Bugün hangi maçlar var? 26 Haziran Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Juventus-Manchester City
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Juventus ile Manchester City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Wydad Casablanca-Al-Ain
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Wydad Casablanca ile Al-Ain takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Shanghai Port FC-Dalian Zhixing
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Port FC ile Dalian Zhixing takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Yunnan Yukun-Henan Songshan Longmen
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Njardvik-Keflavik
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Xorazm FK-Andijan
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Xorazm FK ile Andijan takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Husqvarna FF-Lunds BK
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Husqvarna FF ile Lunds BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Norrby-Torslanda IK
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Norrby ile Torslanda IK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FC Jazz-PK Keski-Uusimaa
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan FC Jazz ile PK Keski-Uusimaa takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
BFC Daugavpils -Grobina
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan BFC Daugavpils ile Grobina takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FS Jelgava-Rigas FS
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Letonya Virsliga liginde oynanacak olan FS Jelgava ile Rigas FS takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Song Lam Nghe An-Becamex Binh Duong
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Vietnam Kupası liginde oynanacak olan Song Lam Nghe An ile Becamex Binh Duong takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Cong An Ha Noi-Viettel FC
26 Haziran Perşembe 2025 tarihinde Vietnam Kupası liginde oynanacak olan Cong An Ha Noi ile Viettel FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:15
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