Bugün hangi maçlar var? 24 Eylül Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

FC Midtjylland-Sturm Graz

24 Eylül 2025 tarihinde saat 19:45'te FC Midtjylland ile Sturm Graz Maçı yapılacak. Bu karşılaşma UEFA Avrupa Ligi kapsamındadır. Takımlar, ligde henüz maç yapmadı. Bu nedenle her iki ekip de puan alamadı. Sıralamada yerleri boş. Maç, tabii Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadele bekleyebilir. Maçın sonucu, her iki takım için büyük önem taşıyacak. Takımların performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar stadyumda olmasa da, heyecanı hissedecek.

PAOK-Maccabi Tel Aviv

24 Eylül 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya gelecek. Maç, saat 19:45'te başlayacak. PAOK, ligde 26. sırada bulunuyor. Maccabi Tel Aviv ise 20. sırada yer alıyor. Mücadelenin yayıncısı, Spor kanalı olacak. Bu eşleşme, her iki takım için de oldukça önemli. Performanslarını artırmak zorundalar. Takımlar, Avrupa arenasında başarı elde etmeyi hedefliyor. Maçın sonucu, gruptaki sıralamayı etkileyebilir. Taraftarlar, iki takımın mücadelesini heyecanla bekliyor.

Real Betis-Nottingham Forest

24 Eylül 2025 günü saat 22:00'de bir maç gerçekleşecek. Real Betis ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma UEFA Avrupa Ligi'nin bir parçası. Real Betis, ligde 29. sırada bulunuyor. Nottingham Forest ise 23. sırada yer almakta. Maç, tabii ki Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu heyecanı kaçırmamalı. Maç, iki takım arasındaki rekabeti gösterecek. Takımlar, galibiyet hedefiyle sahada olacak.

Braga-Feyenoord

24 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde bir maç oynanacak. Braga, Feyenoord ile mücadele edecek. Braga, ligde 4. sırada yer alıyor. Feyenoord ise 13. sırada. Bu önemli maç, tabii Spor kanalında yayımlanacak. Takımlar arasındaki rekabetin heyecanlı geçmesi bekleniyor. Herkes, iki ekibin performansını merakla izleyecek. Maç sonucu, her iki takım için büyük önem taşıyor. İzleyiciler, futbolun keyfini çıkaracak.

Nice-Roma

UEFA Avrupa Ligi kapsamında, 24 Eylül 2025 tarihinde bir maç gerçekleştirilecek. Nice, Roma ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 22:00. Her iki takım da ligde henüz maç yapmadı. Nice, 22. sırada bulunuyor. Roma ise 31. sırada yer alıyor. Bu mücadele, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Her iki ekip de galibiyet almak istiyor. İzleyiciler, mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor. Maçın sonucu, takımlar için büyük öneme sahip.

Kızıl Yıldız-Celtic

24 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Kızıl Yıldız, Celtic ile karşılaşacak. Kızıl Yıldız, ligde 16. sırada yer alıyor. Celtic ise 7. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, tabii Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanına ortak olacak. Kızıl Yıldız, zor bir dönem geçiriyor. Celtic ise formda bir takımla mücadele edecek. Herkes bu maçta gördüğümüz rekabeti merakla bekliyor. Maçın sonucu çok önemli. İki takım için de puan almak şart.

Malmö-Ludogorets Razgrad

24 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi maçında Malmö ile Ludogorets Razgrad karşılaşacak. Her iki takım, ligdeki ilk maçlarını oynamadı. Bu nedenle, puan durumlarında değişiklik yok. Maçın yayın hakları, tabii Spor kanalına ait. Mücadele, futbolseverler için heyecan verici olacak. Herkes, takımların performansını yakından takip edecek. Bu maç, grup aşamasındaki ilk adım olacak. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Freiburg-Basel

24 Eylül 2025 tarihinde UEFA Avrupa Ligi karşılaşması yapılacak. Freiburg, Basel'i ağırlayacak. Maçın başlangıç saati 22:00. Freiburg, ligde 14. sırada. Basel ise 2. sırada yer alıyor. Bu önemli mücadele, tabii Spor üzerinden yayınlanacak. Izleyiciler, karşılaşmayı buradan takip edebilecek. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Freiburg, ev sahibi avantajıyla oynayacak. Basel ise ligdeki konumunu korumak isteyecek. Maç öncesi her iki ekip de hazırlıklarını sürdürüyor. İzleyicilerin de büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe

24 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe birbirleriyle mücadele edecek. İki takım da ligde henüz maç oynamadı. Dinamo Zagreb, 8. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 11. sırada bulunuyor. Bu heyecan dolu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki takımın da galibiyet için savaşacağı kesin.

Zecorner Kayserispor-Beşiktaş

24 Eylül 2025 tarihi, futbolseverler için önemli bir gün. Trendyol Süper Lig kapsamında Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Zecorner Kayserispor, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, oynadığı 5 maçta 4 puan topladı. Beşiktaş ise 11. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, 4 maçta 6 puan elde etti. Maçın yayın kanalı beIN Sports olarak belirlendi. Futbol tutkunları için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

Bandırmaspor-Manisa FK

24 Eylül 2025 tarihinde saat 14:30'da Trendyol 1. Lig'inde bir maç yapılacak. Bandırmaspor, Manisa FK ile karşılaşacak. Bandırmaspor, ligde 12. sırada. Manisa FK ise 16. sırada yer almakta. Bu mücadele oldukça kritik bir önem taşıyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı rahatlıkla takip edebilecek. Her iki takım da puan mücadelesini kazanmak isteyecek. Bu maç, ligdeki rekabeti artıracak özellikte. Beklentiler oldukça yüksek.

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig mücadelesi 24 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de başlayacak. Erzurumspor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Ev sahibi ekip Erzurumspor FK, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Toplamda 12 puanı var. Konuk ekip Keçiörengücü, 13. sırada bulunuyor. Bu takım, 6 maçta 2 galibiyet elde etti. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de var. Keçiörengücü, ligdeki mücadelesini 8 puanla sürdürüyor. Bu heyecan dolu maç, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Stadion, seyirciyi bekliyor. Sporseverler için keyifli bir karşılaşma olacak. Herkesin maça olan ilgisi büyük. Maçın sonucu merakla bekleniyor.

Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK

Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma var. 24 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de Sipay Bodrum FK ile İmaj Altyapı Vanspor FK karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, 4. sırada yer alıyor. Takımın 6 maçta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti ve 2 beraberliği var. Bu performansla 11 puana ulaştılar.

Rakip takım İmaj Altyapı Vanspor FK ise 11. sırada bulunuyor. Onların 6 maçta 2 galibiyeti, 1 mağlubiyeti ve 3 beraberliği mevcut. Bu sonuçlarla 9 puan elde ettiler.

Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Herkes bu maçı izlemek için sabırsızlanıyor.

Esenler Erokspor-İstanbulspor

24 Eylül 2025 tarihinde Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir maç var. Esenler Erokspor, İstanbulspor ile karşılaşacak. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Ev sahibi Esenler Erokspor, ligde 2. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu performansla 13 puan topladı. Misafir ekip İstanbulspor ise 10. sırada bulunuyor. İstanbulspor, aynı sayıda maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Topladıkları puan sayısı ise 10. Bu kritik karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Zorlu bir mücadelenin seyirciyi beklediği kesin. Her iki takım da galibiyet için sahada olacak.

Getafe-Deportivo Alaves

24 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da önemli bir mücadele gerçekleşecek. Getafe, Deportivo Alaves ile karşılaşacak. Getafe, geride kalan beş maçta 3 galibiyet aldı. Bu performans, takımın 8. sırada yer almasına neden oldu. Deportivo Alaves ise 11. sırada bulunuyor. Takımın puanı 7. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Özellikle Getafe, ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek. Deportivo Alaves ise sürpriz bir sonuç elde etmeyi hedefliyor. Taraftarlar, her iki takımı da desteklemek için stadyumda yer alacak. Maçın sonucuna göre, ligdeki sıralamalar değişebilir. Bu mücadele, La Liga'nın heyecanını artıracak.