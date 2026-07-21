Bugün hangi maçlar var? 21 Temmuz Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sabah-KuPS

21 Temmuz 2026 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında Sabah ile KuPS arasındaki mücadele saat 19:00'da başlayacak. Her iki takım, ligdeki konumlarını belirlemek için önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Maçın yayıncı kanalı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu mücadele, takımların hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Herkes, karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyor. Sonuçlar, takımların gelecek planlarını etkileyebilir. Bu nedenle, oyuncuların performansı kritik olacak. Maç sonunda hangi takımın güldüğünü göreceğiz.

Iberia 1999-Slovan Bratislava

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Iberia 1999 ile Slovan Bratislava karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligde önemli bir konumda yer alıyor. Maçın sonucu, izleyiciler için büyük bir merak konusu. Bu önemli mücadele, spor severler tarafından dikkatle takip edilecek. Maçın yayıncı kanalı henüz belli olmadı. İzleyiciler, kanalle ilgili gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Herkes bu karşılaşmanın heyecanını yaşıyor. İki takımın performansı merak ediliyor.

FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers

21 Temmuz 2026 tarihinde, saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi maçında iki takım karşılaşacak. FC Ararat Armenia ile Shamrock Rovers maç yapacak. Bu önemli mücadele, takımların ligdeki konumları nedeniyle dikkat çekiyor. İki ekip de galibiyet için mücadele verecek. Bu karşılaşma büyük bir heyecan yaratacak. Maçın yayınına dair ayrıntılar ise henüz açıklanmamış. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Herkes, iki takımın performansını merak ediyor. Şampiyonlar Ligi, futbolseverler için her zaman heyecan verici bir organizasyon olmuştur.

Mjallby-Lincoln Red Imps

21 Temmuz 2026 tarihinde Mjallby ile Lincoln Red Imps karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Bu, her iki takım için kritik bir mücadele olacak. Böylece ligdeki durumları belirlenecek. Şampiyonlar Ligi'nde performansları önemli bir rol oynayacak. Grubun konumu bu maçla şekillenecek. Bu nedenle, karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor. Takımlar, kazanmaya odaklanacak. İzleyiciler, bu zorlu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Herkes, takımlarının sergileyeceği futbolu görmek istiyor.

AGF Aarhus-Lech Poznan

21 Temmuz 2026 tarihinde önemli bir maç oynanacak. Saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesinde AGF Aarhus ile Lech Poznan karşılaşacak. Bu karşılaşma, taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Her iki takımın ligdeki durumu büyük merak uyandırıyor. Takımların performansları, maçın sonucunu etkileyebilir. Maçın yayıncı kanalı henüz belirlenmedi. Taraftarlar, maçın yayınlanacağı kanalı sabırsızlıkla bekliyor. Bu mücadele, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir olay olacak.

Thun-Dinamo Zagreb

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:00'de önemli bir maç oynanacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Thun ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Thun, ligdeki rekabetçi konumunu sürdürmek istiyor. Misafir takım Dinamo Zagreb de galip gelmek için sahada olacak. Bu maç, futbolseverler için heyecan verici bir gösteri sunacak. Maçın yayıncı bilgisi ise şu an için mevcut değil. Hem Thun hem de Dinamo Zagreb, kazanmak için mücadele edecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Her iki takım da bu maçta galibiyet için elinden geleni yapacak.

Fenerbahçe-Gornik Zabrze

Fenerbahçe, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:00'de Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Bu mücadele, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Fenerbahçe, ligdeki performansını göstermek istiyor. Ayrıca, Avrupa'daki iddiasını korumak için elinden geleni yapacak. Bu önemli karşılaşma TV100 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Fenerbahçe için zorlu bir mücadele olacak. Gornik Zabrze, güçlü bir rakip. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. İzleyiciler, futbolun kalitesine tanıklık edecek. Maçın sonuçları, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Tüm gözler bu karşılaşmada olacak.

Sturm Graz-Hearts

21 Temmuz 2026 tarihinde, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Sturm Graz ile Hearts karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:30 olarak belirlendi. İzlemek için bu saati not etmenizi tavsiye ederiz. İki takım da turnuvada üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu nedenle, karşılaşma oldukça heyecan verici olacaktır. Sturm Graz, iç saha avantajını kullanma peşinde. Hearts, bu maça hazırlıklarını sürdürüyor. Her iki taraf da puan arayışında olacak. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Bu detay, futbolseverler için merak konusu.

Klaksvik-Kauno Zalgiris

21 Temmuz 2026, saat 21:45'te Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Klaksvik ile Kauno Zalgiris karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, turnuvanın ilerleyen turları için kritik bir adım sunacak. İki takım golleri ve taktikleriyle futbolseverleri mutlu etmeyi hedefliyor. Maçın heyecanını yaşamak isteyenler, bu karşılaşmayı izleme fırsatı bulacak. Futbol tutkunları, dostlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşayacak. Taraftarlar, takımlarının başarılarıyla gururlanmak için stadyumu dolduracak. Bu karşılaşma, spor dünyasında önemli bir yer edinecek. İki takım da elinden geleni yapacak. Gözler, takımların performansında olacak. Maç öncesi heyecan doruk noktasına ulaşacak. Herkes bu özel maçı bekleyecek.

Larne-Kızıl Yıldız

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Larne ile Kızıl Yıldız karşı karşıya gelecek. Bu, önemli bir mücadele olacak. Takımların liglerdeki durumu kritik. Aynı zamanda şampiyonluk hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi mevcut değil. Taraftarlar, bu mücadeleyi merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Bu maç, takımların gelecek hedefleri için belirleyici olabilir.

Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Vikingur Reykjavik ile Hapoel Beer Sheva karşı karşıya gelecek. Her iki takım, grup aşamasında önemli bir yere sahip. Bu sebeple, karşılaşmaya büyük bir odaklanma ile çıkacaklar. Maçın yayınlanacağı kanal bilgisi şu an mevcut değil.

Göteborg-Tallinna FCI Levadia

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi kapsamında önemli bir maç yapılacak. Göteborg ile Tallinna FCI Levadia karşı karşıya gelecek. Her iki takımın ligdeki durumu oldukça kritik. Bu durum, maça büyük bir heyecan katacak. Ayrıca, karşılaşmanın sonucunu belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor. Futbolseverler, bu önemli maçı ilgiyle takip edecek. Keyifli bir mücadele bekleniyor. Herkes, maçta ne olacağını merak edecek.

Floriana-Drita

21 Temmuz 2026'da saat 20:30'da UEFA Konferans Ligi maçı olacak. Floriana ile Drita karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, önemli bir mücadele olarak değerlendiriliyor. İki takım, grup aşamasındaki durumlarını değiştirmek için çaba gösterecek. Maç, futbolseverlerin ilgisini çekecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. Bu mücadele, heyecan dolu anlar sunacak. İki ekip de galibiyet için savaşacak.

Atert Bissen-ETO FC

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:15'te UEFA Konferans Ligi kapsamında Atert Bissen ile ETO FC karşı karşıya gelecek. Her iki takım ligde önemli bir konumda bulunuyor. Bu karşılaşma futbolseverler için heyecan verici olacak. Maçın yayıncısı henüz belirlenmedi. Futbolseverler, bu maçı büyük bir merakla izleyecek. ETO FC, Atert Bissen ile zorlu bir mücadele içine girecek. Her iki ekip de galibiyet için sahada ter dökecek. İzleyiciler, bu mücadelede sürprizlerin yaşanabileceğini düşünüyor. Maç öncesinde takımların performansları dikkat çekiyor. Herkes bu karşılaşma için sabırsızlanıyor.

Ulsan HD-Incheon United

21 Temmuz Salı 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan HD ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30