Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

NK CM Celje-Slovan Bratislava

26 Ağustos 2026 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. NK CM Celje ile Slovan Bratislava, saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Bu Şampiyonlar Ligi mücadelesi dikkat çekiyor. NK CM Celje'nin grup aşamasındaki performansı merak ediliyor. Slovan Bratislava'nın ligdeki durumu da ön planda. İki takımın da sahada gösterecekleri performans büyük önem taşıyor. Maç, spor severler için heyecan verici olacak. Bu mücadele, tabii Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, maçı canlı takip edebilecek. Herkes, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Olympique Lyon-Fenerbahçe

Olympique Lyon ile Fenerbahçe, 26 Ağustos 2026 tarihinde karşı karşıya gelecek. Maç gecenin saat 22:00’sinde başlayacak. Bu karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Her iki takım, gruptaki mücadelelerinde önemli bir konumda. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler, maçın heyecanına tanıklık edecek. Maç TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, taraftarlar için büyük bir fırsat sunacak.

AEK-Levski Sofya

AEK ile Levski Sofya, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. AEK'nın gruptaki durumu önemli bir konu. Levski Sofya'nın son dönemdeki performansı da göz önünde bulunduruluyor. Maç, tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu yayın, futbolseverler için büyük bir fırsat olacak. Takımların karşılaşması heyecanla bekleniyor. Her iki ekip de galibiyet için mücadele edecek.

Viking-Dinamo Zagreb

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç var. Viking ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmada takımlar galibiyet için mücadele edecek. Liglerdeki durumları göz önünde bulundurulursa, her iki tarafın da kazanma isteği yüksek.

Maç, tabii ki Spor kanalı tarafından yayınlanacak. İzleyiciler heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Beklentiler, her iki takımın da performanslarına bağlı olarak artıyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumdaki yerlerini alacak.

Rapid Wien-Hearts

26 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi mücadelesi oynanacak. Rapid Wien ile Hearts takımları karşı karşıya gelecek. Maç saat 19:45'te başlayacak. İki takımın ligdeki durumu hakkında bilgi yok. Ancak bu karşılaşmanın büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. Takımlar arasındaki rekabet oldukça güçlü. Maçın yayıncısı ile ilgili de herhangi bir bilgi bulunmuyor. İzleyiciler, kaliteli bir mücadele izleyecek. Taraflar, sahada en iyi performanslarını sergilemek için mücadele edecek. Bu tür organizasyonlar her zaman büyük ilgi çeker. Sporseverler, karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Real Madrid-Real Sociedad

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de İspanya La Liga'da önemli bir maç oynanacak. Real Madrid, Real Sociedad'ı konuk edecek. Real Madrid, ligde 7. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı tek maçta galibiyet elde etti. Bu sayede 3 puan topladı. Real Sociedad ise ligdeki ilk maçını kaybetti. Şu anda 19. sırada bulunuyor. Bu iki takım arasındaki heyecan verici mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. İki taraf da galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, ligdeki rekabetin ne denli yüksek olduğunun bir göstergesi.

Al Faysali-Al Fateh

26 Ağustos 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde karşılaşmalar başlayacak. Al Faysali ile Al Fateh, sahaya inecek. Al Faysali, ligde 17. sırada yer alıyor. Al Fateh ise 18. sırada bulunuyor. Her iki takım da şu ana kadar 2 maç oynadı. Bu maçlarda galibiyet elde edemediler. Al Faysali, 2 gol attı. Aynı zamanda 6 gol yedi. Al Fateh ise henüz gol atamadı. Takım, 4 gol yedi. Maçın sonucu iki takım açısından büyük önem taşıyor. İkisinin de galibiyete ihtiyacı var. Bu mücadele, ligdeki dengeleri değiştirebilir. İzleyiciler ilginç bir karşılaşma bekliyor.

Al Draih-Al Kholood

26 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Draih, Al Kholood ile karşılaşacak. Al Draih şu an 9. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet aldı ve 1 kez mağlup oldu. Bu sonuçlarla toplamda 3 puan topladı. Rakibi Al Kholood ise 8. sırada bulunuyor. Al Kholood, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu şekilde toplamda 4 puana sahip. İki takım arasındaki bu karşılaşma, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Her iki ekip de bu mücadele için hazır görünüyor. Sonuç, sezonun gidişatını önemli ölçüde belirleyebilir. Bu nedenle, takımlar için kritik bir maç niteliği taşıyor.

Gangwon-Gwangju

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gangwon ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Anyang-Incheon United

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Anyang ile Incheon United takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daejeon Hana Citizen-Ulsan HD

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daejeon Hana Citizen ile Ulsan HD takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Lokomotiv Tashkent-Bunyodkor

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Lokomotiv Tashkent ile Bunyodkor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Mashal Mubarek-Navbahor Namangan

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Navbahor Namangan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Qizilqum Zarafshon-Nasaf Qarshi

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Qizilqum Zarafshon ile Nasaf Qarshi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Smouha-Asyut Petroleum

26 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Smouha ile Asyut Petroleum takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00