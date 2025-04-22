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  4. Bugün hangi maçlar var? 22 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 08:00
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Sporseverler bugün ekran başına kilitlenecek. 22 Nisan Salı 2025 gününün maç programı, saatleri ve kanallarını sizler için derledik. Hangi maç saat kanalda? İşte birbirinden heyecanlı maçlarla ilgili merak edilen detaylar...

Bugün hangi maçlar var? 22 Nisan Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-Galatasaray

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Tümosan Konyaspor ile Galatasaray takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Manchester City-Aston Villa

22 Nisan 2025 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde kritik bir karşılaşma gerçekleşecek. Manchester City, saat 22:00'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Şu anki lig durumuna göre Manchester City 5. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 7. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Valencia-Espanyol

22 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da bir mücadele gerçekleşecek. Valencia, Espanyol ile karşılaşacak. İki takım da ligde 38 puana sahip. Valencia 14. sırada, Espanyol ise 13. sırada yer alıyor. Maç Tivibu Spor ve S Sport kanallarından naklen yayınlanacak.

Barcelona-Mallorca

22 Nisan 2025 tarihinde İspanya La Liga'da önemli bir maç yapılacak. Barcelona, Mallorca ile karşılaşacak. Maç saat 22:30'da başlayacak. Barcelona, ligin zirvesinde yer alıyor. 32 maçta 73 puan topladılar. Takım, 23 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile dikkat çekiyor. Mallorca ise 7. sırada bulunuyor. 32 maçta 44 puan kazandılar. Mallorca, 12 galibiyet elde etti. Maç, S Sport ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Nantes-Paris St Germain

22 Nisan 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de Nantes, evinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Maç saat 21:45'te başlayacak. Nantes, ligde 14. sırada yer alıyor. Paris Saint-Germain ise lider konumda. Paris Saint-Germain, henüz mağlubiyet yaşamadan 77 puanla yoluna devam ediyor. Bu heyecan dolu karşılaşma Beın Sports 4 ekranlarında yayınlanacak.

Boston River-Nacional Potosi

23 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Boston River ile Nacional Potosi takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00.

Club Guarani-Independiente

23 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Club Guarani ile Independiente takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00.

Damac-Al Nassr

22 Nisan 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleştirilecek. Damac ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:00'da başlayacak. Damac, ligde 11. sırada yer alıyor. Al Nassr ise 3. sırada bulunuyor. Bu mücadele S Sport+ kanalı üzerinden yayınlanacak.

Al Wehda-Al Ahli SC

22 Nisan 2025 tarihinde saat 19:05'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Al Wehda, Al Ahli SC ile karşılaşacak. Al Wehda, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 28 maçta 26 puan topladı. Al Ahli SC ise 4. sırada bulunuyor. Bu takım, 28 maçta 55 puan elde etti. Al Ahli SC, üst sıralarda mücadeleye devam ediyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

KV Mechelen-Westerlo

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan KV Mechelen ile Westerlo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Dender-Sporting Charleroi

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Dender ile Sporting Charleroi takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Standard Liege-Oud Heverlee Leuven

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Oud Heverlee Leuven takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

WSG Tirol-Altach

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan WSG Tirol ile Altach takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Grazer AK-Hartberg

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Grazer AK ile Hartberg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Austria Klagenfurt-LASK Linz

22 Nisan Salı 2025 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Austria Klagenfurt ile LASK Linz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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