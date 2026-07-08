Trabzonspor'un genç yıldızına Çizme'den kanca! Fiorentina'dan Oulai için resmi teklif

Süper Lig'de yeni sezon planlamasını sürdüren Trabzonspor'da, iç transferde oldukça sıcak ve hareketli saatler yaşanıyor. Fırtına'nın gelecek vadeden yıldızı Christ Inao Oulai, 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici çıkışının meyvelerini toplamaya başladı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki genç yetenek için İtalya'dan ilk somut hamle geldi.

SKY SPORT DUYURDU: FIORENTINA MASADA

İtalyan spor basınının saygın kuruluşlarından Sky Sport'ta yer alan habere göre; Dünya Kupası boyunca Oulai'yi adım adım takip eden ve detaylı scout raporları hazırlatan Fiorentina, ilgisini resmiyete döktü.

Mor Menekşeler'in, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için Trabzonspor kulübüne resmi transfer teklifini ilettiği ve pazarlık masasına resmen oturduğu aktarıldı.

TRABZONSPOR'UN İNADI KIRILMIYOR: 25 MİLYON EURO

Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen oyuncusunu ucuza elden çıkarmak istemeyen Trabzonspor yönetiminin tavrı ise son derece net. Bordo-mavililerin, Fiorentina'dan gelen ilk teklife karşılık yaklaşık 25 milyon Euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep ettiği ve şu aşamada bu rakamdan kesinlikle geri adım atmadığı belirtildi.

Öte yandan transfer operasyonunun merkezindeki isim olan Fiorentina Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin, oyuncunun menajeriyle temaslarını sıklaştırdığı ve ikna turlarına devam ettiği kaydedildi. Başarılı oyuncuyla son haftalarda bir diğer İtalyan devi Juventus'un da yakından ilgilenmesi, Trabzonspor'un pazarlıklardaki elini güçlendiriyor.