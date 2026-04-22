Bugün hangi maçlar var? 22 Nisan Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Burnley-Manchester City

22 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Burnley ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Burnley, ligin son sırasındaki 19. konumda yer alıyor. Manchester City ise 2. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağlamak istiyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Burnley, zorlu bir mücadele vermek zorunda. Manchester City ise galibiyet için sahada olacak. İki takım arasındaki rekabet ilgi çekici. Bu maç, ligin kaderini etkileyebilir.

AFC Bournemouth-Leeds United

İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 22 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de AFC Bournemouth, Leeds United'ı ağırlayacak. AFC Bournemouth, ligde 9. sırada bulunuyor. Takım, 33 maçta 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 15 beraberlik alarak 48 puana ulaştı. Leeds United ise 15. sırada yer alıyor. Bu takım, 33 maçta 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 12 beraberlik ile 39 puanı elde etti. Maç beIN Sports 2 kanalından ekranlara gelecek. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Her iki takım da zorlu bir maç çıkaracak. İzleyicilere, futbol dolu bir akşam sunulacak.

Elche-Atletico Madrid

22 Nisan 2026 tarihinde saat 20:00'de önemli bir mücadele gerçekleşecek. İspanya La Liga'da Elche, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Elche, ligde 18. sırada. Bu durum, düşme hattında yer almalarını sağlıyor. Atletico Madrid ise 4. sırada. Şampiyonluk yarışında önemli bir konumda bulunuyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Elche'nin durumu zorlu. Ancak Atletico Madrid, güçlü bir kadroya sahip. İki takım arasında kıyasıya bir mücadele bekleniyor. Maçın sonucu ligdeki dengeleri değiştirebilir. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. İzleyiciler, bu kritik maçı kaçırmamalı.

Real Sociedad-Getafe

22 Nisan 2026 tarihi, futbolseverler için heyecan verici bir gün. İspanya La Liga'da Real Sociedad, Getafe ile karşılaşacak. Maç saat 21:00'de başlayacak. Real Sociedad, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 11 galibiyet elde etti. Ayrıca 11 mağlubiyet ve 9 beraberlik var. Bu sonuçlarla 42 puana ulaştılar. Getafe ise 8. sırada bulunuyor. Onlar da 31 maç oynadı. Getafe, 12 galibiyet aldı. Alınan 14 mağlubiyet ve 5 beraberlik var. Getafe, 41 puana sahip. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından izlenebilecek. İzleyiciler, bu maçı kaçırmamalı. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Barcelona-Celta Vigo

22 Nisan 2026 tarihinde İspanya La Liga'da önemli bir maç yapılacak. Barcelona, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Maç saat 22:30'da başlayacak. Ev sahibi Barcelona, ligde 1. sırada yer alıyor. Takım, 79 puan ile önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Barcelona, şampiyonluk için büyük bir mücadele veriyor.

Celta Vigo ise 6. sırada yer alıyor. Takım, 44 puan toplayarak Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veriyor. Bu karşılaşma, Celta Vigo için kritik bir hale geldi. Her iki ekipte de büyük hedefler var. İzleyiciler, maçı S Sport kanalından canlı olarak takip edebilecek. Bu büyük maç için heyecan dorukta.

Paris St Germain-Nantes

22 Nisan 2026 tarihinde Fransa Ligue 1 kapsamında önemli bir karşılaşma olacak. Paris Saint Germain ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. Şu anki lig durumu dikkat çekiyor. Paris Saint Germain, 63 puanla lider konumda. Nantes ise 20 puanla 17. sırada yer alıyor. Bu mücadele, beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için kritik bir karşılaşma. Her iki takımın da motivasyonu yüksek. Maç, heyecan dolu anlara sahne olacak. İzleyiciler bu çatışmayı kaçırmamalı.

Middlesbrough-Sheffield Wednesday

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Middlesbrough ile Sheffield Wednesday takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Charlton Athletic-Ipswich Town

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Charlton Athletic ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sheffield United-Blackburn Rovers

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield United ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Birmingham City-Preston North End

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Birmingham City ile Preston North End takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Telstar-Sparta Rotterdam

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Telstar ile Sparta Rotterdam takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Union St.Gilloise-KAA Gent

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Union St.Gilloise ile KAA Gent takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Club Brugge-KV Mechelen

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Brugge ile KV Mechelen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Rapid Wien-Hartberg

22 Nisan Çarşamba 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Rapid Wien ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30