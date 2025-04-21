Bugün hangi maçlar var? 21 Nisan Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Futbolseverler bu akşam yine ekran başında olacak. Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Avrupa'da heyecan fırtınası devam ediyor. Bu akşam oynanacak maçları kaçırmamak isteyen sporseverler ise "Bugün akşam maç var mı, kimin hangi takımın maçı var? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte 21 Nisan Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

CORENDON ALANYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR

21 Nisan 2025 tarihinde Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç, Trendyol Süper Lig içerisinde önemli bir mücadele olacak. Maç saati 20:00 olarak belirlenmiş. Corendon Alanyaspor, 16. sırada yer alıyor. Takım ligde zor günler geçiriyor. Reeder Samsunspor ise 3. sırada bulunuyor. Üst sıralardaki hedefini sürdürüyor. Her iki takım için de bu maçın kritik olduğu düşünülüyor. Farklı hedefler doğrultusunda oynanacak bir karşılaşma bizi bekliyor. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-SAKARYASPOR

21 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Alagöz Holding Iğdır FK, 34 maçta 49 puan topladı. Bu, ligde 13. sırada yer almasını sağlıyor. Konuk ekip Sakaryaspor ise 34 maçta 45 puan elde etti. Bu nedenle, ligde 14. sırada bulunuyor. İki takım için bu kritik maç, ligdeki durumlarını belirleme açısından büyük önem taşıyor. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM HOTSPUR-NOTTİNGHAM FOREST

21 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Tottenham Hotspur, Nottingham Forest ile oynayacak. Maç öncesinde Tottenham Hotspur 16. sırada bulunuyor. Takım, toplamda 32 maçta 11 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Böylece 37 puan toplayarak ligdeki yerini almış durumda.

Nottingham Forest ise 6. sırada yer alıyor. Bu takım, 32 maçta 17 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Toplamda 57 puanla üst sıralarda mücadele ediyor. Bu karşılaşma, ligdeki iki takımın durumları açısından büyük bir öneme sahip olacak. Mücadele BeIN Sports 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.

TORİNO-UDİNESE

21 Nisan 2025 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Torino, Udinese ile karşılaşacak. Maç saat 13:30'da başlayacak. Her iki takımın da ligde 40 puanı bulunuyor. Torino 10. sırada, Udinese ise 11. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma, iki ekip için kritik bir öneme sahip. Puan durumu açısından büyük bir etki yaratacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

CAGLİARİ-FİORENTİNA

21 Nisan 2025 tarihinde saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Cagliari, Fiorentina'yı evinde ağırlayacak. Cagliari, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 30. Fiorentina ise daha iyi bir konumda bulunuyor. 8. sıradayken, 32 maçta 15 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldılar. Fiorentina'nın puanı 53. Bu mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Mücadele S Sport 2 ekranlarında olacak.

GENOA-LAZİO

21 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma oynanacak. Genoa, Lazio'yu ağırlayacak. Ev sahibi takım Genoa, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 9 galibiyet elde etti ve toplamda 39 puan topladı. Lazio ise 32 maçta 16 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Lazio'nun puanı 56. Bu karşılaşma, iki takım için de önemli. Genoa, düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veriyor. Lazio ise Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda yoluna devam etmek istiyor. Kritik mücadele S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

PARMA-JUVENTUS

21 Nisan 2025 tarihinde saat 21:45’te İtalya Serie A Ligi’nde bir maç gerçekleşecek. Parma, Juventus ile karşılaşacak. Parma, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 5 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 13 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı ise sadece 28. Diğer yandan, Juventus 5. sırada bulunuyor. Onlar da 32 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde etti. Juventus, puanını 59’a çıkardı. Bu karşılaşma, her iki takım için farklı hedefler taşıyor. Kritik mücadele S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak.

GİRONA-REAL BETİS

21 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga mücadelesi gerçekleşecek. Girona, Real Betis'i ağırlayacak. Girona, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 9 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 34 puana ulaştı.

Real Betis ise 6. sırada bulunuyor. Takımın 31 maçta 13 galibiyeti, 9 mağlubiyeti ve 9 beraberliği var. Toplamda 48 puan topladılar. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir öneme sahip. Mücadele S Sport ekranlarında olacak.

MİLLWALL-NORWİCH CİTY

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

WEST BROMWİCH ALBİON-DERBY COUNTY

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00. Mücadele EXXEN kanalında canlı yayınlanacak.

LEEDS UNİTED-STOKE CİTY

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leeds United ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00. Mücadele EXXEN kanalında canlı yayınlanacak.

SUNDERLAND-BLACKBURN ROVERS

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sunderland ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

HULL CİTY-PRESTON NORTH END

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

CARDİFF CİTY-OXFORD UNİTED

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Cardiff City ile Oxford United takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

LUTON TOWN-BRİSTOL CİTY

21 Nisan Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Luton Town ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00