Kairat Almaty-Mjallby

26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde heyecanlı bir maç olacak. Kairat Almaty, Mjallby ile karşılaşacak. Maç, saat 18:30'da başlayacak. Kairat Almaty, grupta 3 maç oynamış. Bu maçlarda sadece 2 puan toplayabilmiş. Şu anda 27. sırada yer alıyor. Mjallby ise daha iyi bir durumda. Takım, 7 puanla 9. sırada bulunmakta. Bu mücadele, takımlar için çok önemli. Lig konumları açısından büyük bir etkisi olacak. İzleyiciler, zorlu bir karşılaşmayı bekliyor.

Brighton & Hove Albion-CS Universitatea Craiova

26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde bir maç oynanacak. Brighton & Hove Albion ile CS Universitatea Craiova karşı karşıya gelecek. Maç saati 20:45 olarak belirlendi. Brighton & Hove Albion, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 5. sırada yer alıyor. CS Universitatea Craiova ise aynı puana sahip. Bu takım 8. sırada konumlandı. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok. Bu durum, taraftarlar için merak konusu oldu. Maçın atmosferi heyecan verici olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Brann-AGF Aarhus

26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Brann ile AGF Aarhus karşılaşacak. Maç saati 20:45. Brann, ligde 6. sırada yer alıyor. AGF Aarhus ise 24. sırada bulunuyor. Bu da maçın önemini artırıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Tüm gözler Stadyum'da olacak. Maçın sonucu, iki takım için kritik bir öneme sahip. İzleyiciler, sonuçları sabırsızlıkla bekleyecek.

Kauno Zalgiris-Riga FC

26 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te bir maç var. UEFA Konferans Ligi'nde Kauno Zalgiris ile Riga FC karşılaşacak. Kauno Zalgiris, 3 maçta galibiyet alamadı. Takım, 36. sırada yer alıyor. Şu an 0 puana sahipler. Riga FC ise 3 maçta 3 puan topladı. Bu takım, 19. sırada bulunuyor. Üç beraberlik ile sahada mücadele etti. Bu önemli karşılaşmanın yayıncı bilgisine ulaşmak mümkün değil. Maç büyük bir ilgiyle bekleniyor. Taraftarlar, her iki takım için de destek vermeye hazırlanıyor. Maçın sonucu, gruptaki dengeleri değiştirebilir. Oyun, her iki ekip için de kritik bir öneme sahip.

Egnatia-Lincoln Red Imps

UEFA Konferans Ligi'nde ilginç bir maç gerçekleşecek. Egnatia ile Lincoln Red Imps karşı karşıya gelecek. Maç, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te oynanacak. Egnatia, ligde 26. sırada yer almakta. Takım, 3 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Egnatia, 0 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile mücadele ediyor.

Lincoln Red Imps, 22. sırada bulunuyor. Bu takım, 3 maçta 3 puan elde etti. Elde ettiği sonuçlar arasında 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet var. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Maçın yayıncısının hangi kanal olacağı ise henüz belli olmadı. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Maç, önemli bir mücadele olacak.

Ajax-Thun

26 Kasım 2026'da saat 20:45'te Ajax ile Thun karşılaşacak. Bu maç UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Ajax, ligde 11. sırada yer alıyor. Önceki 3 maçında 2 galibiyet aldı. Böylece 6 puan topladı. Thun ise 20. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu nedenle puanı 3 olarak kaydedildi. Maçın yayıncı bilgisi halen bilinmiyor.

Hearts-Monaco

26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile Monaco karşılaşacak. Maç saat 20:45'te başlayacak. Hearts 32. sırada yer alıyor. Monaco ise 4. sırada. Takım oldukça iyi bir form sergiliyor. Bu karşılaşmanın yayıncı kanalı henüz açıklanmadı. Taraftarlar, maç için heyecanlı. İki takım arasındaki rekabet merakla bekleniyor.

Jablonec-Lugano

UEFA Konferans Ligi'nde Jablonec ile Lugano karşılaşacak. Maç, 26 Kasım 2026 tarihinde oynanacak. Maçın başlama saati 20:45. Jablonec, geride kalan 3 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Bu, onların 23. sırada yer almasına sebep oldu. Lugano ise 3 maçta 9 puan topladı. Bu durumda lider konumda bulunuyor. Karşılaşma, izleyiciler için heyecan dolu anlar sunacak. Her iki takım da galibiyet peşinde koşacak. Bu maç, grup sıralamasında büyük bir önem taşıyor. İzleyiciler, bu mücadelede neler olacağını merak ediyor. Futbolseverler, karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Iberia 1999-Getafe

26 Kasım 2026'da UEFA Konferans Ligi mücadelesi var. Saat 20:45'te Iberia 1999 ile Getafe karşılaşacak. Iberia 1999, ligde 29. sırada yer alıyor. Getafe ise 30. sırada bulunuyor. Her iki takım da 3 maçta galip gelemedi. 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 1 puan topladılar. Bu durum, zorlu bir dönem geçirdiklerini gösteriyor.

Pafos FC-FC Midtjylland

26 Kasım 2026 tarihinde saat 20:45'te Pafos FC ile FC Midtjylland karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma UEFA Konferans Ligi'nde kritik bir önem taşıyor. Her iki takım da grupta 3 maç oynadı. Şu anda her biri 1 puana sahip. Pafos FC lig sıralamasında 31. sırada bulunuyor. FC Midtjylland ise 34. sırada yer almakta. Pafos FC, bu süre zarfında 3 gol attı. Ancak, 7 gol yemiş durumda. FC Midtjylland, 2 gol kaydetti ve 8 gol yedi. Maçın yayın kanalı henüz belirlenmedi. Şu an için kesin bir bilgi yok. Hayranlar, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Maçın sonuçları, takımlar için büyük öneme sahip olacak.

Inter Club Escaldes-FC Copenhagen

26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında bir maç düzenlenecek. Saat 23:00'te Inter Club Escaldes ile FC Copenhagen mücadele edecek. Inter Club Escaldes, ligde 35. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 3 maç sonucunda hiç galibiyet alamadı. Şu anda 0 puan ile ligin son sırasında bulunuyor. FC Copenhagen ise durum bakımından daha iyi bir konumda. Takım, 7. sırada yer almakta. Bu sezon oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 7 puan topladı. Bu maçın yayıncı bilgisi henüz açıklanmadı.

Borac-Atalanta

26 Kasım 2026 tarihi çok önemli bir maça ev sahipliği yapacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında Borac ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç saat 23:00’te başlayacak. Borac, ligdeki durumuyla dikkat çekiyor. Şu an 21. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı. Böylece sadece 3 puanı bulunuyor. Atalanta ise 16. sırada yer alıyor. 3 maçta 1 galibiyet elde etti. Bunun sonucunda 4 puana sahip durumda. Maçın yayıncısı hakkında ise henüz bir bilgi yok. İzleyiciler merakla bekliyor. Bu karşılaşma, iki ekip için de kritik bir öneme sahip. Takımların performansları dikkatle takip edilecek. Stratejiler önemli bir rol oynayacak. Farklı bir galibiyet almak hedefleniyor. Bu karşılaşmadan alınacak sonuç, ligdeki durumu etkileyecek. Gişe gelirleri ve taraftar ilgisi de önemli faktörler. Takımlar üzerindeki baskı artıyor. Hepsi, bu akşam için sahada olacak.

Hajduk Split-Sint Truiden

26 Kasım 2026 tarihinde saat 23.00'te UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Hajduk Split, Sint Truiden ile karşılaşacak. Hajduk Split, ligde 13. sırada yer alıyor. Takım, 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 6 puan topladı. Hajduk Split, 3 maçta 3 gol attı. 2 gol de yedi.

Sint Truiden ise 10. sıradaki yerini koruyor. Bu takım, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sint Truiden, toplamda 7 puana ulaştı. Maçın yayıncı kanalı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Takımların form durumu, maç öncesinde merak ediliyor. Herkes, karşılaşmadan nasıl bir sonuç çıkacağını bekliyor.

Braga-KuPS

26 Kasım 2026 tarihinde saat 23:00'te bir karşılaşma yapılacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında Braga ile KuPS, birbirleriyle mücadele edecek. Braga, şu an ligde 17. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Topladığı puan sayısı 4. KuPS ise ligde 33. sırada yer almakta. Oynadığı 3 maçta 0 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu nedenle yalnızca 1 puan toplayabildi. Bu heyecan dolu karşılaşmanın yayıncısı hakkında henüz bilgi yok. Maç, futbolseverler için ilgiyle bekleniyor. Herkes maçın sonuçlarını merak ediyor. Takımlar arasındaki rekabet, izleyiciler için heyecan verici olacak.

Freiburg-Twente

Bugün, 26 Kasım 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Saat 23:00'te Freiburg ile Twente sahaya çıkacak. Freiburg, ligdeki durumuyla dikkat çekiyor. Şu an 14. sırada yer alıyor. Oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 6 puan topladı.

Twente ise daha iyi bir performans sergiliyor. Şu an 3. sıraya yerleşmiş durumda. Oynadığı 3 maçtan da galip ayrıldı. Bu sayede 9 puana ulaşmış bulunuyor. Her iki takım için de önemli bir mücadele olacak. Maçın yayıncı kanalı hakkında kesin bir bilgi yer almıyor. İzleyiciler, bu maçın yayınlanıp yayınlanmayacağını merakla bekliyor.