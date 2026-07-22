Bugün hangi maçlar var? 22 Temmuz Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Omonia-Kairat Almaty

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Omonia, Kairat Almaty ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabakanın önemi büyük. Omonia'nın ligdeki durumu merak ediliyor. Kairat Almaty ise son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Herkes bu maçın sonucunu dört gözle bekliyor. Maçın yayıncısı henüz açıklanmamış durumda. Bu nedenle, izleyiciler için belirsizlik söz konusu. İzleyiciler, hangi kanaldan maçı takip edebileceklerini merak ediyor.

Levski Sofya-CS Universitatea Craiova

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:30'da Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Levski Sofya, CS Universitatea Craiova ile karşılaşacak. Her iki takım, ligdeki durumlarıyla dikkat çekiyor. Levski Sofya, yüksek form grafiği sergiliyor. Craiova ise mücadeleci bir yapıya sahip. Bu durum, izleyicilere heyecan dolu anlar sağlayacak. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ancak yayıncı bilgisi henüz açıklanmamış durumda. Maç günü geldiğinde, futbolseverlerin heyecanı artacak. Takımlar, zorlu bir rekabete girecek. Herkes bu mücadeleyi izlemek için sabırsızlanıyor.

Egnatia-NK CM Celje

Egnatia ile NK CM Celje takımları, 22 Temmuz 2026'da karşılaşacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Maçın saati 22:00 olarak belirlendi. İki takımın ligdeki konumları, bu maç için kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısı henüz netleşmedi. Fanlar, bu durumu öğrenmek için sabırsızlanıyor. Maç öncesinde iki takımın form durumları dikkat çekiyor. Özellikle Egnatia, son dönemdeki performansıyla öne çıkıyor. Diğer yandan, NK CM Celje de kendine güveniyor. Maçın sonucu, her iki takım için belirleyici olacak. Bu karşılaşma, futbolseverler açısından heyecan verici bir olay. Tüm gözler, bu önemli mücadelede olacak.

Neftçi Bakü-Dinamo Minsk

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç yapılacak. Neftçi Bakü ile Dinamo Minsk karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin sonucu büyük bir merakla bekleniyor. Her iki takımın ligdeki durumu dikkatle izleniyor. Taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Maçın yayıncı kanalı hâlâ açıklanmadı. Detaylar bekleniyor.

Bohemians-Ballkani

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi maçında Bohemians, Ballkani ile karşılaşacak. Bu maç, iki takım için oldukça önemlidir. Grup aşamasında kritik bir mücadele olarak değerlendirilmektedir. Takımların ligdeki pozisyonları, bu karşılaşmanın sonucunu etkileyebilir. Şu an için maçın yayını hakkında net bir bilgi yoktur. Her iki takım da galibiyet için ter dökecek. Maçın sonucu, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Futbolseverler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Özellikle Bohemians ve Ballkani'nin performansları dikkat çekiyor. Maçın atmosferi, heyecan dolu geçecektir.

Rams Başakşehir-Inter Turku

22 Temmuz 2026'da, saat 20:45'te UEFA Konferans Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Rams Başakşehir, Inter Turku ile karşılaşacak. Ev sahibi takım Rams Başakşehir, ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle büyük bir heyecanla maça çıkacak. Rakip Inter Turku, Avrupa arenasındaki başarı hedefleri için mücadele edecek. Zorlu bir karşılaşma olacağı kesin. Maç, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Bu önemli mücadelenin izleyiciler üzerinde büyük bir etkisi olacak. Tüm futbol tutkunları bu maçı merakla bekliyor.

FK Vardar-Riga FC

22 Temmuz 2026 tarihinde, saat 21:00'de UEFA Konferans Ligi'nde FK Vardar ile Riga FC karşı karşıya gelecek. Her iki takım, ligdeki durumlarını dikkate alacak. Alacakları sonuç, grup sıralamalarını etkileme potansiyeline sahip. Bu maç, önemli bir mücadele olacak. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Gelişmeleri takip etmekte fayda var. Taraftarlar, takımlarını destekleyecek. Bu mücadelede heyecan dorukta olacak. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Maç, futbol severler tarafından ilgiyle bekleniyor.

Spartak Trnava-CSKA 1948 Sofya

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 21:30'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Spartak Trnava ile CSKA 1948 Sofya karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, grup aşamasındaki konumları için kritik bir öneme sahip. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Futbolseverler, bu maçın heyecanını büyük bir ilgiyle takip edecek. Takımlar, rakiplerine karşı en iyi performanslarını sergilemeye çalışacak. Bu karşılaşma futbol dünyasında heyecan yaratacak. Taraftarlar, stadyumda ve ekranlarda bu anı bekleyecek. Maç sonucuyla birlikte gruptaki dengeler değişebilir. Herkes bu müsabakayı merakla bekliyor.

Zeleznicar Pancevo-Braga

22 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Zeleznicar Pancevo ile Braga karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. İki takımın ligdeki durumu oldukça dikkat çekiyor. Bu durum, heyecan dolu bir mücadele için zemin hazırlıyor. Futbolseverler için bu maç büyük bir heyecan kaynağı olacak. Taraftarlar, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki ekibin de zafer için savaşacağı bir maç olacak. İzleyiciler, yüksek tempolu bir oyun bekleyebilir.

Bucheon-Anyang

22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Anyang takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

FC Seoul-Pohang Steelers

22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan FC Seoul ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gwangju-Gimcheon Sangmu

22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Bodo Glimt-Ham Kam

22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Lillestrom-Viking

22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Lillestrom ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Kuruvchi Kokand 1912-FC AGMK

22 Temmuz Çarşamba 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile FC AGMK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00