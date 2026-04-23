Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Samsunspor-Trabzonspor

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Samsunspor ile Trabzonspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Levante-Sevilla

23 Nisan 2026 tarihinde İspanya La Liga'da Levante ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç saat 20:00'da başlayacak. Levante, ligde 19. sırada yer alıyor. Sevilla ise 17. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı bu kanaldan takip edebilecek. Hayırlı bir maç olması dileğiyle.

Rayo Vallecano-Espanyol

23 Nisan 2026'da İspanya La Liga'da Rayo Vallecano-Espanyol maçı oynanacak. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Rayo Vallecano, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 35 puan toplayarak mücadele ediyor. Espanyol ise 11. sırada bulunuyor. Bu takım, 31 maçta 38 puan elde etti. Maç, S Sport+ ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı takip edebilir.

Real Oviedo-Villarreal

İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. 23 Nisan 2026 tarihinde, Real Oviedo ve Villarreal karşılaşacak. Maç, saat 22:30'da başlayacak. Real Oviedo, ligde zor bir dönem geçiriyor. Şu an 20. sırada yer alıyor. Takım, 31 maçta 6 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 9 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı 27.

Villarreal ise oldukça başarılı bir sezon geçiriyor. Şu anda 3. sıradalar. Takım, 31 maçta 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplamda 61 puana ulaştılar. Bu karşılaşma, ligdeki rekabeti etkileyecek. Maç S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor.

Al Najma-Al Taawon

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. 23 Nisan 2026 tarihinde Al Najma ile Al Taawon karşılaşacak. Maç saat 19:00'da başlayacak.

Al Najma, şu anda ligde 18. sırada. Takım, 28 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı. Bu durum, 11 puanla düşme hattında bulunmasına neden oldu. Performansı yetersiz kalan Al Najma, bu maçta önemli bir çıkış arıyor.

Al Taawon ise daha iyi bir konumda. Lig sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Takım, 46 puanla üst sıralara ulaşmayı hedefliyor. Bu nedenle, Al Taawon'un maça motive bir şekilde çıkması bekleniyor.

Maçın yayıncı bilgileri ise henüz açıklanmamış durumda. Futbolseverler, karşılaşmayı takip etmek için alternatif yollar arayabilir. Bu önemli maç, her iki takım açısından da kritik bir öneme sahip.

Damac-Al Okhdood

23 Nisan 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Damac ve Al Okhdood karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:00'de başlayacak. İki takım da zorlu bir sezon geçiriyor. Damac 15. sırada yer alıyor. Takımın 23 puanı bulunuyor. Al Okhdood ise 17. sırada. Onların puanı ise 16 olarak kaydedildi. Maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu maçı merakla bekliyor. İki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Başarıya ulaşmak için her iki ekip de mücadele edecek.

Go Ahead Eagles-AZ Alkmaar

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45

PSV Eindhoven-PEC Zwolle

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan PSV Eindhoven ile PEC Zwolle takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Sint Truiden-Anderlecht

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Sint Truiden ile Anderlecht takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Casa Pia-Braga

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Karalar İnşaat Etimesgut SK-Küçükçekmece Sinopspor

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Karalar İnşaat Etimesgut SK ile Küçükçekmece Sinopspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol SK

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile Erciyes 38 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bursa Yıldırım SK-Çorluspor 1947

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Bursa Yıldırım SK ile Çorluspor 1947 takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Malatya Yeşilyurt SK-Silifke Belediyespor

23 Nisan Perşembe 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Malatya Yeşilyurt SK ile Silifke Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00