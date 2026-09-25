Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gürcistan-Kuzey İrlanda
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Gürcistan ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Ermenistan-Letonya
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ermenistan ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İtalya-Belçika
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İtalya ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Türkiye-Fransa
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Türkiye ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsveç-Romanya
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsveç ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Macaristan-Ukrayna
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Macaristan ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Polonya-Bosna Hersek
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Polonya ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Karadağ-Güney Kıbrıs
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Karadağ ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Tanzanya-Gine Bissau
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Tanzanya ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Mozambik-Senegal
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Nijer-Lesotho
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Nijer ile Lesotho takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sudan-Etiyopya
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Sudan ile Etiyopya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Nijerya-Madagaskar
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Ruanda-Liberya
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Ruanda ile Liberya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Malavi-Güney Sudan
25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Malavi ile Güney Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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