Bugün hangi maçlar var? 24 Mayıs Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Esenler Erokspor-Arca Çorum FK

24 Mayıs 2026 tarihi, kritik bir maça sahne olacak. Saat 19:00’da Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, ligdeki üst sıralar için büyük bir öneme sahip. Esenler Erokspor, 38 maçta 21 galibiyet elde etti. Bu sonuçla takım, 3. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK da 21 galibiyet ile 4. sırada bulunuyor. Bu durum, maçı daha da çekişmeli hale getiriyor. Taraftarlar, yüksek bir mücadele bekleyebilir. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anları evlerinde takip edebilecek. Takımlar, sahada galibiyet için mücadele verecek. Bu nedenle futbolseverler için kayda değer bir karşılaşma olacak.

Sunderland-Chelsea

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00'de önemli bir karşılaşma yapılacak. İngiltere Premier Ligi'nde Sunderland ile Chelsea, karşı karşıya gelecek. Sunderland, ligde 10. sıradadır. Chelsea ise 8. sırada yer almakta. Maç, beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak. Ayrıca, TOD ve beIN Connect üzerinden de izlenebilecek. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak.

Burnley-Wolverhampton

24 Mayıs 2026'da saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir mücadele gerçekleşecek. Burnley, Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takım için kritik bir öneme sahip. Burnley, ligde 19. sıradadır. Wolverhampton ise son sırada, yani 20. sırada bulunuyor. Mücadelenin yayıncı kuruluşları beIN Sports Max 2, TOD ve beIN Connect olacak. İzleyiciler bu platformlardan maçı takip edebilecek. Her iki takım da bu mücadelede galibiyet istiyor. Sonuçlar, ligdeki konumlarını etkileyecek. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

West Ham United-Leeds United

West Ham United, Leeds United ile karşılaşacak. Maç, 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00’de başlayacak. Bu mücadele, İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. West Ham, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu kritik karşılaşma onlara büyük önem taşıyor. Leeds United ise 14. sırada bulunuyor. Galibiyet için büyük bir çaba sarf edecekler. Maç, beIN Sports Max 1 kanalında yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Her iki takım da puan almak için savaşıyor. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Dikkatli bir izleyici kitlesi bekleniyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için oldukça heyecan verici olacak.

Liverpool-Brentford

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Liverpool, Brentford ile karşılaşacak. Liverpool, 37 maçta 17 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla ligde 5. sırada yer alıyor. Toplamda 59 puana ulaşmış durumda.

Rakibi Brentford ise 37 maçta 14 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Bu performansla 9. sırada bulunuyor. Brentford'un puanı ise 52. Maç, beIN Sports 3, beIN Sports Max 2, TOD ve beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar maçı izlemek için bu kanalları tercih edebilir.

Fulham-Newcastle United

Fulham, 24 Mayıs 2026'da Newcastle United'ı ağırlayacak. Maç, saat 18:00'de başlayacak. İki takım da İngiltere Premier Ligi'nde mücadele ediyor. Fulham, 11. sırada yer alıyor. Newcastle United ise 13. sırada bulunuyor. Her iki takım da 49 puana sahip. Son derece kritik bir mücadeleye çıkacaklar. Bu heyecan verici karşılaşma, sporseverler için önemli olacak. Maç beIN Sports Max 2, TOD ve beIN Connect üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı kaçırmamalı. Maç sonucu, ligdeki durumları etkileyebilir.

Nottingham Forest-AFC Bournemouth

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Nottingham Forest, AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Nottingham Forest, ligde 16. sırada yer alıyor. AFC Bournemouth ise 6. sıradadır. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici olacak. Maçın yayıncıları beIN Sports Max 2, TOD ve beIN Connect kanalları. Futbol tutkunları bu kanallar üzerinden maçı takip edebilir. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Bu maç, ligdeki sıralamaları da etkileyebilir. İzleyiciler, takımların performansını yakından görmek için sabırsızlanıyor. Bu nedenle, maç günü herkes dikkatle ekran başında olacak.

Crystal Palace-Arsenal

Crystal Palace, 24 Mayıs 2026 tarihinde Arsenal ile karşılaşacak. Maç, saat 18:00'de başlayacak. Karşılaşma, İngiltere Premier Ligi kapsamındaki bir mücadele olacak. Ev sahibi Crystal Palace, ligde 15. sırada yer alıyor. Rakibi Arsenal ise lider konumda bulunuyor. Bu heyecan verici maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarının performansını merakla bekliyor. İki takımın da hedefleri farklı. Crystal Palace, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Arsenal ise şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri etkileyebilir. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Hem takımlar hem de taraftarlar için önemli bir an olacak.

Tottenham Hotspur-Everton

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Tottenham Hotspur, Everton ile karşılaşacak. Tottenham, 17. sırada yer alıyor. Bu takım, kritik bir mücadeleye çıkacak. Everton ise 12. sırada bulunuyor. Araştırmalar, bu maçın takımlar için büyük önem taşıdığını gösteriyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports 5 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler, maçı kaçırmamak için yayın saatine dikkat etmeli. Her iki takım içinde zorlu bir sınav olacak. Seyirciler, bu mücadelede hangi takımın galip geleceğini merak ediyor. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyecek.

Brighton & Hove Albion-Manchester United

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18:00'de önemli bir karşılaşma olacak. Brighton & Hove Albion, Manchester United'la mücadele edecek. Brighton, 7. sırada yer alıyor. Takım, 37 maçta 53 puan topladı. Manchester United ise 3. sırada bulunuyor. Onların puanı 68. Play-off hedefi için mücadele veriyorlar. Maçın yayıncı kanalı henüz belli olmadı. Taraftarlar bu maçı dört gözle bekliyor. İki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. İşlerin kızışacağı bir mücadele olacak.

Manchester City-Aston Villa

24 Mayıs 2026 tarihinde, İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Manchester City, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:00'de başlayacak. Manchester City, 78 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Aston Villa ise 62 puanla 4. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 ve beIN Sports 2 kanallarından yayınlanacak. Bu önemli karşılaşma, iki takım arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına sahne olacak. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. İzleyiciler, heyecan dolu anlar bekliyor. Maç öncesi takımların form durumu merak ediliyor. Taraftarlar, takımından iyi bir performans bekliyor.

Parma-Sassuolo

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:00'da İtalya Serie A Ligi'nde bir maç oynanacak. Parma, Sassuolo ile karşılaşacak. Parma, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, bu sezon 37 maç oynadı. Parma, bu maçlarda 10 galibiyet aldı. 15 mağlubiyet ve 12 beraberlik sonucu 42 puan topladı. Rakibi Sassuolo ise 11. sırada bulunuyor. Sassuolo, 37 maçta 14 galibiyet elde etti. Takım 16 mağlubiyet aldı ve 7 beraberlik yaptı. Toplamda 49 puan elde etmiş durumda. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayımlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu her iki takım için de oldukça önemli.

Napoli-Udinese

24 Mayıs 2026'da Napoli, Udinese ile karşılaşacak. Maç saati 19:00 olarak belirlendi. Bu karşılaşma İtalya Serie A Ligi'nin bir parçası. Napoli, ligde 2. sırada bulunuyor. Elde ettikleri galibiyet sayısı 22'dir. Toplam puanları ise 73. Udinese ise 10. sırada yer alıyor. Onlar 37 maçta 14 galibiyet aldı. Topladıkları puan 50. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmanın heyecanı sporseverleri bekliyor. Her iki takım da sahada mücadele edecek.

Cremonese-Como

24 Mayıs 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç olacak. Cremonese, Como ile karşılaşacak. Maç saat 21:45'te başlayacak. Ev sahibi takım Cremonese, ligde 18. sırada yer alıyor. Konuk takım Como ise 5. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, ligdeki hedefler açısından kritik öneme sahip. Maç, izleyicilere Tivibu Spor, Tivibu Spor4 ve S Sport 2 kanallarından sunulacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İki takımın form durumu maç öncesinde merak ediliyor. Herkes, bu karşılaşmanın sonucunu bekliyor.

Hellas Verona-Roma

24 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:45'te iki takım karşılaşacak. Hellas Verona ile Roma birbirine rakip olacak. Hellas Verona, ligde 19. sırada yer alıyor. Bu durum, onların zorlu bir mücadele vereceğini gösteriyor. Roma ise 3. sırada. Roma'nın güçlü bir konumda olduğu söylenebilir.

Maç canlı olarak yayınlanacak. Tivibu Spor, Tivibu Spor3 ve S Sport 2 kanalları bu maçı yayınlayacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı takip edebilir. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyecek. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak.