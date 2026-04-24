Bugün hangi maçlar var? 24 Nisan Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Rams Başakşehir-Kasımpaşa

24 Nisan 2026'da saat 20:00'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Trendyol Süper Lig kapsamında Rams Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşacak. Ev sahibi takım Rams Başakşehir, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım şu ana kadar 30 maçta 48 puan topladı. Diğer yandan Kasımpaşa, 30 maçta sadece 31 puan toplayarak 13. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Her iki takım da zorlu bir mücadele verecek. Bütün gözler bu önemli karşılaşmanın üzerinde olacak.

Sunderland-Nottingham Forest

24 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Sunderland ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Sunderland, ligdeki 33 maçında 12 galibiyet elde etti. Ayrıca 11 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Takım, 46 puanla 11. sırada yer alıyor. Nottingham Forest ise 33 maçta 9 galibiyet elde etti. Bunun yanında 15 mağlubiyeti ve 9 beraberliği var. Nottingham, 36 puanla 16. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından ekranlara gelecek. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı merakla bekliyor. Her iki takım için de puanlar oldukça değerli. Zorlu bir mücadele olacak. Herkes maç sonucunu merak ediyor.

RB Leipzig-Union Berlin

24 Nisan 2026'da saat 21:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. RB Leipzig, Union Berlin ile mücadele edecek. Leipzig, ligde 3. sırada yer alıyor. Union Berlin ise 11. sırada bulunuyor. Bu maçın heyecanı seyircileri saracak. Karşılaşma Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarından izlenebilecek. Her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Leipzig'in hedefi, ligdeki konumunu güçlendirmek olacak. Union Berlin ise puan kazanmak için çaba gösterecek. Bu zorlu mücadelede her sonuç mümkün. Futbolseverler, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Napoli-Cremonese

24 Nisan 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Napoli, saat 21:45'te Cremonese ile karşılaşacak. Napoli, ligde 33 maçta 20 galibiyet aldı. Toplam 66 puanla 3. sırada yer alıyor. Cremonese ise 33 maçta sadece 6 galibiyet elde etti. Onların puanı ise 28. Bu nedenle, Cremonese 17. sırada bulunuyor. Maçın yayınını S Sport 2 ve Tivibu Spor 3 kanalları üstlenecek. Bu karşılaşma, iki takım için kritik bir öneme sahip.

Real Betis-Real Madrid

24 Nisan 2026 tarihinde saat 22:00'de Real Betis ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu maç, İspanya La Liga'nın 33. haftasında oynanacak. Real Betis, ligde 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veriyorlar. Real Madrid ise 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyorlar. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Heyecan seviyesi yüksek bir karşılaşma olacak. Takımların performansları merakla bekleniyor. Özellikle Real Madrid'in şampiyonluk hedefi dikkat çekiyor. Real Betis, evinde güçlü bir performans göstererek rakibini zorlamak isteyecek.

Stade Brest 29-Lens

24 Nisan 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de önemli bir maç oynanacak. Stade Brest 29 ile Lens takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak. Stade Brest 29, ligde 12. sırada yer alıyor. Lens ise 2. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyecek. İki takımın da galibiyet hedefi var. Stade Brest 29, düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Lens, şampiyonluk mücadelesini sürdürmek için kazanmayı amaçlıyor. Bu, ligdeki önemli bir mücadele olacak. Maç günü, stadyumda büyük bir atmosfer bekleniyor. İzleyiciler, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928

24 Nisan Cuma 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Karacabey Belediyespor ile Bucaspor 1928 takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Granny's Waffles Kırklarelispor

25 Nisan Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile Granny's Waffles Kırklarelispor takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Yeni Malatyaspor-Kuzey Boru 68 Aksarayspor Belediyespor

25 Nisan Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Kuzey Boru 68 Aksarayspor Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Leicester City-Millwall

24 Nisan Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Leicester City ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Al Fateh-Al Khaleej

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma yaşanacak. Al Fateh ile Al Khaleej 24 Nisan 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Bu mücadele saat 18:45'te başlayacak. Al Fateh şu anda ligde 14. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 11. sıradadır. İki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. Maç, takımların sezon hedeflerini etkileyebilir. Her iki ekip de mücadeleden galip ayrılmayı amaçlıyor.

Al Hazm-Al-Riyadh

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç var. Al Hazm, Al-Riyadh ile karşı karşıya gelecek. Maç, 24 Nisan 2026 tarihinde oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak. Al Hazm, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 28 maçta 34 puan topladı. 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Rakip takım Al-Riyadh ise 16. sırada bulunuyor. Al-Riyadh, 28 maçta sadece 23 puan toplayabildi. 5 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 8 beraberlik almış durumda. Maç öncesi takımların durumları farklılık gösteriyor. Al Hazm, galibiyet için avantajlı. Ancak Al-Riyadh da mücadeleci bir oyun sergileyebilir.

Maçın yayıncı bilgisi ise henüz açıklanmadı. Taraftarlar heyecanla bilgiyi bekliyor. Maçın sonucu, her iki takım için büyük önem taşıyor. Süreçte gelişmeleri takip etmek tüm futbolseverler için önemli olacak.

Cercle Brugge-Dender

24 Nisan Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Cercle Brugge ile Dender takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45