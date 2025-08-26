Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Celtic

26 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Kairat Almaty, Celtic ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta her iki takımın grup aşamasındaki konumları dikkat çekiyor. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Pafos FC-Kızıl Yıldız

26 Ağustos 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında Pafos FC ile Kızıl Yıldız arasında bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu heyecan dolu maç saat 22:00'de başlayacak. Maç, gruptaki ilk üç haftada belirleyici bir rol oynayacak. Pafos FC, mevcut durumda grupta orta sıralarda yer alıyor. Kızıl Yıldız ise liderlik mücadelesi vermekte. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok.

Sturm Graz-Bodo Glimt

26 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Sturm Graz ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta Sturm Graz, ligdeki konumunu korumak için mücadele edecek. Bodo Glimt ise sürpriz bir sonuç elde etmeyi umuyor. Maç, TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Madagaskar-Sudan

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Madagaskar ile Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Fas-Senegal

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Fas ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FK Sevlievo-Ludogorets II

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Sevlievo ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Jedinstvo Ub-Macva Sabac

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Ub ile Macva Sabac takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

CSA Steaua Bucuresti-UTA Arad

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan CSA Steaua Bucuresti ile UTA Arad takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kahrabaa Ismailia-Smouha

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Kahrabaa Ismailia ile Smouha takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Zamalek-Pharco FC

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Zamalek ile Pharco FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Harras El Hodood-Al Masry

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Harras El Hodood ile Al Masry takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Bashkimi 2008-Detonit Plachkovica

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Bashkimi 2008 ile Detonit Plachkovica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Pobeda Valandovo-FK Bregalnica Stip

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Pobeda Valandovo ile FK Bregalnica Stip takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Shkendija Haraçine-Kamenica-Sasa

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Shkendija Haraçine ile Kamenica-Sasa takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FK Ohrid Lihnidos-Brera Strumica

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan FK Ohrid Lihnidos ile Brera Strumica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00