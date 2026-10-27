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Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Ağrı 1970 SK-İstanbulspor

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Ağrı 1970 SK ile İstanbulspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

İnegöl Kafkas SK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan İnegöl Kafkas SK ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Etimesgut SK-Gaziantep FK

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Etimesgut SK ile Gaziantep FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Pazarspor-Aliağa Futbol

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Pazarspor ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler-MKE Ankaragücü

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler ile MKE Ankaragücü takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor FK

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Orduspor 1967 ile Artı Değer Vanspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile Açıkalın Erciyes 38 Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan SMS Grup Sarıyer ile Ayvalıkgücü Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Boluspor-Karşıyaka

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Boluspor ile Karşıyaka takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Kocaelispor ile Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Yeni Mersin İdmanyurdu-Muş SK

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Yeni Mersin İdmanyurdu ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor

27 Ekim Salı 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Sassuolo-Lazio

27 Ekim 2026'da İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma yapılacak. Sassuolo ve Lazio takımları karşılaşacak. Bu maç saat 20:30'da başlayacak. Ev sahibi takım Sassuolo, ligde 14. sırada bulunuyor. Konuk ekip Lazio ise 2. sıradadır. Maç, S Sport+ kanalında yayınlanacak. Ayrıca S Sport 2 kanalı üzerinden de izlenebilecek. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı dikkatle takip edecek. Her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Taraftarlar heyecanlı bir mücadele bekliyor.

Torino-Como

27 Ekim 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde bir maç yapılacak. Maç Torino ile Como arasında gerçekleşecek. Başlama saati 22:45 olarak belirlendi. Torino, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım şu ana kadar 8 maçta 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 13 puan topladılar. Rakip takım Como ise 5. sırada bulunuyor. Como, aynı sayıda maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladıkları puan 17 olarak kaydedildi. Maçın yayın kanalı S Sport 2 olacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı oradan takip edebilir.

Roma-Cagliari

27 Ekim 2026 tarihinde saat 22:45'te önemli bir maç gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Roma ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Roma, ligin 3. sırasında bulunuyor. Takım, 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu sonuçlarla 18 puana ulaştılar. Cagliari ise 9. sırada yer alıyor. Takım, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 13 puanda kalıyor. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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