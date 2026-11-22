Erzurumspor FK-Göztepe

22 Kasım 2026'da saat 13:30'da Trendyol Süper Lig'de Erzurumspor FK ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, ligdeki rekabeti artıracak. Erzurumspor FK, şu an 12. sıradadır. Göztepe ise 11. sırada yer almakta. İki takımın da galibiyet sayısı eşit. Fakat Göztepe'nin puan durumu bir adım önde. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma her iki ekip için büyük önem taşıyor. Takımlar galibiyet için sahada elinden gelenin en iyisini yapacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Süper Lig'de sıralama daha da çetinleşecek.

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş

22 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da Tümosan Konyaspor ile Beşiktaş karşılaşacak. Maç, Trendyol Süper Lig'inde oynanacak. Tümosan Konyaspor, 11 maçta sadece 2 galibiyet aldı. Bu sonuçla 15. sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 11 maçta 7 galibiyet elde etti. Bu nedenle 4. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports kanalından izlenebilecek. Taraftarlar, bu mücadelede takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Maçın sonuçları, lig sıralamasını etkileyecek. Tümosan Konyaspor, düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Beşiktaş ise şampiyonluk yarışında kalmayı amaçlıyor. Bu karşılaşma, hafta sonuna damga vuracak bir etkinlik olacak. Tüm gözler, bu önemli maçta olacak.

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor

22 Kasım 2026 tarihinde saat 16:00'da Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Kasımpaşa, 11 maçta 20 puan topladı. Bu sonuçla ligde 6. sırada yer alıyorlar. Corendon Alanyaspor ise 12 puanla 14. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı beIN Sports 2 kanalı olacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Kasımpaşa, güçlü bir performans sergilemek istiyor. Corendon Alanyaspor ise puan kazanmak için elinden geleni yapacak. Seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği bir maç olacak.

Trabzonspor-Eyüpspor

22 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Trabzonspor, 11 maçta 25 puan topladı. Bu nedenle, ligde 2. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise 3 puanla 18. sırada mücadele ediyor. Bu karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Takımlar, bu maçta önemli bir galibiyet hedefliyor. Her iki takım da puan almak için sahada mücadele edecek. Seyircilere heyecan dolu bir maç izletilmesi bekleniyor.

Batman Petrolspor-Muğlaspor

22 Kasım 2026 tarihinde saat 13:30'da Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Batman Petrolspor, Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç heyecan dolu anlara sahne olacak. Batman Petrolspor, 14 maçta 24 puan topladı. Bu puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Muğlaspor ise 18 puanla 12. sırada bulunuyor. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Bu karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Fans will definitely want to follow this match closely.

Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor

22 Kasım 2026'da saat 16:00'da bir maç oynanacak. Bu mücadele Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleşecek. Manisa FK, Orfa Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Her iki takım için kritik bir önem taşıyor. Manisa FK, ligde 17. sırada yer alıyor. Orfa Yapı Pendikspor ise 16. sırada konumlanmış durumda. Bu karşılaşma, takımlar için büyük bir fırsat sunacak. Lig pozisyonlarını iyileştirmek için mücadele edecekler. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı.

Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor

22 Kasım 2026'da saat 16:00'da Trendyol 1. Lig'de bir mücadele gerçekleşecek. Turka Esenler Erokspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligdeki mücadelelerine devam ediyor. Turka Esenler Erokspor, 11. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 9. sırada bulunuyor. Bu maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek.

Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor

Bursaspor ile Ekenler Beton Sivasspor maçında heyecan dorukta. Bu karşılaşma, 22 Kasım 2026 tarihinde saat 19:00'da başlayacak. Trendyol 1. Lig çatısı altında gerçekleşecek. Bursaspor, şu an ligin 2. sırasında yer alıyor. Ekenler Beton Sivasspor ise 18. sırada. Bu durum, maçın önemini artırıyor.

Maç, futbolseverler için büyük bir fırsat sunuyor. Bursaspor, üst sıralar için mücadele ediyor. Ekenler Beton Sivasspor ise düşme hattından kurtulmak istiyor. Maçta 3 puanı almak her iki taraf için hayati önem taşıyor. Heyecanlı bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi ekranları başında takip edebilir. Hem takımın hem de oyuncuların performansı büyük merakla bekleniyor. İzleyiciler, keyifli anlar geçirecek.

Hull City-Brighton & Hove Albion

22 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Hull City, Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Hull City, ligde 14. sırada yer alıyor. Brighton & Hove Albion ise, 2. sırada bulunuyor. Bu durum, mücadelenin heyecanını artırıyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Hull City, düşme hattından uzaklaşmaya çalışacak. Brighton, şampiyonluk mücadelesini sürdürmek istiyor. Hedeflerine ulaşmak için her iki ekip de yarışacak. Velhasıl, izleyicilere keyifli bir maç sunulacak.

Liverpool-Manchester United

22 Kasım 2026'da saat 19:30'da önemli bir maç oynanacak. Liverpool, Manchester United ile karşılaşacak. Bu karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. Liverpool, ligde 5. sırada yer alıyor. Manchester United ise 19. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamalı. İki takımın performansı dikkat gerektiriyor. Liverpool, üst sıralar için mücadele ediyor. Manchester United ise düşme hattından kurtulmak istiyor. Maç, futbolseverler için büyük bir heyecan oluşturacak.

Augsburg-Mainz 05

22 Kasım 2026 tarihinde, Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç düzenlenecek. Augsburg ile Mainz 05 takımları karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:30. Augsburg, ligde 15. sırada bulunuyor. Takım, 9 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bu performansla Augsburg, 9 puan toplamayı başardı.

Diğer yandan, Mainz 05 takımının durumu farklı. Mainz, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 9 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu sonuçlar, Mainz'ın 10 puana ulaşmasını sağladı. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için oldukça önemli. İzleyiciler, çekişmeli bir mücadele bekleyebilir.

Werder Bremen-Hamburger SV

22 Kasım 2026 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Bu maçta Werder Bremen, Hamburger SV ile karşılaşacak. Maç saat 19:30'da başlayacak. Werder Bremen, ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 15 puan topladı. Ayrıca 9 maçta 4 galibiyet elde etti. Hamburger SV ise 11. sırada bulunuyor. Takımın şu anki puanı 12. Maç, S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak.

Juventus-Venezia

22 Kasım 2026, saat 14:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Juventus, Venezia ile karşılaşacak. Juventus, şu anki lig sıralamasında 8. sırada. Takım, 11 maçta 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Toplamda 18 puanı bulunuyor.

Venezia, ligde zor günler geçiriyor. 19. sırada yer alıyor. Yalnızca 2 galibiyet elde etti. Şu ana kadar 11 maç oynadı. Takımın toplam puanı ise 6.

Maç, S Sport 2 kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek. İzleyiciler, bu karşılaşmayı takip edebilir. Hem Juventus hem de Venezia, sahada galibiyet için mücadele verecek. Bu mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Sassuolo-Genoa

22 Kasım 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Sassuolo ile Genoa karşılaşacak. Maç, saat 17:00'de başlayacak. İki takımın sezon performansları farklılık gösteriyor. Sassuolo, 17. sırada yer alıyor. Takım yalnızca 8 puan toplayabildi. Genoa ise 13 puan ile 13. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele olması bekleniyor.

Bologna-Udinese

22 Kasım 2026 tarihinde saat 17:00'de bir maç oynanacak. İtalya Serie A Ligi'nde Bologna ile Udinese karşı karşıya gelecek. Bologna, ligde 9. sırada yer alıyor. Udinese ise 20. sıradadır. Bu maç, Udinese için sezon açısından kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısı S Sport 2 olarak belirlendi. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecekler.