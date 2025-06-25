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Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
MynetYazar

Mamelodi Sundowns-Fluminense

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Mamelodi Sundowns ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

New England Revolution-Nashville SC

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Toronto FC-New York Red Bulls

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile New York Red Bulls takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

CF Montreal-FC Cincinnati

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan CF Montreal ile FC Cincinnati takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Columbus Crew-Atlanta United

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Qingdao Hainiu-Zhejiang Professional

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Changchun Yatai-Qingdao West Coast

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shandong Taishan-Wuhan Three Towns FC

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Meizhou Hakka-Beijing Guoan

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chengdu Rongcheng FC-Shenzhen Peng City

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Panevezys-2-Neptunas Klaipeda

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Enköpings SK-Vasalund

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Enköpings SK ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hammarby Talang FF-Nordic United FC

25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hammarby Talang FF ile Nordic United FC takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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