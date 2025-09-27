Bugün hangi maçlar var? 27 Eylül Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gaziantep FK-Samsunspor

27 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de bir maç var. Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, ligde 7. sırada yer alıyor. Samsunspor ise 4. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada olacak. Gaziantep FK, güçlü bir performans sergilemeye çalışacak. Samsunspor ise rakibine karşı üstünlük kurma peşinde. Maçın sonuçları, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Bu açıdan dikkatle izlenmesi gereken bir karşılaşma olacak.

ikas Eyüpspor-Göztepe

27 Eylül 2025 tarihinde, Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. İkas Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç, saat 17:00'de başlayacak. İkas Eyüpspor, ligde 14. sırada yer alıyor. Göztepe ise 2. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki mücadele, dikkat çekiyor. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Sonuç, ligdeki sıralamaları etkileyecek.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'de bugün önemli bir karşılaşma var. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile buluşacak. Maç, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 20:00'de başlayacak. Fatih Karagümrük, ligin 17. sırasında yer alıyor. Oynadığı 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bu nedenle, toplamda 3 puanda kaldı.

Trabzonspor ise ligin 5. sırasında bulunuyor. Takım, 6 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ayrıca, 11 puan toplayarak başarılı bir performans sergiliyor. Bu maç, iki takım için de kritik bir öneme sahip. Maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç oynanacak. 27 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da başlayacak. Esenler Erokspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşacak. Esenler Erokspor, bu sezon oldukça başarılı. Takım, 7 maçta 5 galibiyet aldı. Ayrıca 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu sonuçlarla 16 puan topladı. Ligin zirvesinde yer alıyor. Alagöz Holding Iğdır FK ise 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Takım henüz istikrarlı bir performans sergileyemedi. Bu heyecan dolu karşılaşma, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarında canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. Her iki ekip de kazanmak için mücadele edecek.

Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK

27 Eylül 2025 tarihinde saat 19:00'da bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig kapsamında Eminevim Ümraniyespor, Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Eminevim Ümraniyespor, ligde 17. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise 4. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele, heyecan dolu anlara sahne olacak. Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Her iki takım için de kritik bir mücadele. Seyirciler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir. İki takım için de puanlar önem taşıyor.

Brentford-Manchester United

27 Eylül 2025 tarihinde futbol dolu bir gün bizi bekliyor. İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Brentford ile Manchester United, 14:30'da sahaya çıkacak. Brentford, ligde 17. sırada yer alıyor. Manchester United ise 11. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu maçtan üç puan almak istiyor. Mücadele, heyecan dolu anlara sahne olacaktır. Maçın yayıncısı beIN Sports 3 olacak. Futbolseverler bu maçı ekranlarından izleme fırsatı bulacak. Takımların performansları merak ediliyor. Sonuç, her iki taraf için de kritik öneme sahip.

Chelsea-Brighton & Hove Albion

27 Eylül 2025'te İngiltere Premier Ligi'nde bir maç var. Chelsea, Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Chelsea ligde 6. sırada yer alıyor. Brighton & Hove Albion ise 14. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Takımların performansı büyük önem taşıyor. Her iki ekip de galibiyet hedefliyor. Taraftarlar bu maçı heyecanla takip edecek. Maç, futbol atmosferi yaratacak ve keyifli anlar sunacak.

Leeds United-AFC Bournemouth

27 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Leeds United, AFC Bournemouth ile karşılaşacak. Leeds United, ligde 12. sıradadır. AFC Bournemouth ise 4. sıradadır. Bu iki takım arasındaki mücadele oldukça önemli bir karşılaşma olacak. Maç, TOD ve beIN Connect kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu keyifli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Crystal Palace-Liverpool

27 Eylül 2025 tarihinde saat 17:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir karşılaşma oynanacak. Crystal Palace ile Liverpool birbirine rakip olacak. Crystal Palace ligde 5. sırada yer alıyor. Liverpool ise muhteşem bir performans sergileyerek 1. sırada. Her iki takım için bu maç büyük bir önem taşıyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Crystal Palace, kendi sahasında galibiyet arayacak. Liverpool ise liderliğini korumayı hedefliyor. İki takımın da kazanma arzusu yüksek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir.

Manchester City-Burnley

27 Eylül 2025, tarihlerinde İngiltere Premier Ligi'nde bir maç var. Manchester City, Burnley ile karşılaşacak. Maç saat 17:00'de başlayacak. Manchester City, ligde 9. sırada. Burnley ise 16. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 kanallarından yayınlanacak. Maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki takım da galibiyet peşinde. Fanlar, karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyecek.

Nottingham Forest-Sunderland

27 Eylül 2025 tarihinde saat 19:30’da İngiltere Premier Ligi'nde Nottingham Forest, Sunderland'i ağırlayacak. Nottingham Forest, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Topladıkları puan 5.

Sunderland ise 7. sırada bulunuyor. Konuk ekip, 5 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu takım toplamda 8 puan topladı. Maç, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak. Bu karşılaşma, alt sıralardan kurtulma mücadelesine sahne olacak. İzleyiciler, her iki takımın da performansını yakından takip edecek.

Tottenham Hotspur-Wolverhampton

Tottenham Hotspur ile Wolverhampton'ın karşılaşması, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 22:00'de başlayacak. Bu İngiltere Premier Ligi maçı, iki takımın form durumunu gösterecek. Tottenham, ligde 3. sırada yer alıyor. Takım, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet elde etti. Bu sayede 10 puan topladı.

Wolverhampton ise durumu oldukça zor. Takım, henüz puan alamadı. 20. sırada yer alıyor. 5 maçta 5 mağlubiyetle ligdeki kötü gidişatını sürdürüyor. Bu şartlar altında, maçın sonucu büyük bir merak konusu. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Bu fırsatı kaçırmayın.

St Pauli-Bayer Leverkusen

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir mücadele var. St Pauli ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maç, 27 Eylül 2025 tarihinde saat 16:30'da başlayacak. St Pauli, ligde 5. sırada bulunuyor. Takım, şu ana dek 4 maç oynadı. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. St Pauli toplamda 7 puana sahip.

Bayer Leverkusen ise ligde 11. sırada yer alıyor. Bu takım da 4 maç oynadı. 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bayer Leverkusen, toplamda 5 puan topladı. İki ekip arasındaki bu karşılaşma büyük bir heyecan yaratıyor.

Maç, Tivibu Spor3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar için önemli bir fırsat olacak. Her iki takımın da hedefi galibiyet. Izleyiciler, bu çekişmeli karşılaşmayı merakla bekliyor.

Mainz 05-Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir mücadele var. 27 Eylül 2025 tarihinde saat 16:30'da Mainz 05 ile Borussia Dortmund karşılaşacak. Bu maçta Mainz 05, 13. sırada yer alıyor. Borussia Dortmund ise 2. sırada bulunuyor. Takımların ligdeki durumu oldukça çarpıcı. İzleyiciler, bu karşılaşmayı Tivibu Spor2 kanalından takip edebilir. Maçın heyecanı, futbolseverlerin ilgisini çekecek. Mainz 05, rakip karşısında galibiyet arayacak. Dortmund, şampiyonluk yolunda önemli bir fırsat yakalamak istiyor. Bu mücadele, ligdeki rekabeti daha da artıracak.

FC Heidenheim-Augsburg

27 Eylül 2025 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Saat 16:30'da FC Heidenheim, Bundesliga Ligi'nde Augsburg ile karşılaşacak. FC Heidenheim, ligdeki 4 maçta galibiyet alamadı. Bu nedenle 18. sırada yer alıyor. Augsburg ise ligde 1 galibiyet elde etti. Onlar 4 maç sonunda 16. sıradalar. Bu maç S Sport+ kanalından yayınlanacak. Takımlar için önemli bir mücadele olacak. Her iki taraf da puan almak için mücadele edecek. Heidenheim, kötü gidişatı durdurmak istiyor. Augsburg ise galibiyet sayısını artırmak hedefinde. Maçın sonucu iki takım için de belirleyici olacak. Spor severler için keyifli bir karşılaşma bekleniyor.