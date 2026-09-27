Bugün hangi maçlar var? 27 Eylül Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Litvanya-Azerbaycan
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Litvanya ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Cebelitarık-Andorra
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Danimarka-Galler
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Danimarka ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Sırbistan-Hollanda
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Sırbistan ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Avusturya-Kosova
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Avusturya ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Almanya-Yunanistan
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Norveç-Portekiz
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Norveç ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
İsrail-İrlanda Cumhuriyeti
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Sebat SK-Menemen FK
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Sebat SK ile Menemen FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Hatayspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Ankara Demirspor-Adana 01 FK
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankara Demirspor ile Adana 01 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon FK
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan 12 Bingölspor ile KCT 1461 Trabzon FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Serik Spor-Fethiyespor
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Serik Spor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Güzide Gebze SK-Seza Çimento Elazığspor
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Güzide Gebze SK ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Çorluspor 1947-Isbaş Isparta 32 SK
27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Çorluspor 1947 ile Isbaş Isparta 32 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
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