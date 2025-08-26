SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Ağustos Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Celtic

26 Ağustos 2025 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Kairat Almaty, Celtic ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta her iki takımın grup aşamasındaki konumları dikkat çekiyor. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Pafos FC-Kızıl Yıldız

26 Ağustos 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında Pafos FC ile Kızıl Yıldız arasında bir karşılaşma gerçekleşecek. Bu heyecan dolu maç saat 22:00'de başlayacak. Maç, gruptaki ilk üç haftada belirleyici bir rol oynayacak. Pafos FC, mevcut durumda grupta orta sıralarda yer alıyor. Kızıl Yıldız ise liderlik mücadelesi vermekte. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok.

Sturm Graz-Bodo Glimt

26 Ağustos 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Sturm Graz ile Bodo Glimt karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçta Sturm Graz, ligdeki konumunu korumak için mücadele edecek. Bodo Glimt ise sürpriz bir sonuç elde etmeyi umuyor. Maç, TRT 1 kanalından yayınlanacak.

Madagaskar-Sudan

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Madagaskar ile Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Fas-Senegal

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Afrika Uluslar Şampiyonası liginde oynanacak olan Fas ile Senegal takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

FK Sevlievo-Ludogorets II

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan FK Sevlievo ile Ludogorets II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Jedinstvo Ub-Macva Sabac

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Sırbistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Jedinstvo Ub ile Macva Sabac takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

CSA Steaua Bucuresti-UTA Arad

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Romanya Kupası liginde oynanacak olan CSA Steaua Bucuresti ile UTA Arad takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kahrabaa Ismailia-Smouha

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Kahrabaa Ismailia ile Smouha takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Zamalek-Pharco FC

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Zamalek ile Pharco FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Harras El Hodood-Al Masry

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Mısır 1. Ligi liginde oynanacak olan Harras El Hodood ile Al Masry takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Bashkimi 2008-Detonit Plachkovica

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Bashkimi 2008 ile Detonit Plachkovica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Pobeda Valandovo-FK Bregalnica Stip

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Pobeda Valandovo ile FK Bregalnica Stip takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Shkendija Haraçine-Kamenica-Sasa

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan Shkendija Haraçine ile Kamenica-Sasa takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FK Ohrid Lihnidos-Brera Strumica

26 Ağustos Salı 2025 tarihinde Makedonya Kupası liginde oynanacak olan FK Ohrid Lihnidos ile Brera Strumica takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Premier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktıPremier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktı
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

Türkiye'ye geliyorlar! Yeni moda boy kısaltma ameliyatı...

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Erman Toroğlu açıkladı! 'G.Saray'da Osimhen krizi kapıda'

Premier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktı

Premier Lig'de inanılmaz son! Her şey 10 dakika oldu... 16'lık Rio Ngumoha Newcastle'ı yıktı

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.