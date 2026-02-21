Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

21 Şubat 2026 tarihinde, saat 13:30'da Trendyol Süper Lig maçında ikas Eyüpspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşacak. İkas Eyüpspor, ligde 16. sırada yer alıyor. Oynadığı 22 maçta 4 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Topladığı puan sayısı 18.

Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 12. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 6 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Toplam puanı 23. Maçın yayın hakkı beIN Sports kanalında. Bu önemli karşılaşma, takımlar için büyük bir mücadele olacak. Taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

21 Şubat 2026 tarihinde saat 16:00'da Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir maç gerçekleştirilecek. Corendon Alanyaspor, Rams Başakşehir ile karşılaşacak. Corendon Alanyaspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Alanyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etti. Topladığı puan ise 26 olarak kaydedildi. Rams Başakşehir ise 6. sırada bulunuyor. Başakşehir, 22 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu performans ile 33 puana ulaşmayı başardı. Bu önemli karşılaşma, futbol severler için beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Maç, her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip. Futbolseverler, bu mücadeleyi merakla bekliyor.

Tümosan Konyaspor-Galatasaray

21 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Tümosan Konyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç Trendyol Süper Lig kapsamındadır. Tümosan Konyaspor, ligin 14. sırasında yer alıyor. Galatasaray ise ligde lider konumda. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. Takımların performansı, bu karşılaşmaya damga vuracak. Taraftarlar, iki kulübün mücadelesini heyecanla bekliyor. Tümosan Konyaspor, galibiyet arayışında. Galatasaray ise liderliğini sürdürme peşinde. Maç, futbolseverler için önemli bir mücadele olacak. Takımların stratejileri, maçı belirleyecek.

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor

21 Şubat 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor ile mücadele edecek. Iğdır FK, ligde 26 maç oynadı. Bu maçlarda 11 galibiyet aldı ve 7. sırada bulunuyor. Esenler Erokspor ise daha başarılı bir grafik çiziyor. Takım, 15 galibiyetle 2. sırada yer almakta. Maç, TRT Spor ile beIN Sports 2 üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. İki takımın da hedefleri doğrultusunda önemli bir maç olacak. İzleyicilere keyifli bir karşılaşma sunulması bekleniyor.

Boluspor-İstanbulspor

21 Şubat 2026 tarihi, birçok futbolsever için önemli bir gün. Saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takım için oldukça kritik bir öneme sahip. Boluspor, ligde 9. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 13. sırada bulunuyor.

Maçın yayın hakları beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarında mevcut. Futbolseverler, bu mücadeleyi canlı olarak izleme fırsatı bulacak. Takımlar, ligdeki sıralamalarını iyileştirmek amacıyla sahaya çıkacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele verecek. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olabilir.

Boluspor ve İstanbulspor, taraftarlarını coşturma hedefinde. Her iki ekip de bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacak. Futbolseverler, bu mücadelede neler olacağını merakla bekliyor. Maç sonunda sonuç, takımların ligdeki kaderlerini etkileyecek. Bu nedenle, bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor.

Brentford-Brighton & Hove Albion

21 Şubat 2026, futbolseverler için heyecan dolu bir gün. İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Saat 18:00'de Brentford, Brighton & Hove Albion ile mücadele edecek. Brentford, ligin 7. sırasında yer alıyor. Takım, 26 maçta 12 galibiyet elde etti. Ayrıca 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik kaydetti. Toplamda 40 puanla bu sıradadır. Diğer yandan, Brighton & Hove Albion 14. sırada. Bu takım da 26 maçta mücadele etti. Brighton, 7 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. 31 puana ulaşmış durumda. Bu kritik maç, beIN Sports 2 kanalından izlenebilecek. Futbol tutkunları için takımların performansı merakla bekleniyor. Maç sonuçları lig sıralamasını etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet peşinde olacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu karşılaşma Premier Lig sezonunun önemli anlarından biri.

Aston Villa-Leeds United

21 Şubat 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde çok önemli bir maç oynanacak. Aston Villa, Leeds United ile karşılaşacak.

Aston Villa, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 26 maçta 15 galibiyet aldı. Altı mağlubiyeti ve beş beraberliği bulunuyor. Bu sonuçlarla toplamda 50 puana ulaştılar.

Leeds United ise 15. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maçta 7 galibiyet elde etti. Takımın 10 mağlubiyeti ve 9 beraberliği var. Toplam puanları ise 30.

Bu heyecan verici karşılaşma beIN Sports 5 kanalıyla yayınlanacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Beklentiler oldukça yüksek. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Chelsea-Burnley

21 Şubat 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Chelsea, Burnley ile karşılaşacak. Chelsea, 26 maçta 12 galibiyet elde etti. Bu sonuçla ligde 44 puanı var ve 5. sırada yer alıyor. Burnley ise yalnızca 4 galibiyet aldı. Şu anda 18 puanı bulunuyor ve 19. sırada duruyor. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Spor severler için keyifli bir maç olması bekleniyor. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Chelsea, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Burnley ise 3 puan için savaşacak. Takımın az galibiyeti var. Çeşitli stratejiler izlenecek. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek.

West Ham United-AFC Bournemouth

21 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United ve AFC Bournemouth karşılaşacak. Bu karşılaşma, ligin kritik bir dönemine damga vuracak. West Ham United şu anda 18. sırada yer alıyor. Düşme hattında mücadele ediyorlar. AFC Bournemouth ise 9. sırada bulunuyor. Daha üst sıralardaki takımlarla arasını açmak istiyorlar. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tüm futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor.

Manchester City-Newcastle United

21 Şubat 2026 tarihinde, saat 23:00'te önemli bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City, Newcastle United ile karşılaşacak. Manchester City, ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, toplamda 26 maçta 16 galibiyet elde etti. Newcastle United ise 10. sırada yer alıyor. Onlar da 26 maçta 10 galibiyet almayı başardı. Bu karşılaşma, futbol severler için oldukça heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu önemli müsabakanın sonuçları, ligdeki sıralamaları etkileyecek.

Vfl Wolfsburg-Augsburg

21 Şubat 2026 tarihi, futbol severler için önemli bir gün. Saat 17:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Vfl Wolfsburg ile Augsburg karşı karşıya gelecek. Vfl Wolfsburg, şu an ligde zorlu bir dönem yaşıyor. Takım, 22 maçta 20 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. Augsburg ise daha iyi bir konumda. Şu an 25 puanla 11. sıradalar.

Maçın yayın bilgileri de önemli. İzleyiciler, karşılaşmayı S Sport+ kanalından takip edebilir. Bu maç, her iki takım için kritik bir mücadele olacak. İlgili takımlar, ligdeki sıralamalarını yükseltmek için mücadele edecek. Hayranlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebilir.

Bayern Münih-Eintracht Frankfurt

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 21 Şubat 2026 tarihinde Bayer Münih, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maç saat 17:30'da başlayacak. Bayer Münih ev sahibi takım. Ligdeki liderliğini sürdürmek istiyor. Eintracht Frankfurt ise zorlu bir rakip. Üst sıralarda kalmak adına önemli bir mücadele verecek. Bu nedenle maçın önemi büyük. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlar yaşayacak. Takımlar galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar, coşkularını stadyumda gösterecek. Bu mücadele, lig için kritik bir öneme sahip.

Union Berlin-Bayer Leverkusen

21 Şubat 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Union Berlin, Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Maç, saat 17:30'da başlayacak. Ev sahibi ekip Union Berlin, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 22 maçta 25 puan topladı. Konuk takım Bayer Leverkusen ise 6. sırada bulunuyor. Bayer Leverkusen, 21 maçta 39 puan elde etti. Bu karşılaşma S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maçı bu iki kanalda takip edebilir.

FC Köln-TSG Hoffenheim

21 Şubat 2026, saat 17:30'da önemli bir Bundesliga maçı oynanacak. FC Köln, ligde 12. sırada yer alıyor. TSG Hoffenheim ise 3. sırada bulunmakta. Karşılaşma, S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından canlı yayınlanacak. İki takım arasında keyifli bir mücadele bekleniyor. FC Köln, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. TSG Hoffenheim ise şampiyonluk hedefi peşinde koşuyor. Taraftarlar bu maçı heyecanla izleyecek. Sporseverler, her iki takımın performansını merakla beklemekte. Yayıncı kuruluşlar, maçı yüksek görüntü kalitesi ile sunacak. Bu mücadele, Bundesliga'da önemli bir dönüm noktası olabilir.

RB Leipzig-Borussia Dortmund

21 Şubat 2026 tarihi saat 20:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç düzenlenecek. RB Leipzig, Borussia Dortmund ile karşılaşacak. RB Leipzig, bu sezon 22 maç oynadı. Takım 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplamda 40 puanla ligde 5. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise daha da üstte konumlanıyor. Dortmund, 15 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Böylece 51 puanla ligde 2. sıradadır. Maçın yayın bilgileri de önemli. Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından naklen yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecan dolu mücadeleyi bu kanallardan takip edebilir. Bu maç, iki takım için de kritik bir öneme sahip. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Bu nedenle izleyiciler heyecanlı bir karşılaşma bekleyebilir.