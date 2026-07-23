Bugün hangi maçlar var? 23 Temmuz Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Malisheva-Hibernian

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 17:30'da UEFA Konferans Ligi'nde Malisheva ile Hibernian karşılaşacak. Bu önemli mücadele, takımların ligdeki sıralamaları açısından kritik bir maç olarak öne çıkıyor. Hibernian, grup aşamasında başarılı olan takımlardan biri. Bu durum, onların dikkat çekmesini sağladı. Malisheva ise sürpriz bir performans sergilemek istiyor. Hedefleri, destekçilerini sevindirmek. Maçın yayıncısı hakkında ise bilgi mevcut değil.

Alashkert-CFR Cluj

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00'de önemli bir maç oynanacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında Alashkert ile CFR Cluj karşı karşıya gelecek. İki takım için kritik bir mücadele olacak. Bu karşılaşma, grup aşamasındaki konumları belirlemede etkili bir rol oynayacak. Takımların performansları, taraftarlar için büyük bir merak konusu. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum izleyicileri etkileyebilir. Ancak büyük bir heyecanla beklenen bir mücadele olacaktır. Taraftarlar, takımını desteklemek için stadyumda yer alabilir. Alashkert ve CFR Cluj, galibiyet için mücadele edecek. İki takım da bu karşılaşmadan puan almak istiyor. Uzun bir süredir beklenen bu maç, futbolseverler için anlam taşıyor. Herkesin gözü, bu karşılaşma üzerinde olacak.

FK Liepaja-Austria Wien

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 18:00'de bir maç gerçekleşecek. UEFA Konferans Ligi kapsamında FK Liepaja ile Austria Wien karşı karşıya gelecek. Bu mücadele iki takım için önemli. FK Liepaja'nın ligdeki durumu dikkat çekiyor. Takımın hedefleri de kritik bir öneme sahip. Austria Wien'in performansı da maçın gidişatını etkileyecek. Bu takımın konumu da belirleyici olacak. Maçın yayıncısı henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu bilgiyi merakla bekliyor. İlgili herkes, iki takımın performansını takip ediyor. Mücadeleye olan ilgi giderek artıyor. Beklentiler yüksek. Şimdi, maça dair gelişmeler takip edilecek.

Panevezys-Tobol Kostanay

23 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Panevezys ile Tobol Kostanay karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:30'da başlayacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Ligdeki güncel durum bilgisi, maç saatine yaklaştıkça netleşecektir. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Taraftarlar, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. İki takımın performansı merakla izlenecek. Maçın heyecanı şimdiden hissediliyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için önemli bir an olacak.

Debreceni-Pyunik

23 Temmuz 2026'da saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç yapılacak. Debreceni ile Pyunik takımları karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Takımlar, gruptaki konumlarını belirlemek için mücadele edecek. Bu durum, maçın heyecanını artırıyor. Maçın yayıncı bilgisi ise henüz paylaşılmamıştır. İzleyiciler, bu bilgiyi merakla bekliyor. Maçın sonucunun, gruptaki dengeleri etkilemesi bekleniyor. Herkes, bu karşılaşmayı dikkatle izleyecek. Takımların performansları büyük bir ilgiyle takip edilecek. Maçın öneminin farkında olan oyuncular, en iyi performanslarını sergilemek isteyecek.

Flora Tallinn-The New Saints

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Flora Tallinn, The New Saints ile mücadele edecek. Her iki takım da turnuvanın üst sıralarında yer almak istiyor. Güçlü performans sergileyerek bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Maçın yayıncısı ile ilgili kesin bir bilgi yok. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı merakla bekliyor. Takımlar, tarihi bir maç için sahada olacak. Hedefleri, güçlü oyunlarıyla en iyi sonuçları almak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

Helsinki-Coleraine

23 Temmuz 2026 tarihinde Helsinki-Coleraine maçı oynanacak. Bu maç, UEFA Konferans Ligi kapsamında gerçekleştirilecek. Takımların konumu oldukça önemli. Maç saat 19:00’da başlayacak. Her iki takımın ligdeki güncel durumu heyecan katıyor. Ayrıca, bu karşılaşma hakkında daha fazla bilgi isteyenler için yayıncı kanalı bilgisi mevcut değil. Maç, UEFA'nın prestijli organizasyonlarından birinde gerçekleşecek. Bu nedenle futbolseverler büyük bir ilgiyle takip edecektir.

Paide Linnameeskond-Zire FK

23 Temmuz 2026'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç olacak. Paide Linnameeskond ile Zire FK karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Her iki takım da turnuvada en iyi sonuçları hedefliyor. Maç öncesinde, yayıncı bilgileri henüz açıklanmadı. Taraftarlar, bu maçı bekliyor. Herkes, mücadeleyi heyecanla takip edecek. Maçın sonuçları, takımların geleceği için önemli olacak.

Dila Gori-Apollon Limassol

23 Temmuz 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi maçında Dila Gori ve Apollon Limassol karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Her iki takım da ligdeki mevcut durumlarıyla dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, her iki ekip için büyük önem taşıyor. Maçın yayıncısı henüz belli değil.

Dunajska Streda-Velez

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi’nde Dunajska Streda ile Velez karşılaşacak. İki takım, ligdeki mücadelelerinde önemli bir konumda yer alıyor. Her iki ekip de bu maçta galibiyet hedefliyor. Takımların geçmiş performansları maçın sonucunu etkileyebilir. Maç hakkında detayların yayıncı tarafından henüz paylaşılmadığı belirtildi. Taraftarlar, maçın yayıncısını merakla bekliyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük bir turnuva fırsatı sunuyor. Takımlar arasındaki rekabet, heyecan katacaktır. Futbolseverler, Dunajska Streda ve Velez maçında neler olacağını izlemek için sabırsızlanıyor.

Rigas FS-Vestri

23 Temmuz 2026'da saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Rigas FS ile Vestri karşı karşıya gelecek. Rigas FS, ligde üst sıralarda yer alıyor. Güven veren bir performans sergiliyor. Öte yandan Vestri, alt sıralarda mücadele etmekte. Bu kritik karşılaşma önemli bir adım olacak. Takımlar, Avrupa arenasındaki hedeflerini belirleyecek. Maçın yayıncısı henüz belirlenmedi. Bu durum, taraftarlar için merak konusu. Maçın sonucu, ligdeki konumları etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, heyecan dolu bir atmosfer sunacak. Tüm gözler bu karşılaşmada olacak.

AEK Larnaca-Beitar Jerusalem

23 Temmuz 2026, tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi kapsamında AEK Larnaca, Beitar Jerusalem ile karşılaşacak. Bu mücadele, futbolseverler için büyük heyecan yaratıyor. AEK Larnaca, yerel liginde güçlü bir performans gösteriyor. Beitar Jerusalem ise zorlu bir dönemden geçiyor. Takımların durumları, maçın sonucunu etkileyebilir. Mücadele öncesi analizler ve tahminler yapılıyor. Ancak maçın yayıncı kanalıyla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durum, izleyiciler için belirsizlik yaratıyor. Futbol tutkunları, maçın keyfini kaçırmamak için alternatif yollar arayabilir. İlgili haberler ve gelişmeler takip edilmeli. Bu heyecan verici karşılaşmanın sonucunu merakla bekliyoruz.

Rakow Czestochowa-Valletta

23 Temmuz 2026'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi var. Maç saat 19:30'da başlayacak. Rakow Czestochowa ile Valletta karşı karşıya gelecek. Her iki takım da gruptaki mücadeleleri için avantaj arıyor. Bu maç onların sezon hedefleri açısından kritik önem taşıyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi yok. Takımlar sahada galibiyet için mücadele edecek. Hedefleri grup aşamasında üst sıralara çıkmak. Taraftarlar da bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Sonuç merakla beklenen bir maç olacak.

Zimbru-FC Noah

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir karşılaşma olacak. Zimbru ile FC Noah, bu maçta karşılaşacak. Her iki takım, bu önemli mücadelede grup aşamasına etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu maç, takımların moral ve motivasyonunu artırabilir. Maçın yayıncı bilgileri şu an için bilinmiyor. İzleyiciler, karşılaşmayı nereden takip edebileceklerini merak ediyor. Bu durum, taraftarlar için heyecan verici bir belirsizlik yaratıyor. Maç öncesi hazırlıklar sürüyor. Her iki takım da en iyi performansını sergilemek için çalışıyor. Taraftarlar, bu maçın sonucunu heyecanla bekliyor.

Dinamo Tiflis-Zalgiris Vilnius

23 Temmuz 2026 tarihi, önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 20:00'de, UEFA Konferans Ligi kapsamında Dinamo Tiflis ile Zalgiris Vilnius karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, her iki takım için kritik öneme sahip. Dinamo Tiflis, ligdeki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. Zalgiris Vilnius ise rakibini geçmeyi ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi yok. İzleyiciler, gelişmeleri merakla bekliyor. Bu önemli mücadele, futbolseverler için keyif dolu anlar sunacak. Her iki takımın da taraftarları, destek vermek için stadyumda olacak. Maç sonunda kıyasıya bir rekabet beklentisi hakim.