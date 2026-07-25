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Bugün hangi maçlar var? 25 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 25 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Lausanne-Grasshopper

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Lausanne ile Grasshopper takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Servette-Basel

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Servette ile Basel takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Luzern-Thun

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Luzern ile Thun takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Gimcheon Sangmu-Daejeon Hana Citizen

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Pohang Steelers-Jeonbuk FC

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Pohang Steelers ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Qingdao Hainiu-Tianjin Jinmen Tiger

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

Liaoning Tieren-Qingdao West Coast

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Port FC-Shanghai Shenhua

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Wuhan Three Towns FC-Chongqing Tongliang Long

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Dinamo Moskova-Krylya Sovietov

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Moskova ile Krylya Sovietov takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Akron Togliatti-Zenit

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Akron Togliatti ile Zenit takımları arasındaki maçın başlama saati 16:15

Fakel-Dinamo Makhachkala

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Fakel ile Dinamo Makhachkala takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Spartak Moskova-FC Rodina Moskova

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Spartak Moskova ile FC Rodina Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Kristiansund BK-Start

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Start takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Hwaseong FC-Chungnam Asan

25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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