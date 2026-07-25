Bugün hangi maçlar var? 25 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Lausanne-Grasshopper
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Lausanne ile Grasshopper takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Servette-Basel
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Servette ile Basel takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Luzern-Thun
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Luzern ile Thun takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Gimcheon Sangmu-Daejeon Hana Citizen
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Daejeon Hana Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Pohang Steelers-Jeonbuk FC
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Pohang Steelers ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Qingdao Hainiu-Tianjin Jinmen Tiger
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao Hainiu ile Tianjin Jinmen Tiger takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
Liaoning Tieren-Qingdao West Coast
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Liaoning Tieren ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Port FC-Shanghai Shenhua
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Shanghai Shenhua takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Wuhan Three Towns FC-Chongqing Tongliang Long
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Dinamo Moskova-Krylya Sovietov
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Moskova ile Krylya Sovietov takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Akron Togliatti-Zenit
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Akron Togliatti ile Zenit takımları arasındaki maçın başlama saati 16:15
Fakel-Dinamo Makhachkala
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Fakel ile Dinamo Makhachkala takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Spartak Moskova-FC Rodina Moskova
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Spartak Moskova ile FC Rodina Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45
Kristiansund BK-Start
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Start takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Hwaseong FC-Chungnam Asan
25 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
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