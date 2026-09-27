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Bugün hangi maçlar var? 27 Eylül Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Eylül Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 27 Eylül Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Litvanya-Azerbaycan

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Litvanya ile Azerbaycan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Cebelitarık-Andorra

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Cebelitarık ile Andorra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Danimarka-Galler

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Danimarka ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Sırbistan-Hollanda

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Sırbistan ile Hollanda takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Avusturya-Kosova

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Avusturya ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Almanya-Yunanistan

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Almanya ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Norveç-Portekiz

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Norveç ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

İsrail-İrlanda Cumhuriyeti

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sebat SK-Menemen FK

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Sebat SK ile Menemen FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Hatayspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Hatayspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Ankara Demirspor-Adana 01 FK

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankara Demirspor ile Adana 01 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

12 Bingölspor-KCT 1461 Trabzon FK

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan 12 Bingölspor ile KCT 1461 Trabzon FK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Serik Spor-Fethiyespor

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Serik Spor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Güzide Gebze SK-Seza Çimento Elazığspor

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Güzide Gebze SK ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Çorluspor 1947-Isbaş Isparta 32 SK

27 Eylül Pazar 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Çorluspor 1947 ile Isbaş Isparta 32 SK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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