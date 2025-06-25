Bugün hangi maçlar var? 25 Haziran Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Mamelodi Sundowns-Fluminense
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Mamelodi Sundowns ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Borussia Dortmund ile Ulsan Hyundai takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
New England Revolution-Nashville SC
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan New England Revolution ile Nashville SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Toronto FC-New York Red Bulls
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Toronto FC ile New York Red Bulls takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
CF Montreal-FC Cincinnati
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan CF Montreal ile FC Cincinnati takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Columbus Crew-Atlanta United
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan Columbus Crew ile Atlanta United takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Qingdao Hainiu-Zhejiang Professional
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Zhejiang Professional takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shandong Taishan-Wuhan Three Towns FC
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shandong Taishan ile Wuhan Three Towns FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Meizhou Hakka ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Chengdu Rongcheng FC-Shenzhen Peng City
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Shenzhen Peng City takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Panevezys-2-Neptunas Klaipeda
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Panevezys-2 ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Enköpings SK-Vasalund
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Enköpings SK ile Vasalund takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Hammarby Talang FF-Nordic United FC
25 Haziran Çarşamba 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hammarby Talang FF ile Nordic United FC takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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