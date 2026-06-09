Misli ve MZ AI Studio iş birliğiyle Dünya Kupası'na günler kala hazırlanan video gündem oldu

Dünya futbolunun kalbinin attığı ve küresel bir coşkunun zirveye ulaştığı Dünya Kupası dönemi, markaların yaratıcı rekabetine de sahne oluyor.

Turnuvanın yarattığı bu devasa heyecan dalgasını odağına alan Misli ve MZ AI Studio, futbolun sınır tanımayan birleştirici gücünü sıra dışı bir perspektifle ele alan ortak bir reklam filmine imza attı. Küresel merkezlerde yaşanan mistik anomaliler üzerinden Türk taraftarının bitmek bilmeyen tutkusunu mizahi bir dille işleyen bu yapım, futbolun sadece bir oyun değil, tüm dünyayı etkisi altına alabilen küresel bir enerji olduğunu kanıtlıyor.

Misli ve MZ AI Studio’nun bu iş birliği, bir reklam filminden fazlasını sunuyor. Futbolun içimizde uyandırdığı coşkuyu ve milli heyecanı güçlü bir şekilde yansıtan çalışma, izleyenleri duygulandırmayı başarıyor. Tüyleri diken diken eden bu film, futbol sevgisinin insanları nasıl ortak bir heyecanda buluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Bizim Çocuklar”ın sahaya çıkacağı o büyük güne yaklaşırken, bu reklam filmi içimizdeki heyecanı şimdiden alevlendirdi. Şimdi sıra, bu enerjiyi sahaya taşımakta ve Türk futbolunun sesini dünyaya bir kez daha güçlü bir şekilde duyurmakta.