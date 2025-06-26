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Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları belli oldu.

Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Juventus-Manchester City

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Juventus ile Manchester City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Wydad Casablanca-Al-Ain

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Wydad Casablanca ile Al-Ain takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Shanghai Port FC-Dalian Zhixing

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Dalian Zhixing takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Yunnan Yukun-Henan Songshan Longmen

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Njardvik-Keflavik

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Xorazm FK-Andijan

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Xorazm FK ile Andijan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Husqvarna FF-Lunds BK

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Husqvarna FF ile Lunds BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Norrby-Torslanda IK

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Norrby ile Torslanda IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Jazz-PK Keski-Uusimaa

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile PK Keski-Uusimaa takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

BFC Daugavpils -Grobina

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan BFC Daugavpils ile Grobina takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FS Jelgava-Rigas FS

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan FS Jelgava ile Rigas FS takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Song Lam Nghe An-Becamex Binh Duong

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Vietnam Kupası liginde oynanacak olan Song Lam Nghe An ile Becamex Binh Duong takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Cong An Ha Noi-Viettel FC

26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Vietnam Kupası liginde oynanacak olan Cong An Ha Noi ile Viettel FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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