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  4. Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2025 08:01
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Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu. Tüm Avrupa'da oynanacak maçlar bugün nefes kesecek. İşte maçların saatleri ve programları...

Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arsenal-Crystal Palace

23 Nisan 2025 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Arsenal, Crystal Palace ile karşılaşacak. Arsenal, 33 maçta topladığı 66 puanla ligin 2. sırasında yer alıyor. Crystal Palace ise 44 puanla 12. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici maç beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Parma-Juventus

23 Nisan 2025 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde heyecan verici bir maç gerçekleşecek. Parma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Parma, ligde 16. sırada. Takım, 32 maçta 5 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 13 beraberlik elde etti. Toplam 28 puanları var. Juventus ise 5. sıradadır. Takım, 32 maçta 15 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 beraberlik alarak 59 puana ulaştı. Bu önemli karşılaşma S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için muhteşem bir mücadele bizi bekliyor.

Cagliari-Fiorentina

23 Nisan 2025 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir mücadele yaşanacak. Cagliari, Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Cagliari, ligde 15. sırada yer almakta. Takım, 32 maçta 7 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Topladığı puan ise 30. Fiorentina ise 8. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maça çıktı. Fiorentina, 15 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile toplamda 53 puan elde etti. Maç S Sport 2 kanalında yayınlanacak.

Genoa-Lazio

23 Nisan 2025 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Bu maçta ev sahibi Genoa ile konuk takım Lazio karşı karşıya gelecek. Genoa, 32 maç sonunda 39 puanla 13. sırada yer alıyor. Lazio ise 56 puanla 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak.

Torino-Udinese

23 Nisan 2025 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Torino, Udinese ile karşılaşacak. İki takım, ligdeki 32. maçlarına çıkacak. Torino 10. sırada yer alıyor. Takımın 40 puanı var. Torino, 9 galibiyet elde etti. Udinese ise 11. sırada bulunuyor. Udinese'nin de 40 puanı var. Ancak bu takım, 11 galibiyetle lige devam ediyor. Maç S Sport 2 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Celta Vigo-Villarreal

23 Nisan 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da Celta Vigo ile Villarreal karşılaşacak. Celta Vigo, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 12 galibiyet elde etti ve 43 puana sahip. Villarreal ise 5. sırada bulunuyor. Oynadığı 31 maçta 14 galibiyet aldı ve 52 puana ulaştı. Maç, S Sport ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak.

Athletic Bilbao-Las Palmas

23 Nisan 2025 tarihinde, İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Athletic Bilbao, Las Palmas'ı konuk edecek. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi ekip Athletic Bilbao, ligde 4. sırada yer alıyor. Bu takım, hedeflediği Avrupa kupaları için mücadele veriyor. Konuk ekip Las Palmas ise 17. sırada bulunuyor. Las Palmas, ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu heyecan verici mücadele, S Sport ve Tivibu Spor2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Real Sociedad

23 Nisan 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da önemli bir maç yapılacak. Deportivo Alaves, Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Ligdeki güncel durumlarına bakıldığında, Deportivo Alaves 18. sırada yer alıyor. Bu, onların düşme hattında olduğu anlamına geliyor. Real Sociedad ise 9. sırada bulunuyor. Onlar, üst sıralara tırmanma mücadelesi veriyor. Maç S Sport+ ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Getafe-Real Madrid

23 Nisan 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da bir maç oynanacak. Getafe, Real Madrid ile karşılaşacak. Getafe, ligde 12. sırada yer alıyor. Takım, 32 maçta 39 puan topladı. Real Madrid ise 2. sırada bulunuyor. Real Madrid, 32 maçta 69 puan elde etti. Bu önemli karşılaşma S Sport kanalında yayınlanacak.

Union Espanola-Fluminense

24 Nisan Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Union Espanola ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Huracan-America de Cali

24 Nisan Perşembe 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Huracan ile America de Cali takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Al-Riyadh-Al Fateh

23 Nisan 2025 tarihinde saat 18:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Al-Riyadh, Al Fateh ile mücadele edecek. Al-Riyadh, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 28 maçta 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 7 beraberlik alarak 34 puan topladı. Al Fateh ise 13. sırada bulunuyor. Bu takım, 28 maçta 8 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde ederek 29 puana ulaştı. Maçın yayıncı bilgileri ile ilgili detaylar, ilgili sayfada görülebilir.

Al Kholood-Al Okhdood

23 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Kholood ile Al Okhdood karşı karşıya gelecek. Al Kholood, ligde 12. sırada bulunuyor. Takım, 28 maçta 9 galibiyet elde etti. Al Okhdood ise ligde 17. sırada yer alıyor. Bu takım, 28 maçta 6 galibiyet kazanmış durumda. Maç, izleyiciler için heyecan dolu anlar sunacak.

Al Khaleej-Al Qadsiah FC

23 Nisan 2025 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Khaleej, Al Qadsiah FC ile karşılaşacak. Al Khaleej, ligi 10. sırada tamamlıyor. Takımın puanı 33. Al Qadsiah FC ise 5. sırada yer alıyor. Bu takımın toplam puanı 55. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak.

Groningen-Heracles Almelo

23 Nisan Çarşamba 2025 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Groningen ile Heracles Almelo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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