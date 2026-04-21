Bugün hangi maçlar var? 21 Nisan Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe

21 Nisan Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Brighton & Hove Albion-Chelsea

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç var. 21 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de Brighton & Hove Albion, Chelsea ile karşılaşacak. Brighton, ligde 9. sırada bulunuyor. 33 maçta 12 galibiyet alarak toplamda 47 puan topladılar. Chelsea ise 6. sırada yer alıyor. Onlar da 33 maçta 13 galibiyetle 48 puana ulaştı. Bu mücadele oldukça heyecanlı geçecektir. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu etkileyici karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Ligdeki sıralama ve puan durumu çok kritik. Bu nedenle, her iki ekip de kazanmak için elinden geleni yapacak.

Athletic Bilbao-Osasuna

21 Nisan 2026'da saat 20:00'de İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Athletic Bilbao, Osasuna ile karşılaşacak. Athletic Bilbao şu anda ligde 11. sırada. Elde ettikleri puan toplamı 38. 31 maçta bu puanı topladılar. Osasuna ise 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Maçın yayınlanacağı kanal S Sport. İzleyiciler, bu heyecan verici karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek. Maç öncesi takımların form durumları merakla bekleniyor. Her iki ekibin de hedefi galibiyet olacak. Bu mücadele, ligdeki sıralamalarını etkileyecek önemli bir karşılaşma. Izleyiciler şimdiden maç için heyecanlanmaya başladı.

Mallorca-Valencia

21 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. Mallorca, Valencia ile karşılaşacak. Mallorca, ligde 15. sırada yer alıyor. Valencia ise 14. sırada bulunmakta. İki takım da bu sezon 31 maç oynadı. Her iki takım da 9 galibiyet aldı. Ancak Mallorca'nın puanı 34, Valencia'nın puanı 35. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarında yayınlanacak. Bu karşılaşma, iki takım için de kritik öneme sahip. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor.

Real Madrid-Deportivo Alaves

21 Nisan 2026 tarihinde büyük bir maç var. Saat 22:30'da İspanya La Liga'da Real Madrid, Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Real Madrid, 31 maçta 70 puan topladı. Bu puanlarla ligde ikinci sırada yer alıyor. Deportivo Alaves ise 31 maçta 33 puan elde etti. Bu yüzden 17. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Real Madrid, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Deportivo Alaves ise zor bir mücadele vermek zorunda. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Maç, futbol severler için izlenmesi gereken bir etkinlik.

Girona-Real Betis

21 Nisan 2026 tarihinde saat 22:30'da Girona ve Real Betis takımları karşı karşıya gelecek. Bu maç, İspanya La Liga'da oynanacak. Lig durumu açısından her iki takım için de büyük önem taşıyor. Girona, şu anda 12. sırada yer alıyor. Real Betis ise 5. sırada bulunuyor. Bu nedenle mücadele oldukça kritik olacak. Maç, izleyiciler için S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada elinden geleni yapacak. Şampiyonluk yarışının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Stoke City-Millwall

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Stoke City ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Coventry City-Portsmouth

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Portsmouth takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Norwich City-Derby County

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Norwich City ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Oxford United-Wrexham

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Oxford United ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Southampton-Bristol City

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Southampton ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

West Bromwich Albion-Watford

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Queens Park Rangers-Swansea City

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Queens Park Rangers ile Swansea City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Leicester City-Hull City

21 Nisan Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Standard Liege-Antwerp

21 Nisan Salı 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Antwerp takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30