Bugün hangi maçlar var? 23 Mayıs Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bologna-Inter

23 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Bologna, lider Inter'i ağırlıyor. Bologna, 37 maçta 55 puan topladı. Bu sonuçla 8. sırada yer alıyor. Inter ise 86 puanla 1. sırada bulunuyor. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Tüm futbolseverler bu maçı merakla bekliyor. Maçın sonucunun takımlar üzerinde ne etkisi olacağı tartışılıyor. Ancak bunun yanında rekabetin yüksek seviyede olacağı kesin.

Lazio-Pisa

23 Mayıs 2026 tarihinde, saat 21:45'te Lazio, Pisa ile karşılaşacak. Bu maç İtalya Serie A Ligi kapsamında oynanacak. Lazio, 9. sırada yer almakta. Takım, 37 maçta 51 puan toplamayı başardı. Pisa ise 20. sırada bulunuyor. Son sırada yer alan Pisa, 18 puanla sezonu tamamlayacak. Bu durum takımın zor bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Maçın yayıncı kuruluşları S Sport 2 ve Tivibu Spor şeklinde belirlendi.

Bu karşılaşma, her iki takım için de önemli. Lazio, ligdeki sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor. Pisa ise düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek. Maçın sonucu, iki takımın da geleceğini etkileyebilir. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Hem Lazio hem de Pisa için için kritik bir mücadele olacak.

Real Betis-Levante

24 Mayıs 2026 tarihinde, İspanya La Liga'da önemli bir mücadele var. Real Betis, Levante ile karşılaşacak. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Real Betis, ligde 5. sırada yer alıyor. Levante ise 17. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, ekiplerin sezon performanslarını etkileyecek. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Celta Vigo-Sevilla

İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Celta Vigo, Sevilla ile karşılaşacak. Maç, 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de başlayacak. Celta Vigo, ligde 51 puanla 6. sırada yer alıyor. Sevilla ise 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Takımlar arasındaki bu mücadele, heyecan dolu olacak. İzleyiciler, maçı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izleyebilecek. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma. Celta Vigo, bu maçı kazanmak isteyecek. Sevilla ise puan durumunu düzeltmek için çaba gösterecek.

Real Madrid-Athletic Bilbao

23 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de bir maç gerçekleşecek. İspanya La Liga kapsamında Real Madrid, Athletic Bilbao ile oynayacak. Real Madrid, sezon boyunca 37 maçta 83 puan topladı. Bu puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Athletic Bilbao ise 45 puanla 12. sırada bulunuyor. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. İzleyiciler, iki takımın mücadelesini kaçırmamak için ekran başında olacak.

Espanyol-Real Sociedad

23 Mayıs 2026 tarihinde, saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir heyecanlı karşılaşma gerçekleşecek. Espanyol ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Her iki takım da ligde 45 puana sahip. İkisinin de sıralamadaki yeri 10. ve 11. sırada. Bu durum, maçın önemini artırıyor. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Maçın yayıncısı S Sport ve S Sport+ kanalları. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilir. İki takım arasındaki bu rekabet, seyircilere keyifli anlar sunacak. Her iki ekibin de hedefleri net. Bu nedenle, futbolseverlerin dikkatle izlemesi bekleniyor.

Mallorca-Real Oviedo

23 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir maç var. Mallorca ile Real Oviedo karşı karşıya gelecek. Bu maç ligin alt sıralarında yer alan iki takımın mücadelesine sahne olacak. Mallorca, 19. sırada bulunuyor. Takım, 39 puanla mücadele ediyor. Real Oviedo ise 20. sırada yer alıyor. Real Oviedo'nun puanı 29. Takım, bu sezon sıkıntılı günler geçiriyor. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Alttaki sıralarda kalmak, onlar için pek hoş bir durum değil. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Girona-Elche

23 Mayıs 2026 tarihinde İspanya La Liga'da Girona ile Elche maçı yapılacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. İki takım için bu mücadele oldukça önemli. Girona 18. sırada yer alıyor. Elche ise 16. sırada bulunuyor. Ligdeki kritik konumları, bu maçı daha da değerli kılıyor. Mücadele, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Sporseverler, karşılaşmayı izlemek için bu kanalları tercih edebilir. Maçın sonucu, iki takımın ligdeki geleceğini etkileyebilir. Takımların performansları merakla bekleniyor. Bütün gözler bu önemli karşılaşmada olacak.

Getafe-Osasuna

23 Mayıs 2026 tarihinde İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Getafe, saat 22:00'de Osasuna ile karşılaşacak. Getafe, bu sezon 37 maçta mücadele etti. 14 galibiyet elde etti ve 7. sırada yer aldı. Osasuna ise 15. sırada bulunuyor. Bu takım, 11 galibiyetle sezonu kapattı. Maç S Sport ve S Sport+ kanallarında canlı yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak. İzleyiciler, bu önemli mücadelede neler olacak merak ediyor.

Valencia-Barcelona

23 Mayıs 2026'da, saat 22:00'de İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Valencia, Barcelona ile karşılaşacak. Valencia, ligde 9. sırada yer alıyor. Barcelona ise liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maç oldukça heyecanlı geçecek. İki ekip de kazanmak için sahaya çıkacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın izleyiciler üzerinde büyük bir etkisi olacak. Herkes, bu mücadeleyi merakla bekliyor.

Deportivo Alaves-Rayo Vallecano

23 Mayıs 2026 tarihinde İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Deportivo Alaves ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak.

Lig sıralamasında Deportivo Alaves, 43 puanla 13. sıradadır. Rayo Vallecano ise 47 puan topladı ve 8. sırada yer almakta. Bu önemli karşılaşma, takımlar için kritik bir dönem.

Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından izlenebilecek. Taraftarlar bu keyifli anları ekran başında takip edebilir. Heyecan dolu bir mücadele bekleniyor.

Hull City-Middlesbrough

23 Mayıs Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Hull City-Southampton

23 Mayıs Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Southampton takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Dender-Lommel SK

23 Mayıs Cumartesi 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Dender ile Lommel SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:15

Standard Liege-Sporting Charleroi

23 Mayıs Cumartesi 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Standard Liege ile Sporting Charleroi takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45