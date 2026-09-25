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Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Eylül Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gürcistan-Kuzey İrlanda

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Gürcistan ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ermenistan-Letonya

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ermenistan ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İtalya-Belçika

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İtalya ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Türkiye-Fransa

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Türkiye ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsveç-Romanya

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsveç ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Macaristan-Ukrayna

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Macaristan ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Polonya-Bosna Hersek

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Polonya ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Karadağ-Güney Kıbrıs

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Karadağ ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Tanzanya-Gine Bissau

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Tanzanya ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Mozambik-Senegal

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Mozambik ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Nijer-Lesotho

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Nijer ile Lesotho takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Sudan-Etiyopya

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Sudan ile Etiyopya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nijerya-Madagaskar

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ruanda-Liberya

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Ruanda ile Liberya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Malavi-Güney Sudan

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Malavi ile Güney Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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