hazm, ligde 9. sırada yer almakta. Al Hazm, 33 maçta 10 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 9 beraberlik alarak 39 puan topladı. Rakibi Al Taawon, 6. sırada bulunuyor. Al Taawon, aynı sayıda maçta 15 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 53. Maçın yayıncısı hakkında ise herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu mücadelede iki takımın performansları dikkat çekiyor. Farklı hedefleri olan takımlar için bu maç büyük önem taşıyor. Tüm gözler bu mücadelede olacak. Uzun haftanın sonunda, bu karşılaşma futbol severler için güzel bir etkinlik sunacak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Al Fayha-Al Hilal

21 Mayıs 2026 tarihinde, saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Al Fayha, Al Hilal ile mücadele edecek. Al Fayha, ligde 10. sırada bulunuyor. Al Hilal ise 2. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma birçok futbolsever için büyük bir heyecan yaratıyor. Maç, S Sport+ ekranlarında yayınlanacak. Takımlar, galibiyet için savaşacak. Al Fayha, taraftarlarının desteğini arkasına alacak. Al Hilal, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Mücadele, ligdeki konumları için büyük bir öneme sahip. Sonuçlar, lig tablosunu etkileyecek. Bu maç, Suudi Arabistan futbolu için önemli bir an olacak.

Al-Riyadh-Al Okhdood

21 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al-Riyadh, Al Okhdood ile karşılaşacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Al-Riyadh şu anda ligin 16. sırasındadır. Takım, 33 maçta 27 puan toplayabildi. Bu süreçte 6 galibiyet, 18 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Al-Riyadh toplamda 34 gol attı, 63 gol yedi.

Al Okhdood, ligin 17. sırasında yer alıyor. Bu takım da 33 maçta mücadele etti. Al Okhdood, 20 puan elde etti. Süreçte 5 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Toplamda 27 gol attı, 69 gol yedi. Maçın yayıncı kanalı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bu maç, hem Al-Riyadh hem de Al Okhdood açısından büyük önem taşıyor. Her iki takım da ligdeki durumu iyileştirmek istiyor. Karşılaşma, taraftarlar için heyecanlı bir mücadele vaat ediyor. Takımların yoğun çabası sonucunda ortaya çıkacak performans merakla bekleniyor. Maç sonrasında ligdeki sıralama daha netleşecektir.

Al Nassr-Damac

21 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir karşılaşma yapılacak. Al Nassr ile Damac takımları mücadele edecek. Maç saati 21:00'de başlayacak. Al Nassr, ligin zirvesinde yer alıyor. 33 maçta 83 puan topladı. Bu, lider konumda olmasını sağlıyor. Damac ise 15. sırada bulunuyor. Topladığı puan 29 ve 33 maçta bu başarıyı elde etti. Karşılaşma, TRT Spor ve S Sport+ kanallarında canlı yayınlanacak. Maç heyecanla bekleniyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Al Kholood-Al Fateh

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Al Kholood ile Al Fateh takımları karşı karşıya gelecek. Al Kholood, 33 maçta 9 galibiyet alarak 14. sırada yer alıyor. Al Fateh ise aynı sayıda galibiyetle 12. sırada bulunuyor. Bu maç, takımlar için önemli bir mücadele olacak. Ancak, karşılaşmanın yayıncısı hakkında bilgi bulunmuyor. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma bekleniyor. Fakat sonuç ne olursa olsun, takımlar galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç öncesi hazırlıklar devam ediyor. Herkes, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Bu olay, Suudi Arabistan futbolunun önemli anlarından biri olacak.

Neom SC-Al Ettifaq

21 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Neom SC ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç saat 21:00'de başlayacak. Neom SC, ligde 8. sırada bulunmaktadır. Al Ettifaq ise 7. sıradadır. Bu karşılaşma, her iki takım için puan mücadelesinde kritik bir öneme sahiptir. Maçın yayıncı bilgisi yoktur.

Al-Ittihad Jeddah-Al Qadsiah FC

21 Mayıs 2026 tarihinde, saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al-Ittihad Jeddah, Al Qadsiah FC ile karşılaşacak. Al-Ittihad Jeddah, ligde 5. sıradadır. Al Qadsiah FC ise 4. sırada yer alıyor. Bu mücadele, takımlar için kritik bir önem taşıyor. Sezon sonuna yaklaşırken puan durumu belirleyici olacak. Her iki takım da galibiyet hedefliyor. Maç, izleyicilere heyecan dolu anlar sunabilir. Taraftarlar, bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor.

Ajax-Groningen

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Ajax ile Groningen takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

Utrecht-Heerenveen

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Utrecht ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

KAA Gent-Union St.Gilloise

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KAA Gent ile Union St.Gilloise takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

KV Mechelen-Club Brugge

21 Mayıs Perşembe 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KV Mechelen ile Club Brugge takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30